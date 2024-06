Monday, 24 June 2024, 22:22 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦集团旗下“卓悦科技服务”就新能源技术 与聂雅盛先生签署合作备忘录

拟收购相关专利技术并谋求相关应用合作发展

香港, 2024年6月24日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(“卓悦”或“集团”,股票编号:653.HK)欣然宣布,集团附属公司卓悦科技服务有限公司(“卓悦科技服务”)与聂雅盛先生于2024年6月18日,就有关共同就新能源技术的潜在策略性合作计划(“可能合作”)订立不具法律约束力的合作备忘录(“合作备忘录”)。 簽約儀式 根据合作备忘录,双方一致同意推动各方全面合作,实现优势互补及互惠共赢,共同开发庞大商机。双方将共同就新能源技术合作发展,就聚光反射太阳能蒸汽驱动中央空调压缩机的应用和市场推广事宜上共同创造更大价值。 聂雅盛先生已申请及拥有本可能合作的核心技术及专利,为一种聚光反射太阳能蒸汽驱动中央空调压缩机,可以该专利技术为核心,进行产品研发和生产。卓悦有意向收购其核心技术专利权益,收购作价将根据进一步评核后厘定。 该专利技术可利用光能把换热装置内的水加热成高温蒸汽作为中央空调压缩机组的驱动动力,大大降低运行能耗,安全可靠,节能环保,而且结构简单,避免了在用电高峰时期由于限电而造成空调机组不能有效运行,另外聚光反射太阳能蒸汽系统的聚光反射太阳能接收装置在经度方向与纬度方向上的角度的自动调整,大大提高了太阳能的利用效率,使用操作灵活、方便。 同时,益盛管理有限公司(“益盛”)于本可能合作中担当项目经理及转介角色,提供顾问及融资方案,让各方透过益盛的各平台进行集资,同时亦锐意在各业务线扩大客户基础及加强服务及产品分销能力。 各方将共同合作将核心技术推广到应用层面,开拓中国内地及香港市场,及进一步推广各方自身品牌,创造更大社会价值。 本可能合作旨在透过充分发挥合作各方各自的综合资源优势、创新合作新模式,实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展。各方希望透过展开全方位合作,开展业务优化,强化协同机制进行产业创新和科技创新,并带来重大机遇。 董事会相信,合作备忘录会进一步促进本公司往后的持续发展及稳健成长,提供盈利能力,及为股东带来更可观的回报。 卓悦主席陈健文先生表示:“卓悦自2020年开始积极推动“科技+消费”,领航创新科技新经济,致力在各领域拓展新商机,而新能源的普及、使用及发展为大势所趋。卓悦有意通过本可能合作,透过聂雅盛先生的核心专利技术,共同拓展更大市场。相信经日后各方共同进行的产品研发、专案推广,可解决目前太阳能利用存在的效率低、投资大的缺点,为新能源的推广利用提出了新的解决思路,一同贡献良好的经济效益和社会效益。” 关于卓悦控股有限公司 卓悦控股有限公司建基于“Beauty, Health & Beautiful Life”的全新概念,自2020年开始积极推动以“科技+消费”为基础的新业务模式。实践发展“香港猫”(HongKong Mall-全球跨境电商平台)、“卓悦科技”、“美颜及大健康产业”及“创新产业”的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有6间美妆品牌及零售店,同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售,提供超过30万款销售产品,共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式,对市场新动向保持敏锐的触觉,致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服。 关于专利发明人聂雅盛先生(“聂先生”) 聂先生拥有多项公开及未公开的发明和实用新型专利,对聚焦型太阳能空调系统有系统思路,并对制造工艺有成熟经验和案例。聂先生拥有近60年的行业经验,曾在机械部与美国ESSCO公司合作研发塔式聚焦型太阳能发电站项目任主任设计师,并完成作为中国国家重点科技成果的该产品的研发和产品设计;完成六五、七五、八五三个五年计划的中国国务院重点技术改造项目;及完成被评为中国国务院重点项目技术改造优秀项目的108T(吨)、154T电动轮自卸车的研制工作。 关于益盛管理有限公司(“益盛”) 益盛主营投资及资产管理业务,致力把握在另类投资及新经济机遇方面的先行者优势。同时,其亦为各类机构及上市公司提供顾问及融资方案,让他们透过集团的平台进行集资。益盛锐意在各业务线扩大客户基础及加强服务及产品分销能力。



