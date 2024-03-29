海通恒信业绩出炉：切实服务实体经济发展 经营质效稳步提升

香港, 2024年3月29日 - (亚太商讯) - 近年来，在宏观经济下行压力叠加监管趋严的背景下，融资租赁行业发展放缓。 在此背景下，我国融资租赁行业积极调整发展思路，努力优化资产结构，行业开始迈入提质增效、转型发展的新阶段。

其中，海通恒信（1905.HK）立足租赁本源，秉承服务实体经济的初心使命，紧抓传统产业转型升级、现代化产业体系加速建设的机遇，在盈利提升、规模稳健、 风险管控、融资优化等方面 取得了较好成绩，向社会交出了一份高品质答卷。 2023年度，公司实现收入总额人民币84.12亿元，实现年度溢利人民币16.07亿元，年度溢利同比增长4.9%，创出历史新高。

海通恒信持续优化资产负债配置，各业务板块均衡发展，生息资产平均收益率有所提升。 同时，通过优化负债结构，不断引导优质、低成本资金支援业务发展，计息负债平均付息率持续下降，盈利能力持续提升。 2023年，本集团净利差为3.22%，较上年增加了0.14个百分点。

着力推动新兴领域投放 夯实产业生态圈

在「产融结合」的战略思想下，海通恒信前瞻性调整重点业务布局，遵循服务国家战略和实体经济主线，持续加大对先进制造、能源环保等领域的投放力度，着力推动业务结构优化和 产业化转型发展。

2023年，海通恒信大力推动先进制造、绿色租赁、数字经济等战略新兴领域业务拓展，引导直租业务占比稳步提升。 同时，公司运用综合金融服务手段，打造产融结合特色，主动促进业务产业化转型，积极构建先进制造、绿色出行、新型能源、节能环保、IDC/算力、小微普惠等产业生态圈， 进一步优化资产配置。

2023年，海通恒信先进制造业务投放约人民币160亿元，投放占比超28%； 绿色租赁业务投放超人民币130亿元，投放占比约23%；数字经济业务全年投放约人民币31亿元 ，投放占比超过5%。

在普惠金融方面，海通恒信把握数位化时代普惠金融客户需求变化，不断反覆运算金融产品，深耕产业链核心企业总对总战略合作，挖掘具有核心竞争力的优质小微企业，启动小微 企业发展新动能。

在绿色出行方面，海通恒信积极回应国家「双碳」战略目标，发挥交通物流资源优势，与国内各大主机厂商、共用出行及货运流量平台、优质物流企业等建立长期合作关系，围绕光、储 、充、换场景深化绿色出行布局。

持续拓宽融资管道 融资成本有效降低

融资租赁作为一个资金密集型行业，于2023年，海通恒信以支持公司各项业务发展为导向，不断拓宽多元稳定的融资管道，为公司长期可持续发展夯实基础。

2023年，海通恒信进一步创新融资方式，不断丰富绿色融资品种，多次探索推出行业首单创新融资工具，引导优质资金支援先进制造、绿色租赁、数字经济等重点领域业务开展。 公司于年内发行行业首单「数字经济」科技创新公司债及行业首单「长江经济带」资产支持证券，荣获「金泉奖」之「年度最佳交易所融资字创新奖」和「年度最 佳ESG融资奖」、「金桂奖」之「最具行业影响产品奖」和「最佳绿色金融产品奖」等奖项。

得益于融资管道的持续拓宽，海通恒信融资能力不断增强，融资成本有效降低。 2023年，海通恒信计息负债平均付息率为3.63%，同比下降0.10个百分点。

加大金融科技投入力度 做好数字金融大文章

2023年中央金融工作会议明确提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融「五篇大文章」，为深入推进金融高品质发展，走中国特色金融发展之路指明了 方向。

围绕着「科技金融」「数字金融」发展要求，海通恒信持续加大金融科技投入力度，将金融科技层层嵌入公司各个经营管理环节，以数位化手段重塑、催化、创新业务场景与商业模式 ，聚焦提升业务全流程线上管理水准，推动公司数字化、智慧化不断升级，全面赋能业务高效发展，打造高品质发展新格局。

目前，海通恒信的互联网获客小程式保障线上展业顺利推进，视频尽调与电子签约平台提升异地场景下的项目推进效率，风控引擎通过接入海量外部资料实现系统辅助决策，物联网监控 平台与E视通保障租后资产安全，资金管理和费用管控智慧资料模型提高资金使用效率、优化费用管控，自研开发移动办公用户端提升日常经营管理便捷性，金融科技进一步提升前、中、 后台的整体效能。

在外部实体经济承压和内部竞争加剧的推动下，融资租赁行业优胜劣汰加速，为专业合规的头部公司创造了良好的发展机遇。 未来，海通恒信将继续聚焦产融结合，秉承「服务地方经济、服务实体企业、服务区域特色」的宗旨，利用自身资源以及专业化优势，将金融服务深度融入产业场景，助力实体经济高品质发展 ，为经济社会发展作出更大贡献。

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