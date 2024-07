Friday, 19 July 2024, 11:42 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托首度举办「ESG周」 活动理念多元创新 反应令人鼓舞

与商社及租户携手推动可持续发展 共创多赢成果

香港, 2024年7月19日 - (亚太商讯) – 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「信托」)(股份代号:2778)继去年首届「环境、社会及管治论坛」后,今年再度举办「冠君产业信托ESG周」。该活动旨在促进商界领袖、租户和社会组织建立联系,相互创优增值,以实现多方共赢,为企业可持续发展和社会效益等各方面起了关键性作用。信托今年增添更多新颖元素及具有活力的项目,参与人数是去年的两倍,共吸引了逾300人出席,反应非常热烈。 汇聚逾20家合作伙伴及参与机构 携手齐创共享价值 今年活动邀请了不同界别的组织为策略伙伴,包括商界环保协会(Business Environment Council)、丰盛社企学会(Fullness Social Enterprises Society)、国际WELL 建筑研究院(IWBI)、RethinkHK、妇女基金会(The Women’s Foundation)等。活动汇聚各领域专才、租户如Citi(花旗集团)、perFACE及社会组织作知识交流和分享,共同推动可持续发展,创造共享价值以实现多方共赢。 多方专才探讨绿色议题 藉颁奖礼表彰杰出租户 活动以气候专题座谈揭开序幕,邀请来自商界环保协会、资源再生公司ALBA(欧绿保)、环保社企V Cycle,以及护肤品牌L'Occitane(欧舒丹)的资深ESG从业者,由自身经验出发,探讨如何推动企业及社会的行为转变,进而加快发展循环经济的步伐。同场更举办颁奖典礼表彰于早前参与租户环保比赛「绿『惜』环保挑战」,在节能减废方面有杰出表现的办公室租户,当中彭博荣获「最佳绿『惜』企业」的最高殊荣(详细得奖名单请参阅附录一)。信托另与国际健康建筑研究所(IWBI)合办论坛,邀请多位绿色建筑及金融界别的专业人士参与,围绕主题「从承诺到行动:以健康为核心的可持续生态圈」,细谈其见解,从中展现发展绿色建筑与提升身心健康之间密不可分的关系。 首办社会效益挑战赛(Social Impact Pitch)推动共融平等文化 除了倡导气候韧性之外,信托亦期望彰显可持续发展中平衡社会及环境的重要性。因此,活动诚邀凭电影《沦落人》荣获香港电影金像奖最佳新演员、幼儿教育家Crisel Consunji (姬素孔尚治)和妇女基金会行政总裁 Fiona Nott(乐凤兰)畅谈多元共融的企业及社会价值,探讨如何加强下一代对平等机会的认知。 此外,信托更联同丰盛社企学会首次举办创新的社会效益挑战赛,邀请十间不同界别的本地社企参与,包括新兴运动、乐龄服务、多元社区文化、环保服饰、精神健康等,展现创新的营运模式及意念,藉以解决社会不同的需要,推动多元、平等及共融等文化。胜出的机构将获邀与商界企业领袖对谈(Lunch with Executives),学习营商之道,交流可持续发展的新方向。 是次活动以花园道三号「乐.心」音乐会系列作结,邀请了国际知名演奏家、指挥家及香港管弦乐团客席首席大提琴康雅谈博士(Dr. Artem Konstantinov)与郎朗基金会获奖青年学者梁俊晟进行跨代合作,为观众呈现一场难忘的视听盛宴。 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「我们多年来明白社会责任的重要性。信托作为『超级联系人』,一直与志同道合者共享知识,创造共享价值,并积极发展兼具社会及商业效益的项目。此外,我们也明白经济与社会进步是互惠的利益共同体,以开明态度与不同界别合作,提倡『商社共赢』,把共享价值的概念融入企业策略和日常营运中,惠及持份者的同时,并促进信托生态系统的抵御力,缔造美好的净零排放未来。」 丰盛社企学会发展总监吴翠珊女士表示:「丰盛一直秉持以跨界别的协作1+1>2的多赢模式,以有效创新方法达至城市转化。是次与信托的合作,再次展现商界的前瞻性,以社企的经营理念帮助有需要的社会群体。透过社会效益挑战赛,围绕多元、平等和包容的主题,激发参加者的新思维,开拓企业管理文化的新方案。信托以先行者的角色为商社合作建立基石,积极连结各界的人脉和资源,促进弱势社群向上流发展。」 国际 WELL 建筑研究院(IWBI)中国区副总裁张为舜先生表示:「WELL致力于帮助企业和机构提升健康与福祉。信托在践行 WELL 及可持续发展方面取得领先地位。作为行业先锋,其积极推动创新和可持续发展的管理策略,为业界树立了良好的典范。」 附录一:「 绿色转型:推动行为改变 引领循环经济」气候座谈之讲者名单 角色 姓名 主持人 商界环保协会行政总裁吴家颖先生 参与者 V Cycle创办人兼行政总裁史济民先生 参与者 欧绿保集团亚洲业务发展及项目总监王小伟工程师 参与者 L’Occitane集团亚太区可持续发展区域总监朱慧珊女士 附录二:绿『惜』环保挑战得奖名单 奖项类别 得奖租户* 最佳绿「惜」企业 彭博 绿「惜」卓越之星 - 花园道三号 彭博 绿「惜」卓越之星 - 朗豪坊办公大楼 perFACE 绿「惜」领先者 1.贝莱德资产管理北亚有限公司

2.花旗集团 绿「惜」创新者 1.贝莱德资产管理北亚有限公司

2.彭博

3.花旗集团 绿「惜」行动者 1.弘盛资本有限公司

2.医思健康

3.完美医疗健康管理有限公司 *按英文字母序 附录三:「从承诺到行动:以健康为核心的可持续生态圈」论坛之讲者名单 姓名 1. 国际 WELL 建筑研究院(IWBI)中国区副总裁张为舜先生 2. 安圣态建筑技术顾问有限公司高级项目经理冷泠先生 3. 电讯盈科环球业务有限公司副总裁、策略客户管理郑庆丰先生 4. 美利肯地材事业部亚洲区市场经理刘珣女士 5. 花旗集团高级副总裁杨孟慧女士 6. 吕元祥建筑师事务所环保设计总监梁文杰先生 7. Delos Welltek香港区域营销总监林一雄先生 8 SOM建筑设计事务所亚太区可持续发展负责人Stefano Tronci先生 *按英文字母序 附录四:社会效益挑战赛之得奖社企名单 奖项类别 得奖社企 最佳ESG融合大奖 游沐 最佳商业模式大奖 Retrovert 最佳品牌行销大奖 Project Futurus 最佳社会效益大奖 钻的

The Peak Hunter *按英文字母序 图片说明: 冠君产业信托ESG周提供了促进集体交流讨论的平台 侯迅女士(左)接受由国际 WELL 建筑研究院(IWBI)中国区副总裁张为舜先生(右)颁发的WELL牌

匾,象征花园道三号获得WELL铂金级再认证 资深ESG从业者参与气候专题座谈 一众嘉宾共同参与信托「EcoChampion Pledge」的启动仪式 Crisel Consunji(姬素孔尚治)和 Fiona Nott(乐凤兰)的对话以正向、着眼未来的角度,

分享如何促进年轻一代的公平和包容性发展 社企「运动传承」于富激发性的一天后,带领台下观众一同拉筋伸展 有关冠君产业信托(股份代号:2778) 冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托于2023年荣获全球房地产可持续性标准(GRESB)的最高五星级别。 网站:www.championreit.com



