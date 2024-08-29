光大环境发2024中期业绩，业务版图再拓展

香港, 2024年8月28日 - (亚太商讯) — 中国环保行业龙头中国光大环境（集团）有限公司（257.HK）（下称“光大环境”或“公司”）日前发布2024年度上半年业绩（含附属公司），公司继续围绕固废、泛水和清洁能源三大领域，坚定实施“固本拓新”策略，进一步落实“轻重并举”多元业务布局，积极强化产业链延伸和协同业务发展，市场拓展突破连连，行业地位稳固。

截至2024年6月30日，业务分布已拓展至国内26个省（市）、自治区及特别行政区，海外市场布局德国、波兰、越南和毛里求斯；投资落实的环保项目共600个，总投资额约人民币1,623亿元；新承接的轻资产项目和服务亦持续涵盖环境修复、垃圾分类、设计咨询、设备供货、技术服务等众多领域。

服务国家战略，新增规模成绩亮眼

2024年上半年，光大环境积极响应国家政策，落实多个投资项目及轻资产服务，坚持深耕并持续巩固于长江经济带、黄河流域、粤港澳大湾区等重大国家战略区域的业务布局，一系列深度融入国家战略的环保项目成功落地，不仅有助提升公司在国家战略区域的环境服务能力，更为区域经济的绿色转型贡献重要力量。

业绩公告显示，2024年上半年，光大环境共落实8个投资项目，新增投资额约人民币16.11亿元，涉及污水处理、生物质综合利用、零碳园区建设、储能等领域；新增主要设计处理／供应规模包括市政污水处理规模20万立方米／日、生物质原材料7万吨／年、供热供汽26万吨／年、光伏发电及储能装机容量39.66兆瓦。

坚定固本拓新，轻重业务更加平衡

光大环境于上半年持续聚焦传统业务与新兴业务两大赛道，推动轻重资产业务协同发展。

投资业务方面，光大环境布局新的地级市市场，旗下环保水务板块取得河南安阳市政污水处理中心一期工程项目，绿色环保板块投运了首个具有里程碑意义的智慧储能项目——广东广州广报经营分布式储能系统项目。

轻资产业务方面，集团依托在工程建设、运营管理、技术工艺等方面的丰富经验，新承接各类轻资产业务，新增合同金额约人民币3.92亿元。旗下各业务板块的轻资产业务拓展进展良好，新增业务涵盖环境修复、技术咨询、工程咨询、设备供货等。其中，常州废弃锂电池回收与再利用项目成为江苏省首个电池回收全产业链示范项目。

稳步推进新业务，多项目签约落地

上半年，光大环境持续发力新业务领域，并取得稳步进展。公司依托现有零碳园区项目的相关业务经验，新签署3个零碳园区建设项目，包括江苏常州钟楼经济开发区零碳智慧园区建设运营项目及江苏涟水经济开发区零碳园区（临港）项目，助力“零碳园区+虚拟电厂+电力交易”发展模式的进一步探索。此外，广东广州广报经营分布式储能系统项目，标志着光大环境首个储能项目正式落地；公司还在安徽萧县成功落实其首个生物质气化项目，增加生物质综合利用的渠道，进一步拓宽生物质综合利用业务的业务范畴。

积极“走出去”，审慎拓展海外业务版图

光大环境在深耕国内市场的同时，积极践行“走出去”战略，放眼全球，拓展海外业务。公司紧抓“一带一路”沿线国家市场机会，成功在马来西亚、印度等地斩获多个设备供货类轻资产业务。今年以来，公司受邀出席越南总理与在越中资企业的座谈会、接待斐济总理前往公司旗下杭州垃圾发电项目参观交流、出席2024年澳门国际环保合作发展论坛及展览等，均显示出公司积极参与海外市场行业交流、寻求合作的积极态度与切实行动。

光大环境相信，中国市场仍存在相当大的增长空间。管理层表示，环保行业持续从注重规模转向追求效率和高质量发展，公司未来将继续服务国家战略，顺应行业趋势，更加注重高质量发展，在深挖传统市场增量与潜力的同时，加快新业务发展转型与推广，并会密切留意海外拓展和并购机会。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network