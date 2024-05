特步宣布战略性出售K-Swiss及帕拉丁 并优化财务结构

香港, 2024年5月9日 - (亚太商讯) - 中国领先的专业体育用品企业特步国际控股有限公司(「公司」,连同其附属公司「集团」或「特步」)(股份代号︰1368.HK)今天宣布,战略性出售旗下持有盖世威及帕拉丁品牌的 全资附属公司KP Global Investment Limited(「KP Global」),并进行一系列旨在优化集团投资组合及 强化其核心业务运营的融资工具重组。 战略性出售及私有化表现未如理想的资产 特步已与其控股股东丁水波及其家族签署最终协议,出售并私有化KP Global。该交易作价为1.51亿美元,乃基于截至2024年3月31日KP Global的账面价值。此举旨在从特步的业务组合中剔除持续表现未如理想的业务,使公司能够集中资源发展其高利润的品牌 —— 特步主品牌、索康尼及迈乐。 特步国际控股有限公司主席兼行政总裁丁水波先生表示:「经过对集团业务战略和财务目标的全面审查后,我们作出了出售并私有化KP Global的决定。自2019年年中以2.6亿美元收购KP Global以来,我们经历 三年疫情相关的影响以及中国经济放缓的情况,导致消费者支出有所减少,对KP Global的业务表现构成 不利影响。是次战略性出售资产将有助消除KP Global亏损对特步盈利能力和现金流的持续影响。 提升股东价值的同时,我们亦计划向股东派发1.51亿美元的特别现金股息,该方案有待即将召开的特别股东大会上进行审议,并待股东通过。」 优化财务结构与未来增长前景 在出售KP Global的同时,特步与高瓴资本(「高瓴」)达成一项支持性协议。该协议包括KP Global赎回于2021年向高瓴发行的6,500万美元可换股债券,以及特步向高瓴发行全新价值5亿港元、为期六年的可换股 债券,年利率为3.5%,换股价为每股5.5港元。此外,高瓴将保留未来五年内以6,500万美元购买KP Global 20%股权的权利,反映高瓴对相关品牌在私有化后的发展潜力充满信心。 为精简财务安排,KP Global将向特步发行价值1.54亿美元、为期八年的可换股债券。该债券金额相当于KP Global自2019年被收购以来的累计亏损,以及截至2024年3月底的资本投资及营运资金。该债券的年利率为3.5%,与特步向高瓴提供的利率一致。特步有权在未来八年内将该债券转换为KP Global 30%的股权。 此等财务操作旨在优化债务结构,以及战略性地把资本配置至可实现盈利增长的机会,以巩固特步的财务健康状况。是次重组将为KP Global作为私营实体的潜在成功奠定基础,同时仍允许特步及其股东间接受惠于未来的成功。 释放价值并专注发挥专业运动领域的核心优势 通过特别股息以及战略调整,特步为股东带来即时的财务收益,并为持续盈利能力及增长奠定基础。是次重组亦将消除KP Global为特步带来的亏损,预计特步在未来两年及往后的盈利能力将得到改善。业务结构将更为精简,并专注于跑步运动:特步主品牌面向大众市场;索康尼服务于高端且成熟的顾客群体;迈乐专注于越野跑和户外活动。品牌之间的协同效应将进一步增强。 此外,特步主品牌产生的强劲现金流将支持索康尼和迈乐的未来发展。倘KP Global获取成功并能独立上市,特步的股东亦将受惠于KP Global取得的成果。 丁水波先生补充道:「我们有信心这些果断行动,将简化我们的业务营运及提升盈利能力,创造更强大、更专注的特步。我们不仅为市场复苏作好准备,更为新一阶段的动态增长强化根基。」 关于特步国际控股有限公司 特步国际控股有限公司(香港联交所股份代号︰1368)为一家领先的多品牌体育用品公司,于2008年在香港联合交易所主板上市。集团主要从事成人和儿童体育用品(包括鞋履、服装和配饰)的设计、研发、制造、销售、营销及品牌管理。凭借多元化的品牌组合,包括特步主品牌、K‧SWISS、帕拉丁、索康尼及迈乐,集团战略性地瞄准大众运动、时尚运动和专业运动分部,拥有庞大的全球分销网络,在亚太地区、北美洲以及欧洲、中东和非洲地区拥有超过8,500家门店。 特步为MSCI中国小型股指数、恒生综合指数系列、沪港通及深港通的成分股。如欲取得更多集团相关资料,请浏览特步企业网站 www.xtep.com.hk 或扫描下方二维码关注集团官方微信账号。



话题 Press release summary



部门 时尚服装, 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network