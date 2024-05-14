

香港, 2024年5月14日 - (亚太商讯) - 今日，云顶新耀旗下全球首个IgA肾病的对因治疗药物耐赋康®在中国成功开出首张处方，这不仅开启了国内IgA肾病对因治疗的新篇章，更标志着耐赋康®在中国大陆的成功商业化，正式惠及广大患者。 耐赋康®(NEFECON®)是一种布地奈德肠溶胶囊，作为全球唯一专门针对IgA肾病的对因治疗药物，它通过靶向肠道黏膜B细胞的免疫调节作用，能显著减缓肾功能下降。NefIgArd 3期全球临床试验的结果表明，在中国人群中，耐赋康®能够将肾功能衰退速度降低约66%，预计可将疾病进展至透析或肾移植的时间延长12.8年。2024年世界肾脏病大会上公布的最新分析结果进一步证实，对于疾病进展较快的中国患者，耐赋康®可能在延缓肾功能下降方面提供更大的益处，同时不会影响患者的生活质量。 耐赋康®不仅是全球首个也是唯一一个获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的IgA肾病对因治疗药物，也是中国国家药品监督管理局（NMPA）批准的国内首个及唯一的IgA肾病对因治疗药物。在云顶新耀的积极推动下，耐赋康®在亚洲范围内的上市获批和商业化进程持续取得突破性成就。2024年5月2日，耐赋康®在中国香港获得上市批准，至此，该药物已在包括中国内地、中国香港、中国澳门和新加坡在内的四个云顶新耀授权区域内成功上市。 作为一家专注于创新药物和疫苗研发、临床开发、生产及商业化的生物制药企业，云顶新耀始终致力于肾病、抗感染疾病和自身免疫性疾病等领域，旨在满足患者的临床需求，并提供创新的治疗方案。中国是全球原发性肾小球疾病发病率最高的国家之一。据估计，中国大约有500万IgA肾病患者，每年新增确诊患者超过10万人。耐赋康®在中国大陆的成功商业化上市，对于IgA肾病患者具有重大意义，不仅为他们提供了及时的对因治疗，也为临床医生提供了新的治疗选择，从而改善了患者的治疗前景。 为了满足IgA肾病患者的巨大临床需求，云顶新耀不断探索创新模式，致力于提升患者用药的可及性和可负担性。此次，耐赋康®的首张处方通过互联网医院形式顺利开出，打破了时间和空间的界限，确保患者能够及时获得治疗，大幅提升了医疗服务的可及性。2023年6月，作为产品上市前的重要准备工作，公司在海南博鳌试验区启动早期准入计划，约700名患者受益。同年12月，随着耐赋康®在中国澳门获得新药上市批准，慈善基金会也启动了患者援助项目，为在中国澳门使用耐赋康®的中国大陆公民提供资金支持，约400名患者注册参与。此外，有20,000多名中国大陆IgA肾病患者登记基金会的患者援助项目。这些项目不仅反映了中国患者对耐赋康®的迫切需求，也为该药物在中国大陆的快速商业化铺平了道路。随着耐赋康®在中国大陆的商业化上市，云顶新耀启动了“护肾赋康援助项目”，为使用该药的成人患者提供援助，以减轻他们的经济压力。 巨大的市场需求预示着云顶新耀在商业化方面的广阔前景。根据公司2023年的业绩报告，依嘉®和耐赋康®两款产品自23年7月底和12月在中国大陆及澳门上市以来，助力公司实现了1.26亿元人民币的收入，同比增长达到884%。随着耐赋康®在中国大陆的成功商业化，以及伊曲莫德（VELSIPITY®）在中国澳门的新药上市许可申请获批，云顶新耀的产品组合已日趋完善，商业化布局步入收获期。 2024年是云顶新耀商业化的关键之年。公司设定了7亿元人民币的收入指引，并预计已上市和即将上市的产品矩阵将助力公司达到百亿销售峰值，确保稳定的现金流。在首席执行官罗永庆的领导下，公司通过升级“双轮驱动模式“—自主研发与授权引进相结合的策略，加速实施管线增长战略。这一策略不仅强化了公司在核心领域的竞争力，还通过现有的临床和商业化能力形成协同效应，助力实现公司的战略目标。可以预见，在罗永庆的领导下，云顶新耀将充分发挥其商业化潜力，开创更加辉煌的未来。



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