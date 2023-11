Monday, 13 November 2023, 08:32 HKT/SGT Share: 德视佳眼科热烈庆祝毗邻香港时代广场高端购物中心的旗舰诊所开业

香港, 2023年11月13日 - (亚太商讯) - 视力矫正服务供货商 - 德视佳国际眼科有限公司(「德视佳眼科」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,香港联交所股票代码:1846)宣布位于香港铜锣湾旗舰眼科中心盛大开幕。该眼科中心位于香港豪华购物区铜锣湾时代广场附近,面积超8,000平方英尺。 德视佳香港拥有完成德国培训之国际医疗前线团队,结合多元化的眼科检查仪器和个性化的眼科治疗计划,以提供全面眼科检查以及多元化治疗方案。该诊所提供视力矫正、老花矫视、白内障和其他屈光不正等的治疗方案,配备来自德国蔡司之Smile Pro®的激光矫视仪器。 作为一种微创治疗,Smile Pro®是一种温和的眼科矫视手术,也是德视佳眼科针对近视矫正的其中一种矫视方案。德视佳眼科还为老花患者提供一系列现代且安全的激光眼科矫视及治疗方式,术后从此摆脱眼镜,感受「无镜」的自由。老花是一种常见疾病,通常会令 45 岁以上人群感到困扰,因晶体自然衰老而导致眼睛逐渐丧失聚焦近物之能力。这些治疗方案都可改善视力,使患者「与眼镜说再见」。 德视佳香港旗舰眼科中心取代了高级时尚品牌Parda的前亚洲旗舰店,占地两层并拥有一间陈设室。其装潢设计独特,面向香港时代广场的活力步行街区及热门旅游景点,交通便利。香港旗舰眼科中心还设有举办眼部健康讲座及各类眼科教育活动的验光中心,供公众了解不同的眼部健康信息。 德视佳眼科创始人、董事长兼首席执行官约恩‧约根森博士表示:「德视佳眼科在港岛豪华购物街区中心地区建立旗舰眼科中心是公司发展前进道路上的一大步。凭借在德国完成培训的医疗人员、宽敞的诊所和优秀的设备,我们已经做好准备,满足香港地区日益增长的对优质眼科护理的需求。由于长时间地使用数码产品,近视患病率呈上升趋势,据弗若斯特沙利文预测,到2025年,大约将有400万或一半的香港居民受到近视的影响。此外,香港老花患者人口预计将从2020年的330万增加至2025年的360万,而香港的白内障患者人数预计将从2020年的60万增加至2025年的90万,年复合增长率为6.9%。」 德视佳眼科与德国光学系统和光电子产品制造商蔡司保持着长期合作伙伴关系,因技术能力被认证为德国蔡司的全球卓越中心。此外,德视佳眼科于2021年再次荣获「hat trick goal」奖,包括:全球蔡司三焦点人工晶体植入数量最多、欧洲ICL晶体植入治疗近视手术量最多和欧洲SMILE Pro激光眼科手术最多。 作为香港联交所上市公司,德视佳眼科是最具盈利能力的香港上市眼科诊所之一,EBITDA利润率位列香港上市眼科诊所中首位,净利润率位列第二。8月,公司公布2023年上半年收入3.464亿港元及毛利1.676亿港元,同比分别增长9.7%及17.6%,创历史新高。Covid-19政策解除后的强劲反弹凸显了欧洲和中国对优质眼科治疗的需求。公司管理层一直致力精简营运,公司EBITDA上升23.6%至1.417亿港元,EBITDA利润率上升至40.9%。此外,截至 2023年9 月 30 日的第三季度报告显示,公司进行了 6,993 例眼科手术,较 2022 年同期的 5,967 例眼科手术增长了 17%。 德视佳香港是德视佳国际眼科集团(EE)的成员,在北京、伦敦、柏林、哥本哈根、杜塞尔多夫、法兰克福、汉堡、香港、慕尼黑、上海、深圳和广州设有旗舰诊所。 关于德视佳国际眼科有限公司 德视佳眼科成立于 1993 年,主要提供服务为视力矫正,集团将德国眼科医学及个性化的客户服务相结合。德视佳眼科是为数不多,具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所之一,业务遍及德国、丹麦、中国及英国。该集团的视力矫正服务包括:(i)屈光激光手术(包括 ReLEx Smile和 Femto LASIK); (ii)晶体植入手术(ICL); (iii)晶状体置换手术(包括单焦点和三焦点晶状体置换手术)和(iv)其他(包括 PRK / LASEK和ICRS 植入术)。新闻稿中的信息适用于全球范围内的整个集团,不限于香港德视佳。



