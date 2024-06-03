冠君产业信托获得新贷款融资

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香港, 2024年6月3日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（「信托」）（股份代号：2778）欣然宣布与一批主要的内地及国际金融机构成功签署价值50.5亿港元为期三年的无抵押贷款融资。
该贷款将用于债务再融资，息率为香港银行同业拆息加88点子。此次再融资获得八家长期合作的银行鼎力支持。连同最近获得合共15.5亿港元的新贷款及其他已承诺的备用信贷额度，信托已取得足够的债务融资，以应付2024年及2025年所有债务的再融资需求。
信托管理人行政总裁侯迅女士表示：「信托获得主要金融机构的坚实支持，成功为最大的未偿还贷款安排再融资，令其保持韧性。信托的资产负债比率维持22.8%的低水平，并将继续采取审慎而灵活的财务管理策略，以应对瞬息万变的市场环境，继续恪守稳健的财务状况及资本管理。」
有关冠君产业信托（2778）
冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托于2023年荣获全球房地产可持续性标准（GRESB）的最高五星级别。
网站：www.championreit.com
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
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