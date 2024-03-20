华富建业金融成功举办一连两日Global Alliance Partners年度会议

香港，2024年3月20日 - (亚太商讯) - 华富建业国际金融有限公司（下称 「华富建业金融」或 「集团」）欣然宣布，集团于3月18及19日一连两日成功协助Global Alliance Partners (GAP)举办本年年度会议。

GAP创立于2008年，多年来为中型市值的国际金融服务企业提供联系网络，同时定期举办会议，邀请来自全球的企业领袖及企业投资者探讨投资机会，进行紧密交流。

本年年度会议由主席Mr. David Grayson牵头，并邀请得香港财经事务及库务局副局长陈浩濂先生太平绅士，以及菲律宾八打雁省省长万永高(Hermilando Mandanas)为特别嘉宾，两位分别于席上就中港、菲律宾投资市场分享真知灼见。

另外，多位来自世界各地的合作伙伴亦有派代表出席，包括来自日本的Capital Partners Securities、来自菲律宾的WeCap Financial、来自泰国的Pi Securities、来自澳洲的Petra Capital、来自杜拜的Quadrillion，和来自拉丁美洲的Southern Bridge Capital。

Global Alliance Partners 主席Mr. David Grayson

集团联席主席暨行政总裁林建兴博士于开幕致辞表示，在市场波动、情绪气氛偏弱的大环境下，有人对后市悲观，但亦有人认为市场现时估值吸引，出现了投资机遇。他相信现时是挑战与机会并存，对后市仍感到乐观。

华富建业金融联席主席暨行政总裁林建兴博士

凭借 GAP国际性的广泛网络，以及成员之间致力提供创新解决方案的精神，年度会议为重点市场和新兴市场的沟通桥梁，有效于加强各方互动。GAP为金融市场提供了合作及知识交流平台，通过促进更紧密的联系，将有助各地企业应对充满变动的金融市场，展示巨大价值。

About Global Alliance Partners

Global Alliance Partners (GAP) is a network organization of international, mid-market financial services companies dedicated to delivering innovative solutions for our clients across private equity, corporate fund raising, stock broking and fund management. Partner firms have completed over 1,000 corporate transactions worth a total of almost US$34 billion in 60 countries; and manage or advise close to US$6 billion worth of individual and institutional funds. Global Alliance Partners bridges the gap between investment opportunities in leading, emerging, and frontier markets, and key sources of investment risk capital. It is composed of 14 fully licensed Member Firms whose scope and reach, including their respective affiliate companies, span 28 countries in strategic markets in Asia, Europe, the Middle East, North America, and Sub-Saharan Africa, providing a truly global reach.

关于华富建业国际金融有限公司

华富建业国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的网络及成员，为客户提供资本市场服务。

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