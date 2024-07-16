卓悦集团旗下卓悦奥特莱斯Beauty Outlet开幕

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|进一步实现「香港猫」线上线下新零售消费模式
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香港, 2024年7月15日 - (亚太商讯) – 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」，股票编号：0653.HK）欣然宣布，集团旗下卓悦奥特莱斯Beauty Outlet（「卓悦奥特莱斯」）于2024年7月13日在荃湾卓悦大厦正式开幕，进一步实现卓悦香港猫HKMALL（「香港猫」）线上线下新零售消费模式。
卓悦奥特莱斯汇集全球各种精选产品，更邀请皇玥、微影、百利达酒庄等知名商家进驻（详情请参考下方资料）。本次开幕由卓悦控股有限公司、香港猫有限公司、Beauty Outlet 卓悦奥特莱斯、卓悦全球免税集团主办，支持单位有香港华商旅游协会、香港入境团旅行社协会、澳洲百利达酒庄、MEDIA X 闪令令数字媒体、醉名厨、皇玥，并获得卓悦各界合作伙伴、朋友与明星用家等莅临支持。
开幕当日邀请荃湾区议员陈晓津议员、香港化妆品同业协会会长谢景霞女士、香港入境旅行团协会、香港华商旅游协会主席谢淦廷先生、香港广告业联会主席、中国文化学院院长姜增和先生为开幕仪式致辞、以及主持剪彩仪式。活动当日气氛场热烈、商家互相分享交流。同时，凭借卓悦奥特莱斯与香港猫的线上线下、跨境保税营运模式，吸引消费者踊跃参与。
卓悦主席陈健文先生表示：「卓悦奥特莱斯是一个新的「线上＋线下」体验的新尝试，为商家提供场地一同「共建＋共享」，与旅游商会合作让商家从另一视角去检视产品销售反应、会员系统服务等，以及让商家通过香港猫平台所提供跨境保税仓服务，成功触达国内市场，以更好的以线上与线下营运相互融合营运模式，提升消费者的购物体验。」
荃湾区议员、新社联荃湾地委会副主席、香港福建社团联会副主席陈晓津议员表示：「卓悦免费为商家提供平台非常难得且有抱负，有助于促进官、商、民合作的成功。希望能有更多像卓悦一样的商家，带动市民的幸福感，带动香港经济发展及提振经济。祝贺卓悦未来蒸蒸日上，大展宏图。」
香港化妆品同业协会会长谢景霞女士表示：「卓悦为业界的付出令人感动，比如今日现场卓悦所为所有商家免租，并能让商家的产品以优惠的价格在卓悦奥特莱斯这样的平台销售。卓悦不仅为业界商家的货物提供销售货窗，还令消费者获得更便宜的产品，亦在服务市民之余帮助商家解决跨境发展要面对的如税基、关卡及运输等问题，协助商家将商品销往内地，获得更好的发展。恭喜卓悦奥特莱斯开幕，也感谢卓悦满足商家整装待发的期待。」
香港入境旅行团协会、香港华商旅游协会主席谢淦廷先生表示：「很高兴见证卓悦为香港「旅游+经济」这一未来趋势的贡献。卓悦是香港旅游业的先驱，是香港继续发挥和保持「旅游天堂」的第一步，相信其能为香港旅游业带来新的动力和新的方向，祝卓悦未来更加成功。」
香港广告业联会主席、中国文化学院院长姜增和先生表示：「随着食品安全越来越受重视， 相信「香港有好货」会愈发深入各地特别是内地消费者的内心，为香港零售业带来最好的时机。卓悦作为领头羊值得期待，祝贺卓悦奥特莱斯开张大吉。」
关于卓悦控股有限公司
卓悦控股有限公司建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年开始积极推动以「科技+消费」为基础的新业务模式。实践发展「香港猫」(HongKong Mall－全球跨境电商平台)、「卓悦科技」、「美颜及大健康产业」及「创新产业」的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有4间美妆品牌及零售店，同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售，提供超过30万款销售产品，共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式，对市场新动向保持敏锐的触觉，致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。
主办单位及支持单位
合作商家（排名不分先后）
话题 Press release summary
部门 金融
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