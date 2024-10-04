云顶新耀耐赋康®入选《2024版KDIGO指南草案》，中期业绩强劲增长，展现行业领军地位

香港, 2024年10月3日 - (亚太商讯) - 近日，云顶新耀再度传来利好消息，其核心产品耐赋康®（布地奈德肠溶胶囊，NEFECON®）作为唯一的对因治疗药物，被纳入《2024版KDIGO IgA肾病和IgA血管炎临床管理实践指南（公开审查草案）》(以下简称"新版指南（草案）")，推荐有疾病进展风险的IgA肾病患者进行9个月的耐赋康®治疗（2B）。这一重大进展不仅进一步巩固了云顶新耀在IgA肾病治疗领域的领导地位，也为全球IgA肾病患者带来了新的治疗希望。

耐赋康®作为治疗IgA肾病的"新标准"

作为目前唯一被证实能够降低IgA和IgA免疫复合物水平的治疗方法，耐赋康®在IgA肾病治疗中展现了独特的优势。此次纳入新版指南草案，确立了耐赋康®在IgA肾病中的一线基石地位，标志着该领域规范化治疗进入了全新时代。随着中国首部IgA肾病指南的即将发布，耐赋康®也有望被纳入作为有疾病进展风险的IgA肾病患者的一线治疗药物，将进一步提升其在临床实践中的核心地位。

根据财报数据显示，自耐赋康®2024年5月在中国内地首次开出处方以来，上市后仅一个多月产品销售收入高达1.673亿元，显示出市场对该产品的巨大需求。截至目前，耐赋康®已在中国内地、中国澳门和新加坡成功商业化上市，并于中国香港获批。此外，耐赋康®的新药上市许可申请已在韩国获得受理，全球商业化布局正在稳步推进。

2024年下半年，云顶新耀将继续推动耐赋康®在中国大陆和亚太其他地区的销售，并积极参与中国国家医保谈判，进一步提升药品的可及性和负担能力。预计2025年将成为耐赋康®的销售爆发期，未来潜力可期。

核心产品表现强劲 差异化管线布局日益完善

根据云顶新耀2024年中期财报，公司上半年收入大幅增长至人民币3.02亿元，较去年下半年增长158%，并实现公司历史上的首次商业化盈利。耐赋康®的成功商业化是推动公司收入增长的主要动力。此外，全球首个氟环素类抗菌药物依嘉®（XERAVA®）在2024年上半年也表现亮眼，销售收入达到人民币1.342亿元。随着依嘉®的持续推广，其市场表现将进一步提升。

在自身免疫疾病领域，重磅药物伊曲莫德(VELSIPITY®)已在中国澳门和新加坡获批，预计于2024年下半年在中国内地及中国香港递交新药上市申请，并计划同步在中国澳门实现商业化。预计到2024年底，云顶新耀将有三款产品实现商业化上市，进一步完善差异化管线发展格局，推动公司迈向新的增长阶段。

在创新研发方面，云顶新耀拥有一个具有全部知识产权及全球权益的mRNA平台，用来开发预防及治疗性的mRNA自研产品。2024年，云顶新耀将专注于开发具有自主知识产权的突破性肿瘤治疗性疫苗项目。目前，首个自主研发的新型mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已于今年8月正式启动临床试验，计划将在2025年于中美两地递交肿瘤相关抗原（TAA）疫苗的新药临床试验申请。

此外，拥有全球权益的重磅药物EVER001，作为新一代高效的共价可逆BTK抑制剂，正在全球范围内进行肾病治疗的开发。2024年下半年，公司预计将公布其针对膜性肾病的1b期临床研究顶线结果。

云顶新耀通过自主研发和全球授权引进的"双轮驱动模式"，持续扩大产品管线，推动业务增长。公司预计于2024年实现全年人民币7亿元的销售目标，并力争在2025年底前实现现金盈亏平衡。

随着耐赋康®被纳入多项国内外权威治疗指南，以及众多核心产品的持续研发及推广，云顶新耀再次证明了其在全球生物制药领域的领军地位。凭借其丰富的产品管线和不断创新的研发能力，云顶新耀正在稳步迈向全球生物制药行业的顶尖梯队。

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