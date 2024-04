卓悦公布2023年度业绩

Tuesday, 2 April 2024, 13:21 HKT/SGT Share:

香港, 2024年4月2日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(“卓悦”或“集团”,股票编号:653.HK)于3月28日公布截至2023年12月31日止年度(“期内”或“年内”)之经审核综合全年业绩。 积极利用数字化转型 净负债比率大幅改善 集团管理层已制定积极计划,利用数字化转型,改善财务业绩,从而实现集团最终盈利以及长期持续增长。期内,集团营业额较2022年同期的185,700,000港元,按年增长412%达950,300,000港元;技术产品销售额较2022年增长7倍,电子业务增长2%;总体毛利大幅增长87%,其中美容、健康及生活时尚产品的批发及零售的毛利率较2022年的38%增长3个百分点至41%,科技产品的批发毛利率为2%;盈余约为54,000,000港元(2022年:167,200,000港元),包括终止综合入账一附属公司之收益。 此外,本年度集团的净负债比率较2022年底的约0.9,大幅改善至约0.4,流动负债缩减至147,400,000港元;融资活动现金流入金额约为50,400,000港元(2022年:流出净额约351,000,000港元),主要为其他借款及股东贷款所得款项,反应集团大股东看好集团未来发展并为集团提供长期有利的支持。 持续推进新零售O2O运营 “香港猫”已准备好迎接“新常态” 在COVID-19疫情后“新常态”下,集团自2020年起凭藉“科技+消费”把握消费者行为变化趋势,向新业态进行数字化转型,将门店战略转型为新零售O2O运营,为消费者提供全新的购物体验。2020年至2023年,集团战略性优化零售门店数量,以实现更好的成本控制,截至2023年底,在香港及澳门经营6间实体零售店,并透过扩大全球跨境电子商务平台“香港猫”(HKMALL)将重点转向网上零售。 目前,“香港猫”已经建立了一个综合销售管理和供应链网络的全渠道购物生态系统,并已准备好迎接“新常态”,不仅协助中小企业商户有效且快速地将其销售网络扩展到大湾区及海外市场,并为中小企业提供便捷的支付结算方式、物流支持及数据服务、为中小企业的数字化转型提供快速通道,同时亦为消费者提供一站式服务,将创新产品提供与数字创新相结合。 此外,集团亦拥有自己的直播室供KOL在社交媒体上进行销售,年内O2O平台上完成的包括美容产品和科技产品的订单的商品总值(GMV)约为17亿港元。 集团持续关注市场趋势及消费者行为,搜罗最新的热门产品,以满足顾客不断变更的需要,目前提供超过300,000款销售产品,并分销包括独家代理瑞斯莱芳、Dr. Bauer、Yumei、WOWWOW、Dr. Schafter及I.Skin Focus在内的逾100个知名品牌。除了护肤品、香水、化妆品、护发及身体护理产品外,集团亦从全球各地采购保健及生活产品,以具有竞争力的价格推出多种优质的产品。 美颜产业开拓“大健康”业务 年内,集团透过全新的卓悦健康管理中心,将美容服务拓展以涵盖健康服务领域,由业内经验丰富的专家领导,向客户提供美容、医美及健康生活的一站式新体验。卓悦紧扣“Beauty, Health & Beautiful Life”的发展方针,积极探索开拓“大健康”业务。集团联营公司卓悦健康有限公司(“卓悦健康”)与香港顶尖医美专家开展了战略业务讨论,以开发“大健康”业务。卓悦期望以优质的“大健康”服务,捕捉大湾区以至亚洲的庞大市场商机。 卓悦科技及产业创新板块持续推进业务合作 截至期内,集团附属公司卓悦科技发展有限公司除前几年与中国移动香港及华为云订立合作协议外,已就网络治理与包括Beosin Technology Limited的许多领先的科技企业订立合作协议。 同时,产业创新方面,香港产业创新中心已与许多强大的战略合作伙伴订立合作协议,包括华润、 香港教育工作者联会、香港科技青年联合会、哈尔滨女企业家协会及番禺的粤港澳青年创业孵化器等战略伙伴签订了合作协议,以在与中国国际美博会 (CIBE)的合作中建立“大湾区美颜产业孵化基地”。 未来发展策略 旅游业仍是香港零售业增长的关键驱动力,为方便游客舒适便捷的购物,卓悦已获得相关许可,并将Bonjour Tower超过27,000平方英尺的场地改造成产品展厅,并与旅行团和机构合作,为游客提供安心的购物机会。 电子商务已经从增长机会转变为必要条件,卓悦集团将继续优先投资于香港猫的电子商务平台。同时,在香港猫全球电子商务平台的支持下,以及广泛的产品范畴,集团计划扩大其在大湾区和亚洲其他地区的影响力,从而在大湾区销售优质产品,并通过香港猫平台促进中国内地商品对海外市场的出口。 数字化转型方面,集团将继续投资并与多个技术合作伙伴合作,以在物理和在线平台上为客户提供更好的购物体验,并将继续利用科技提升消费者的购物体验,以提升消费额。 产品方面,集团将继续将传统的美容产品零售商转型为一个全新的商业生态系统,提供包括科技产品在内的“美容、健康和生活方式”全系列产品,旨在以产品多样化满足不断变化的消费者需求,创造更美好的生活。集团将继续培育独家代理品牌和自由品牌,以多元化策略助力减轻风险及增强收入组合的盈利能力。 同时,卓悦自2021年起透过扩大集团在贸易技术领域的市场覆盖面,抓住3C产品的增长潜力,并在该业务采用B2B业务模式的成本价成定价策略。2023年的强劲收入增长令集团有信心持续探索新产品销售实现可持续增长的新业务模式,从而确保集团的稳定利润。 决定制定派息政策 鉴于集团盈利前景改善,为回馈股东权益,集团董事局决定制定派息政策,包括在条件许可下开始派发红股或现金股息,让股东权益可获得最大幅度提升。 卓悦主席陈健文先生表示:“卓悦已经处于把握经济复甦的时机,并与全球电子商务发展的战略合作伙伴合作,利用『科技+消费+资本』的组合为股东提供更多回报的有利位置。集团将继续以零售转型为核心,并与策略保持一致,实行电子商务和零售领域的全通路系统,包括协调客户通路、高效率的营运流程、便利的支付方式和供应链管理。” 关于卓悦控股有限公司 卓悦控股有限公司(股份代号:653.HK)建基于“Beauty, Health & Beautiful Life”的全新概念,自2020年开始积极推动以“科技+消费”为基础的新业务模式。实践发展“香港猫”(HongKong Mall-全球跨境电商平台)、“卓悦科技”、“美颜产业”及“创新产业”的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有6间美妆品牌及零售店,同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售,提供超过30万款销售产品,共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式,对市场新动向保持敏锐的触觉,致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。



