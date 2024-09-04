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Wednesday, 4 September 2024, 15:03 HKT/SGT
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全面拥抱金融科技  海通恒信经营表现稳步提升

香港, 2024年9月4日 - (亚太商讯) — 融资租赁行业是金融市场的重要组成部分，随着全球经济的复苏和产业升级的加速，融资租赁行业正迎来广阔的发展前景。海通恒信（1905.HK）作为中国券商租赁龙头企业，2024年上半年海通恒信持续优化资产结构、降低融资成本，扎实推进数字化进程，深化金融科技工具的应用，拓宽其广度，挖掘其深度，通过通过精细化管理的提升，不仅取得了亮眼的经营表现，更在提质、降本、增效方面获得了显著成效。

8月29日，海通恒信发布了2024年中期业绩报告。数据显示，上半年公司实现收入人民币（下同）37.25亿元，期间溢利8.12亿元。截至2024年6月30日，公司资产总额达到1,130.82亿元，权益总额达到201.93亿元，不良资产率为1.15%，不良资产拨备覆盖率为297.55%，资产质量稳健可控，展现出强劲的经营韧性。

持续加大金融科技建设力度  业务流程管理不断优化

在当今数字化时代，金融科技已成为推动企业持续发展的关键力量。2024年上半年，海通恒信持续加大移动端业务建设力度，显著提升了核心业务的操作覆盖率。通过优化升级互联网获客小程序和业务智能助手，公司提升了移动端获客与展业效率；风控系统建设上，公司构建的准入模型和审批模型，以及研发的智能尽调和图片欺诈AI识别算法，大幅提升了风险识别水平和审批效率，实现了质的飞跃。

同时，海通恒信对电子签约平台进行了进一步优化，新增了签约异常预警等多项功能，有效降低了电子签约的法律风险。物联网技术在资产管理方向的应用方面，公司实现了证件智能化管理，提升了租赁物管理水平和风险控制能力。此外，海通恒信对资产管理系统进行了全面升级，优化了公司资产管理全链路死循环管理，在提升资产管理效率的同时，也为公司带来了更为精细化的管理水平，持续优化了业务全流程管理，提升了综合管理效益。

数字化进程推动降本增效  资本市场交流屡获殊荣

2024年上半年，海通恒信一系列金融科技发展举措裨益匪浅，实现了全流程的高效管理，驱动公司在成本控制和效率提升上的显著进步；同时，在融资端，公司积极创新融资工具、拓宽融资渠道，间接融资与直接融资的比例结构合理，流动性保持稳健，融资成本进一步降低。2024年上半年，公司计息负债平均付息率降至3.53%，较上年同期下降了0.12个百分点，资金管理提质增效成果显著。

海通恒信的努力和成就得到了行业的高度认可，屡获殊荣。2024年上半年，公司荣获上海证券交易所颁发的2023年度 “资产证券化业务优秀发起人”、“资产证券化创新业务优秀发起人”以及上海市融资租赁行业协会2023年度创新融资奖“金泉奖”之“最佳融资租赁行业资本市场发起人奖”、“最佳服务国家战略资本市场创新融资奖”等奖项，加强行业交流，参与编写“中债—融资租赁系列指数”，助力融资租赁行业健康发展。这些荣誉既是对公司过去一年工作的肯定，亦是对其在资本市场创新融资方面的卓越贡献的认可。

总体而言， 2024年上半年，海通恒信通过金融科技的应用，在业务流程的数字化转型上实现突破，并且在业绩提升和推动整个行业向更高效、更智能的方向发展上发挥了重要作用。

展望未来，公司将继续深化金融科技的应用，不断优化业务流程，提升服务效率，降低运营成本，增强风险管理能力，以期为客户提供更优质的服务，为股东创造更大的价值，为社会贡献更多的正能量。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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