中国生物制药（1177.HK）公布2023全年业绩

Sino Biopharmaceutical Limited Aug 25, 2023 19:14 HKT/SGT 中国生物制药(1177.HK)公布2023中期业绩 Mar 31, 2023 21:13 HKT/SGT 中国生物制药(1177.HK)公布2022全年业绩 Aug 23, 2022 19:53 HKT/SGT 中国生物制药(1177.HK)公布2022年中期业绩,收入上升5.9%至人民币151.94亿元 July 22, 2021 19:25 HKT/SGT 中国生物制药捐资捐物人民币1,000万元驰援河南抗灾防疫 May 24, 2021 17:14 HKT/SGT 中国生物制药2021年首季归属于母公司持有者应占盈利飙升118.5%至人民币19.14亿元 Mar 23, 2021 17:11 HKT/SGT 中国生物制药2020年度纯利逆势增至人民币27.7亿元 Feb 25, 2021 17:33 HKT/SGT 中国生物制药旗下北京泰德与Graviton达成海外授权合作协议 Dec 7, 2020 08:57 HKT/SGT 中国生物制药入股科兴中维 Nov 30, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第三季度业绩 Oct 23, 2020 18:31 HKT/SGT 中国生物制药回购950万股股份及董事会资深副主席兼执行董事谢炳先生增持约600万股股份 Oct 19, 2020 17:20 HKT/SGT 中国生物制药副主席兼执行董事郑翔玲女士及执行董事谢炘先生合共增持公司70万股股份 Aug 28, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年中期业绩 May 28, 2020 20:01 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第一季度业绩 May 26, 2020 17:18 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利新药上市申请获国家药品监督管理局受理 May 19, 2020 17:51 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利单抗联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的临床试验数据获ASCO年会接受呈列 Mar 30, 2020 18:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年年度业绩 Nov 26, 2019 19:53 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第三季度业绩 Aug 29, 2019 16:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年中期业绩 May 22, 2019 10:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第一季度业绩 Apr 1, 2019 22:03 HKT/SGT 中国生物制药2018年度业绩再创新高 更多新闻 >>