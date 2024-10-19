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Friday, 18 October 2024, 18:31 HKT/SGT
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云顶新耀股价升两成 盈利潜力助力估值修复

香港, 2024年10月18日 - (亚太商讯) - 云顶新耀(1952.HK)今日收盘升20.46%，最高触及28.6港元，公司自公布中期业绩开始股价一路向好，今日成交额达2.91亿元。消息层面看到，交银国际发表报告称，予内地医药行业"领先"评级，其中重点推荐了云顶新耀等一众股票。

近期香港政府发布施政报告，众多举措有助吸引海外资金来港，对港股市场有推动作用，另外创新药板块负面情绪逐渐褪去，市场开始关注有盈利潜力和估值具有修复弹性的创新药标的。

根据云顶新耀2024年中期财报，公司上半年收入大幅增长至人民币3.02亿元，较去年下半年增长158%，并实现公司历史上的首次商业化盈利。目前，公司的核心产品耐赋康®和全球首个氟环素类抗菌药物依嘉®（XERAVA®）已实现商业化，预计到年底将有三款产品实现商业化上市。在创新研发方面，云顶新耀拥有一个具有全部智慧财产权及全球权益的mRNA平台，用来开发预防及治疗性的mRNA自研产品。公司预计于2024年实现全年人民币7亿元的销售目标，并力争在2025年底前实现现金盈亏平衡。

交银国际最新发表报告表示，短期催化剂丰富、盈利高增长或盈亏平衡时间点明确、估值有较大修复弹性的创新药标的，以及市值与基本面偏离较大的中小型创新药企，流动性改善后的反弹弹性将十分可观。

近两个月来，云顶新耀的股价一度累计涨超65%。消息面上，近期国内货币政策的超预期调整激发了资本市场的活力，港A两地股市持续上涨。其中，创新药板块因其长期估值筑底和极具增长潜力的特性，拥有较高的投资性价比，成为此轮行情中值得关注的重要方向之一。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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