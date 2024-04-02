光大环境固本拓新成效显著　积极布局丰富业态

香港, 2024年4月2日 - (亚太商讯) - 中国光大环境（集团）有限公司（257.HK）（以下简称“光大环境”或“公司”）日前发布2023全年业绩公告，显示该公司依托精准的“固本拓新”策略、显著的品牌优势以及强大的生态圈打造能力，产业链进一步延伸，业务布局进一步丰富，行业龙头地位稳固。

综观2023年，光大环境显示了较高的战略定力，继续围绕固废、泛水、清洁能源三大主业，于国内外市场积极拓展，协同业务发展态势良好，轻、重资产业务组合更加平衡。据公告，2023年公司共投资落实40个新项目，签署2份现有项目的补充协议，总投资约人民币48亿元。轻资产业务方面，公司新签合同总额约人民币32亿元，较去年同期的24亿元明显增长，涵盖环境修复、EPCO、EPC、O&M、设备供货、技术服务等各类业务。

2023年，光大环境旗下收入占比最大的环保能源板块继续着力发展垃圾发电协同业务，同时继续将垃圾焚烧发电业务向县域和农村市场渗透。先后于贵州大方及开阳、河北广宗、云南昭通等地落实垃圾发电项目，并签署多个垃圾发电协同类项目，进一步巩固垃圾发电产业链布局。数据显示，光大环境当年生活垃圾及协同业务在运日产能和在建产能方面均远超同业，保持了市占率的领先。其中，生活垃圾处理新增每日设计规模（含O&M处理规模）3,700吨，餐厨及厨余垃圾每日新增775吨。同时，上网电量持续攀高，于2023年增至15,828,000兆瓦时。

旗下第二大业务板块环保水务坚持以“水”为基色，巩固提升传统业务优势，积极探索轻资产业务机遇，更好推动拓展工作“轻重并举”协同发展，并在地域市场、业务范畴、业务模式等方面实现新突破，例如取得广东南雄畜禽粪污资源化利用项目，标志着集团由畜禽粪污资源化利用领域切入，将水环境综合治理业务布局延伸至面源污染治理、农村环境治理等领域，进一步丰富“泛水”业务内涵。此外，公司以EPCO模式发力，先后于江苏涟水、江阴高新区、常州郑陆等地承接水务项目，依托EPCO轻资产业务模式对外输出运营管理相关经验与优势。2023年，公司水处理及水供应规模每日新增22万立方米。

清洁能源方面，年内，光大环境成功开启“零碳园区”模式，与江苏今世缘酒业股份有限公司签署零碳园区项目合作协议，共同打造“零碳园区”，涵盖屋顶光伏发电、用户侧储能、智慧充电桩及虚拟电厂项目等，延伸公司相关业务范围，进一步回应国家“双碳”战略相关政策。同时，公司整合于生物质综合利用项目所在园区相关资源，进一步拓展供热供汽、光伏储能、绿电交易等轻资产业务机遇。2023年，光伏设施装机容量新增约100兆瓦。

公司在深挖国内市场的同时，也积极布局拓展海外新市场，持续向海外市场输出技术、经验与装备，签署越南后江生活垃圾焚烧发电项目焚烧炉订单，标志着装备制造首次与海外业务单位直接签署供货服务订单；环保水务板块在非洲和中东市场实现轻资产业务突破，签署坦桑尼亚油田废水处理项目供货服务协议，以提供技术和设备供货服务；以及签署阿联酋阿布扎比造纸厂废水回用项目工艺包服务协议，提供技术及设备等工艺包服务。

业绩发布会上公司管理层坦言，更为均衡、丰富的产业链条布局可以减轻重资产项目投入及市场趋于饱和带来的压力，确保公司运营的持续稳定。光大环境也将继续聚焦三大主业，不断深化产业链，丰富业务版图，积极稳健“走出去”，向高质量发展坚定推进。

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