中国生物制药（1177.HK）公布2024中期业绩



重点成果 - 期内，集团共有4个创新产品获中国国家药品监督管理局（「NMPA」）批准上市，分别为安得卫（贝莫苏拜单抗注射液）、安柏尼（富马酸安奈克替尼胶囊）、安洛晴（枸橼酸依奉阿克胶囊）和贝乐林（利拉鲁肽注射液），其中3个为国家1类创新药。 - 2024年上半年，集团创新产品收入达到61.3亿元，同比增长14.8%。除创新产品外，集团还有11个仿制药获NMPA批准上市，整体仿制药收入在2024年上半年已实现正增长。新产品是驱动集团收入增长的重要动力，2024年上半年集团5年内上市的新产品收入达到60.3亿元，同比增长39.6%。 - 截至2024年6月30日，集团共有43个肿瘤领域、8个呼吸系统领域、6个肝病领域和4个外科╱镇痛领域的创新候选药物处于临床申请及以上开发阶段。其中，3个肿瘤领域、1个外科╱镇痛领域产品处在上市申请阶段；5个肿瘤领域、1个呼吸系统领域、1个肝病领域、1个外科╱镇痛领域的创新候选药物处于临床III期；另有18个肿瘤领域、3个肝病领域、21个呼吸系统领域、10个外科╱镇痛领域的生物类似药或仿制药候选药物处于临床申请及以上开发阶段。 - 福可维（盐酸安罗替尼胶囊）是一种新型小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂。2024年2月和7月，安罗替尼联合贝莫苏拜单抗向中国国家药品监督管理局药品审评中心（「CDE」）递交两项新适应症上市申请，分别用于治疗二三线子宫内膜癌和一线肾细胞癌。2024年7月，安罗替尼联合化疗用于晚期软组织肉瘤一线治疗的III期临床研究取得阳性结果，集团已递交新适应症上市申请并获受理。 - 亿立舒（艾贝格司亭α）注射液于2023年5月获批用于预防和治疗肿瘤患者在接受化疗药物后出现的中性粒细胞减少症。2023年12月，亿立舒被成功纳入国家医保目录，并在2024年上半年加速放量，成为集团收入增长的重要贡献品种。 - 安得卫（贝莫苏拜单抗注射液）是一款人源化PD-L1单克隆抗体，于2024年4月获得NMPA的上市批准，用于联合安罗替尼、卡铂和依托泊甘一线治疗广泛期小细胞肺癌。 - 安柏尼（富马酸安奈克替尼胶囊）是一款酪氨酸激酶ROS1/ALK/c-Met小分子抑制剂，于2024年4月获得NMPA的上市批准，用于治疗ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，是首个获批用于治疗ROS1阳性非小细胞肺癌的国产靶向药。 - 拉尼兰诺（泛PPAR激动剂）于2023年3月向CDE递交临床试验申请并获得受理，7月，拉尼兰诺被CDE纳入突破性治疗品种名单。目前该产品正在全球进行III期临床试验，是中国第一个进入临床III期的MASH口服药物，有望填补中国MASH市场空白。 香港, 2024年8月14日 - (亚太商讯) – 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布截至2024年6月30日止6个月（「期内」）之未经审核财务业绩。 回顾期内，集团收入同比增长11.1%至约158.7亿元（人民币，下同）。归属于母公司持有者应占盈利约30.2亿元，同比增长约139.7%，基于归属于母公司持有者应占盈利计算之每股盈利约16.39分。归属于母公司持有者盈利同比显著增加主要由于本期间录得处置附属公司收益并计入已终止经营业务导致。经调整非《香港财务报吿准则》归母净利润约15.4亿元，同比增长约14.0%。集团流动资金保持充裕，期内有计入流动资产之现金及银行结余约85.5亿元、计入非流动资产之银行存款约91.8亿元，理财管理产品总额约46.1亿元，资金储备合共约223.4亿元。 董事会建议派发中期股息每股3港仙（2023上半年：2港仙）。 中国生物制药董事会主席谢其润女士 销售：迈入创新成果收获期 创新产品销售收入持续增加 集团一直以来重视研发，并凭借高研发投入以获得显著收益。集团现已步入创新成果密集收获期，带动销售收入进一步增长。期内，抗肿瘤用药之收入同比增加19.5%，达约53.6亿元，占集团收入约33.8%。外科／镇痛用药之收入同比增加29.9%，达约25.8亿元，占集团收入约16.3%。肝病用药收入录得约20.3亿元，占集团收入12.8%。此外，呼吸系统、心脑血管用药和其他等不同领域产品的销售贡献多轮并进，分别占集团收入约11.2%、8.6%和17.3%。 于呼吸系统领域，集团及时采取了一系列主动管理措施，包括管道下沉、拓展市场覆盖和集采外市场的二次开发，使天晴速畅销售额于期内实现了稳步增长。同时，集团通过积极的学术推广，不断拓展市场覆盖，令天韵的销售额于期内亦取得快速增长。 于外科╱镇痛领域，集团聚焦高潜地区开发，深入拓展市场覆盖，并逐步扩大产能，以满足市场的旺盛需求。氟比洛芬凝胶贴膏的销售额在过去几年保持增长态势，并在期内实现了突破性增长。 中国生物制药董事会首席执行长谢承润先生 研发：以研发为核心，驱动集团持续创新与发展 集团继续专注肿瘤、肝病、呼吸系统和外科╱镇痛四大治疗领域的新产品研发。截至报告期日，集团有在研创新产品76个，其中肿瘤用药46个、肝病用药6个、呼吸系统用药9个、外科╱镇痛用药5个，其他类用药10个。另外，集团还有65个在研仿制药产品。 集团始终将研发置于核心位置，秉承自主创新、联合开发及创仿开发相结合的研发策略，持续提高研发能力和效率，将其视为企业持续发展的关键。2024年上半年集团研发费用达到约25.8亿元，占集团收入约16.2%。预计到2026年，已上市创新产品的数量将达到25个，将进一步强化集团在四大治疗领域的优势地位，为长期可持续增长注入强大动力。 中国生物制药管理层 展望：紧跟国家发展战略，加速国际化进程 医药行业已成为中国乃至全球最具活力和发展潜力的领域之一。中国作为全球第二大医药市场，近年来医疗健康需求的快速增长和生物技术的持续突破，为医药产业的高质量发展注入了新动力。集团紧跟国家、社会及行业的最新动态，不断优化发展策略，以「组织整合、全面创新、国际化、数字化」为四大战略方向，积极革新组织架构，全面提升运营效率，专注于肿瘤、肝病、呼吸、外科/镇痛四大治疗领域的创新发展，并大力推进国际化布局。 集团秉承「专注创新、服务病患，成为全球领先的制药企业」的愿景，通过自主研发和商务拓展的双引擎驱动，不断推动创新发展。集团不断加大研发投入，积累了强大的自主研发能力。同时，集团积极推进商务拓展和战略合作，力争成为全球制药与生物科技公司的的最佳合作伙伴。2024年4月，集团与勃林格殷格翰建立战略合作伙伴关系，将勃林格殷格翰的创新抗肿瘤疗法引入中国大陆市场，这一举措不仅展现了集团在医药领域的创新实力，也体现了其在国际合作中的深远影响力。 展望未来，集团将持续坚守「引进来」与「走出去」的双重策略，以实现国际化发展。集团将全球的医药创新成果引入中国，为中国的病患带来福祉；同时也将积极开拓新的市场，以加速满足全球各地未被满足的临床需求。



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