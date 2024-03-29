中国生物制药（1177.HK）公布2023全年业绩

香港, 2024年3月29日- (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（ 股票编号：1177）公布截至2023年12月31日止12个月之经审核财务业绩。

年内，集团录得收入约262.0亿元（人民币，下同），按年增长约0.7%。 归属于母公司持有者应占盈利约23.3亿元。 基于归属于母公司持有者应占盈利计算之每股盈利约12.59分，按年减少约7.8%，该减少主要由于一联营公司财务表现低于去年所致。 扣除已终止经营业务之归属于母公司持有者应占盈利、应占联营公司及一家合营公司盈利及亏损（扣除相关税项及非控制权益）、若干资产及负债之公允价值变动及一次性 调整之减值（扣除相关税项及非控制权益），流动权益投资之公允价值（利润）╱ 亏损、股权激励费用（扣除相关非控制权益）、注销部份可转换债券之亏损、可转换债券 嵌入衍生部份之公允价值变动收益、可转换债券债务部份之利息费用、汇兑收益及与外汇远期合约有关的衍生金融工具之公允价值亏损之影响后，经调整非《香港财务报告准则》 归母净利润约25.9亿元，按年增长约1.5%。 集团流动资金保持充裕，资金储备总额约211.3亿元（计入流动资产之现金及银行结余约94.5亿元、计入非流动资产之银行存款约73.1亿元、理财管理产品总额约43.7亿元） 。

董事会建议派发末期股息每股3港仙（2022年：6港仙），连同已派发中期股息每股2港仙，全年合共派发股息每股5港仙（2022年：12港仙）。

销售：强大销售体系继续发挥效用，创新产品销售进一步收入攀升

集团以仿制为基石，向创新全面转型，创新产品驱动增长，收入占比逐年提升。 年内，创新产品收入达到98.9亿元，按年增长13.3%，占集团总收入比例达到37.8%。

年内，抗肿瘤用药之收入达约88.0亿元，占集团收入约33.6%。 外科╱镇痛用药和肝病用药之收入分别约37.5亿元和38.2亿元，各占集团收入约14.3%和14.6%。 此外，呼吸系统、心脑血管用药和其他等不同领域产品的销售贡献齐头并进。 其中，呼吸系统及心脑血管用药之收入分别占集团收入的约11.3%和10.5%。

研发：不遗余力进行创新产品研发，积极申报各项专利

集团继续专注抗肿瘤、肝病、呼吸系统和外科/镇痛四大治疗领域的新产品研发。 截至报告期日，集团有在研产品145个，其中抗肿瘤用药60个、肝病用药9个、呼吸系统用药31个、外科/镇痛用药15个，共涉及I类创新产品67个。

集团亦十分重视保护知识产权，鼓励成员企业积极申报各种专利，以提高核心竞争能力。 年内，集团提交专利申请841项及获得专利发明授权264项。 截至报告期日，集团累计有效专利及专利申请4,311项，累计获得专利发明授权1,595项。

展望：提升四大治疗领域研发效率，积极推进「双路径」发展战略

随着新冠疫情逐步消退，经济社会秩序逐步恢复常态，医药行业亦步入复苏轨道。 集团将持续跟踪国家、社会以及行业发展动态，适时调整发展策略，深入聚焦核心资产运营，力争实现集团业务快速发展，业绩稳步提升。

集团秉承「专注创新、服务病患，成为全球领先的制药企业」的愿景，通过持续加大药品研发投入，打造了雄厚的自主研发能力。 同时，集团大力推进商务拓展和战略合作，力争成为全球制药与生物科技公司的最佳合作伙伴。 目前，集团创新转型已进入收获期，未来三年预计将推出十余款创新产品，另有三十余款在研创新产品有机会在2030年或之前上市，进一步推动高质量发展，强化集团在 四大治疗领域的优势地位，为未来可持续发展注入强大动力。 同时，集团采用「双路径」国际化发展战略，致力于成为全球创新的重要平台。 一方面，集团通过引进全球医药创新成果到中国，造福中国病患；另一方面，集团走出国门，开拓新市场，加速解决全球尚未满足的临床需求。

未来，集团将进一步聚焦核心业务和创新，持续提升四大治疗领域的研发效率和质量，并积极推进国际化布局，有望在2024年实现加速增长。

有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药，连同其附属公司，是中国领先的创新研究和研发驱动型医药集团，业务覆盖医药研发平台、智慧化生产和强大销售体系全产业链。 产品包括多种生物药和化学药，在肿瘤、肝病、呼吸系统、外科/镇痛四大治疗领域处于优势地位。 公司于2000年在香港联交所上市，2013年入选MSCI全球标准指数之中国指数成分股；2018年入选恒生指数成分股；2019年入选恒生中国企业指数成分股；2020年入选恒生沪深港通 生物科技50指数成分股、恒生中国(香港上市)25指数。 中国生物制药连续五年荣登美国权威杂志《制药经理人》发布的「全球制药企业TOP50」，连续三年获评《福布斯》(亚洲) 「亚太最佳公司50强」。

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