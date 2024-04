Tuesday, 2 April 2024, 15:07 HKT/SGT Share: 海通恒信公布2023年业绩:坚定产业化转型发展路径 业绩持续增长

香港, 2024年4月2日 - (亚太商讯) - 金融是实体经济的血脉,融资租赁作为最贴近实体经济的金融工具之一,是促进资本市场和实体经济良性循环的重要纽带,也是促进产业转型升级的重要力量。2023年,海通恒信(1905.HK)立足租赁本源,坚定产业化转型发展路径,高质量发展稳步推进。 3月28日,海通恒信公布2023年业绩。截至2023年12月31日,公司资产总额为人民币1,233.51亿元;权益总额为人民币202.45亿元,较上年末增长7.5%。2023年,海通恒信实现收入总额人民币84.12亿元,实现年度溢利人民币16.07亿元,同比增长4.9%,再创历史新高。 不断优化资产布局 生息资产规模扩大 近年来,监管机构持续引导金融租赁公司立足主责主业,主动对接新发展格局需要,不断提升服务实体经济质效。海通恒信积极响应国家政策引导,在服务制造业转型升级、践行绿色发展目标、缓解小微企业融资困难等方面发挥出“加速器”作用,为提升服务实体经济质效、推动经济高质量发展助力。 2023年,海通恒信生息资产平均余额达到人民币1,061.18亿元,较2022年增长5.6%。海通恒信紧跟国家产业政策,保持对先进制造、能源环保等行业投放力度。2023年先进制造业务投放约人民币160亿元,投放占比超28%;绿色租赁相关业务投放超人民币130亿元, 投放占比约23%;数字经济业务全年投放约人民币31亿元,投放占比超过5%。 得益于资产布局的持续优化,海通恒信盈利能力持续增强。2023年,公司生息资产平均收益率为6.86%,较2022年进一步上升0.05个百分点;净利差3.22%,较2022年提升0.14个百分点。 加强风险管控 资产质量保持稳定 行业转型阶段,租赁机构面临的风险愈发复杂,融资租赁行业的风险管理难度也陡然上升。海通恒信持续夯实自身内功,做好全部风险管理环节的完善与优化。 海通恒信秉持谨慎的风险管理理念,发挥全流程风险管控合力,优化风险定价模型,完善客户评级体系,加强集中度管理,修订ESG风险管理制度,优化ESG风险管理工具,进一步提高全面风险管理水平。与此同时,公司恪守合规底线,深入贯彻“合规内控文化巩固年”工作要求,强化制度管理体系,巩固整体合规治理基础,保障公司合规健康经营,推动实现稳增长和防风险的长期均衡发展。 凭借出色的风险合规管理能力,海通恒信于2023年荣获由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院等联合颁发的“2023开茅合规文化建设奖”。 通过持续完善全面风险管理体系,提升合规内控水平,海通恒信的资产质量总体保持稳定,风险抵御能力维持在较强水平,为公司长远健康发展奠定了基石。于2023年12月31日,海通恒信的不良资产率为1.12%,不良资产拨备覆盖率为265.82%。 今年两会上新质生产力成为热议话题。对融资租赁公司而言,金融支持高质量发展的关键着力点就在于服务新质生产力,围绕新质生产力所涉及的领域,如绿色环保、高端装备制造等重点战略性新兴领域将成为融资租赁业务板块的重点发力点。海通恒信将继续秉承初心使命,以防风险、稳发展、促改革为目标,回归租赁本源,积极提高战略新兴领域投放占比, 进一步加大产业化发展力度,持续深耕区域化布局,塑造发展新动能、新优势。



