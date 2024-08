Tuesday, 20 August 2024, 19:07 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 花园道三号荣获WiredScore楼宇通讯「铂金级」认证 - 成为香港首幢「四铂金」既有建筑认证的甲级写字楼

香港, 2024年8月20日 - (亚太商讯) – 冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」;股份代号:2778)旗下世界级地标性物业花园道三号获得WiredScore 楼宇通讯v3.1最高级别「铂金级」认证,这项认证肯定物业专注于通过提供顶级数码基础设施和智能建筑解决方案,藉以提升整体租户体验的坚定承诺。 这项殊荣连同2024年初获得的能源与环境设计先锋(LEED)「v4.1 运营与维护:既有建筑」铂金评级、2020年全港首获的WELL健康建筑标准铂金评级及2022年的「绿建环评」铂金评级,花园道三号正式成为香港首幢获得「四铂金」既有建筑认证的甲级写字楼。 花园道三号以最先进的数码连接系统满足租户需求,包括优质的互联网服务和无线网络、电讯和电力基础设施: - 无缝流动和互联网体验:多家营运商提供可靠、优质的流动通讯服务,公共区域提供免费无线网络服务以支援健康和社区活动,5G流动网络亦已覆盖公共区域和停车场 - 轻松设置:与多家高速网络供应商合作,为租户提供完善的互联网设置,全面满足其需求,享受畅通无阻的数码体验 - 富前瞻性的基础设施:物业内备用容量充足,包括立管、接入点和电讯机房,支援新兴技术的应用外,亦为租户提供灵活性及适应性 - 具抗御力的系统:稳健的基础设施,包括多个接入点、多元化且安全的立管及电讯机房,有效减缓潜在干扰 - 智慧科技系统:结合物联网 (IoT) 感应器及智慧科技系统,以提升租户体验并优化资源管理 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「花园道三号荣获WiredScore 楼宇通讯铂金级认证,充分肯定我们对智能化及尖端科技的追求。物业落成后,凭借其创新及高标准的建筑设计,成为香港首幢获香港建筑师学会认可的智能建筑物。信托一直追求卓越,致力让科技融入营运管理及推进可持续发展,备受主要金融机构及跨国企业租户的高度赞誉。」 WiredScore亚太业务总监Thomasin Crowley表示:「花园道三号获得WiredScore 楼宇通讯铂金级认证是一项卓越的成就,凸显了冠君产业信托致力为楼宇提供先进数码基础设施的坚定承诺。这一认可不但展示了其为旗下物业资产引入创新且具前瞻性的策略,同时致力确保使用者可享用到顶级、可靠和面向未来的数码设施,在现今瞬息万变的环境中脱颖而出。」 今年七月,信托首度举办了「ESG周」,汇聚逾 20 家合作伙伴及参与机构,举行了一系列具影响力的多元化活动。迄今为止,信托旗下所有的香港物业均已获得绿色建筑最高铂金级认证,彰显其在推行可持续发展措施上的领导地位。信托于2023年荣获全球房地产可持续性标准(GRESB)的五星最高级别。 - 此「四铂金」既有建筑认证是指WiredScore 楼宇通讯v3.1铂金级、能源与环境设计先锋(LEED)「v4.1 运营与维护:既有建筑」铂金级、WELL 健康建筑标准 v2 版核心体铂金级及绿建环评既有建筑(2.0 版)综合评估计划最终铂金级。 – 完 – 图片说明: 花园道三号成为香港首幢获得「四铂金」既有建筑认证的甲级写字楼 有关冠君产业信托(股份代号:2778) 冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托于2023年荣获全球房地产可持续性标准(GRESB)的最高五星级别。 网站:www.championreit.com 传媒联络方法:

纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话:2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk 吴宛蓉 电话:2114 4952 电邮:cynthia.ng@sprg.com.hk 欧阳田宇 电话:2864 4848 电邮:theresa.ouyang@sprg.com.hk 网站:www.sprg.com.hk



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network