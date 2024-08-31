卓悦集团公布2024年中期业绩

香港, 2024年8月31日 - (亚太商讯) — 卓悦控股有限公司（“卓悦”或“集团”，股票编号：653.HK）于8月30日公布截至2024年6月30日止六个月（“期内”或“上半年”）之未经审核综合中期业绩。

美妆、健康及生活时尚产品批发及零售毛利率较去年全年增长

期内，集团总体毛利率维持25.8%，其中美妆、健康及生活时尚产品批发及零售的毛利率为53.8%，较2023年全年的41%增长近13个百分点；上半年实现收入约55,700,000港元，盈利约100,000港元。

此外，集团期内净负债比率维持在0.4，与2023年全年持平，较2022年底的约0.9有大幅改善；期内融资活动现金流入净额约为14,600,000港元（2023年：15,600,000港元），主要为其他借款及股东贷款所得款项，反应集团大股东看好集团未来发展并为集团持续提供长期有利的支持。

“香港猫2.0” 智能全渠道 积极支援中小企数字化转型

复常后“新常态”下，商业生态系统已从传统零售模式向全面整合的线上及线下(O2O)零售体验的智能全渠道模式转型，线上零售销售趋势正在增长。卓悦自2020年起以“科技+消费”的创新之路积极把握零售业发展趋势，把美妆零售业务拓展至“Beauty、Health & Lifestyle ”产品，建成了香港疫后第一间香港公司建立的全球跨境电商平台“香港猫HKMALL”。目前集团不仅已实现由单一化的美妆零售公升级成拥有多元化业务的综合企业，并积极协助香港中小企商家数字化转型。

近年来，集团战略性优化零售门店数量，将其转型为O2O门店，在为消费者提供全新的购物体验的同时实现更好的成本控制，并透过扩大全球跨境电商平台“香港猫”将业务重点转向线上零售。新开发的 “香港猫”2.0平台能为客户提供快速访问多样商户的渠道，并提供根据个人喜好量身定制的个性化的购物体验。

同时，集团亦拥有自己的直播室供KOL在社交媒体上进行直播展示与推广互动，截止今年6月，频繁的多渠道直播使得销售较去年增长了超过10%。集团亦在期内与湖南广播电视台合作，在其电视购物频道“快乐购”上销售 Suisse Reborn护肤产品，是旨在通过数字电视平台成功向内地客户推广产品的试点计划的一部分。期内，集团在O2O平台上完成的包括美妆产品和科技产品的订单的商品总值(GMV)达约9,330万港元（2023年同期：7,910万港元）。

卓悦主席陈健文先生表示：“现时数字化转型正在重塑各个行业，卓悦将继续凭藉“科技+消费”的创新之路，积极把握经济及行业发展机遇，持续寻求有益的战略合作意向与机会。卓悦在新零售科技和扩展业务范围方面已做好充分准备，将利用『科技+消费+资本』的组合，致力于实现持续发展与稳健成长，服务消费者、商家及供应商等及令其受惠，并为股东提供更好的回报。”

关于卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司（股份代号：653.HK）建基于“Beauty, Health & Beautiful Life”的全新概念，自2020年开始积极推动以“科技+消费”为基础的新业务模式。实践发展“香港猫”(HongKong Mall－全球跨境电商平台)、“卓悦科技”、“美颜及大健康产业”及“创新产业”的四轮驱动策略。集团现于在香港猫、天猫全球、考拉、eBay、Facebook和微信商城等41个中国内地及海外网购平台作线上零售，提供超过30万款销售产品，共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式，对市场新动向保持敏锐的触觉，致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。

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