云顶新耀发布2024上半年业绩：收入大幅增长158%，首次实现商业化盈利

香港, 2024年8月29日 - (亚太商讯) — 8月28日,云顶新耀发布2024年度中期业绩报告。报告显示,2024年上半年公司总收入达到人民币3.02亿元,较2023年下半年大幅增长158%。运营费用占收入的比例大幅减少249%,反映出运营效率的显著提升。非国际财务准则亏损缩减了35%,剔除非现金项目后,毛利率达到83%,实现公司历史上的首次商业化层面盈利。同时公司现金余额仍十分充足,达19.3亿元,为未来的业务发展和持续增长提供了坚实保障。 值得注意的是,在高效精干的商业化模式指导下,云顶新耀展现了卓越的运营表现。通过持续优化研发投入、推动核心产品销售增长,以及组织架构的升级与整合,公司在减少亏损方面取得了显著成效。这些因素共同助力云顶新耀走向盈利平衡点,为未来的可持续发展奠定了坚实基础。 商业化进程取得多项创新里程碑 2024年是云顶新耀商业化的关键之年。在肾科领域,核心产品耐赋康®作为全球首个IgA肾病对因治疗药物,于2024年上半年在中国内地和新加坡成功商业化上市,并于中国香港获批。公司利用传统医院及创新互联网医院线上线下相结合的方式,推动耐赋康®于2024年5月在中国内地正式商业化上市开出首张处方,且在上市后一个多月内产品销售收入高达1.673亿元。得益于高效精干的商业化策略,公司现已基本完成耐赋康®销售团队的搭建,该团队由120多名销售代表组成,覆盖了约500家核心医院,占国内IgA肾病患者群体的60%以上。据悉,2024年下半年,公司将持续推动耐赋康®在中国大陆和其他亚太地区的销售,并积极参与中国国家医保谈判,提升药品的可负担性和可及性。 与此同时,全球首个氟环素类抗菌药物依嘉®,作为云顶新耀在中国的首个商业化产品,销售增长势头强劲,2024年上半年实现收入1.342亿元。2024年1月,依拉环素正式获批用于中国的临床折点,新折点的引入有望使依拉环素被更多医生认可,并惠及更广大的患者群体。公司将通过深入覆盖300家核心医院以及成功落地CSO合作模式,继续推动依嘉®的销售增长。 此外,自身免疫疾病领域的重磅药物曲莫德(VELSIPITY®),已在中国澳门和新加坡获批。公司预计于2024年下半年在中国内地及中国香港递交新药上市申请,同期推进伊曲莫德在中国澳门商业化上市,并利用中国大湾区的优惠政策,加快中国内地患者的药物可及性。预计到2024年底,云顶新耀将有三款产品实现商业化上市,进一步完善差异化管线发展格局,推动公司迈向新的增长阶段。 拥有全球权益的产品管线不断扩大 打造全新增长引擎 进入2024年,云顶新耀进一步升级了「双轮驱动模式」来实施管线增长战略,即自主研发和授权引进并进,着力推动商业化。 在自主研发方面,经过临床验证的mRNA技术平台是云顶新耀的核心部分。仅在三年内,公司成功实现了这一平台的本地化,并建立了内部端到端能力,用于开发和制造mRNA治疗性药物。2024年,云顶新耀将专注于开发具有自主知识产权的突破性肿瘤治疗性疫苗项目。目前,公司正在开发四个mRNA肿瘤治疗性疫苗项目。其中,首个自主研发的新型mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已于今年8月正式启动临床试验,这也是EVM16的首次人体试验。公司预计将在2025年于中美两地递交肿瘤相关抗原(TAA)疫苗的新药临床试验申请。 此外,EVER001作为云顶新耀产品管线中又一款拥有全球权益的重磅药物,是新一代高效的共价可逆BTK抑制剂,目前正被开发用于全球范围内的肾病治疗。公司预计将在2024年下半年公布EVER001针对膜性肾病的1b期临床研究顶线结果。 展望未来:持续聚焦「升级、融合与转型」 2024年下半年,云顶新耀将继续以「升级、融合、转型」为核心,坚持双轮驱动模式。在坚实的合规体系基础上,推进「亲力亲为、结果导向、自我驱动、务实高效」的创业文化,依托敏捷、高效的人才组织和以自我造血为主的稳健财务资本策略、积极主动的战略BD,在研发、商业化、生产三个层面建设起战略支撑,继续聚焦「蓝海」领域、提高运营效率、创立最佳商业化实践。 云顶新耀执行董事兼首席执行官罗永庆表示:「云顶新耀将通过双轮驱动推动未来长期收入的持续增长。我们对实现全年人民币7亿元的销售目标非常有信心,并力争在2025年底前实现现金盈亏平衡的战略目标。」



