思博智能与Lenovo香港签署人工智能教育合作计划协议书

香港, 2023年9月13日 - (亚太商讯) - 亚太区领先的资讯科技公司思博系统控股有限公司(“思博系统”或“集团”,香港交易所股份代号:8319)之附属公司思博智能有限公司(Expert AI Enabling Limited; “思博智能”或“EAI”)今天欣然宣布,早前与Lenovo香港签署合作计划,成为其人工智能教育合作伙伴,联手推出针对中小学一系列的人工智能实验室设备及其相关课程。

由左至右:思博智能首席技术官陈振冲博士、思博系统行政总裁兼执行董事刘伟国先生、Lenovo香港及澳门区总经理何一凡女士及Lenovo香港及澳门区战略及销售主管郑肇鍏先生于签署仪式合影

思博智能与Lenovo香港签署合作计划,成为其人工智能教育合作伙伴,联手推出针对中小学一系列的人工智能实验室设备及其相关课程

思博智能首席技术官陈振冲博士(左一)将会带领其科研团队主理研发实验室设备及课程设计等,其曾位列史丹福大学的人工智能和图像处理领域全球前2%的顶尖科学家榜单上,是人工智能教育先躯者之一。

人工智能发展一日千里,将成为提升各地竞争力的重要元素,而培育人才是推动人工智能的必要条件。现各行各业对人工智能人才的需求殷切且与日俱增,令人工智能教育成为全球各地争相重点发展的领域。思博智能深明,推行人工智能教育对支援下一代全方位学习,应对未来挑战愈趋重要。故此,思博智能自去年年中成立以来,便专注于研发适合中小学之创新又切合学校需要的人工智能敎育产品,并已投入超过港币一千万资金作科研开发之用。而作为母公司思博系统多年合作伙伴之Lenovo香港,亦持相同理念,双方在商讨后即促成是次合作。



合作内容包括由思博智能及Lenovo香港共同推广一系列人工智能实验室设备及其相关课程,并由Lenovo香港销售给中小学校。前者主导研发相关实验室设备、设计课程和提供培训,后者提供市场推广、销售策略及渠道、实验及课程所采用之相关科技设备,如智能边缘计算设备 (AI Edge Computing Device) 和伺服器等,并就整个合作项目提供不同专业意见。双方希望透过多元化、趣味和互动性高的实验及课程,提高学生对学习人工智能的兴趣之余,为他们在日后应用人工智能于学习或工作中打好基础。



随着人工智能在不同领域和界别广泛使用,香港政府明确表示,鼓励学校推行人工智能教育,为培养本地的人工智能人才铺路,并积极投放资源,举办与人工智能相关活动,以及提升校内人工智能设备和设施,足见香港政府对中小学创科教育包括人工智能教育的支持和重视。另外,思博智能首席技术官陈振冲博士将会带领其科研团队主理研发实验室设备及课程设计等,其曾位列史丹福大学的人工智能和图像处理领域全球前2%的顶尖科学家榜单上,拥有超过三十多年人工智能相关教程规划、课程编制及敎学科研等经验,是人工智能教育先躯者之一。



思博系统行政总裁兼执行董事刘伟国先生表示:“思博智能感到非常荣幸和高兴能够与环球创科龙头企业之一Lenovo共同推动本港和其他亚太地区的人工智能教育。教育界已大力推动 STEAM,人工智能教育的推广及普及化势在必行,而事实上,各地政府,如中国内地、美国和新加坡等早已定制并开始实施人工智能教育策略,包括已在中小学阶段引入相关课程。双方会致力共同推出更先进、更具竞争力的人工智能相关教育产品及课程,培育更多更优秀的人工智能人才。故此,我认为今次与Lenovo香港之合作别具意义。”



Lenovo 香港及澳门区战略及销售主管郑肇鍏先生表示:“Lenovo 一直致力实现 Smarter Technology for All,希望为新一代教育工作者及学生提供更智能化技术。我们相信每位教育工作者都应该拥有最先进的工具和资源,以便于教学中发挥创造力和专业知识。同样地,每位学生都应该享有平等机会,能够在数码教室中获得最佳学习体验。今次与思博智能合作正好体现我们的理念,透过创新教育解决方案,推动教育机构充分利用AI技术。联想集团亦正在部署于未来三年内额外投资 10 亿美元,以加快全球企业人工智能步伐。”



关于思博系统控股有限公司

思博系统控股有限公司(Expert Systems Holdings Limited,香港交易所股份代号:8319)成立于1985年,是一家领先的资讯科技公司,以“Expert Systems”、 “ServiceOne”和“Expert AI Enabling”品牌运营,拥有约1,000 名专业人员,为亚太地区的小型到大型企业及机构客户提供服务。如欲了解更多资讯,请浏览:https://www.expertsystems.com.hk/



关于 Lenovo

Lenovo(香港交易所编码:992)(美国预托证券代号:LNVGY)是一家年度营业额达620亿美元的全球化科技公司,位列《财富》世界500强第217名,在世界各地共有77,000名员工,服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能,为每一个可能”的公司愿景,我们在个人电脑全球市场冠军地位的基础上,扩展至伺服器、储存、智能手机、软件、解决方案及服务等核心增长领域,推动基于“端-边-云-网-智”技术架构的新IT科技。借着持续进行智能化转型及开发改变世界的创新,Lenovo致力为全球所有人建设更加包容、值得信赖及可持续发展的数码化社会。欢迎浏览Lenovo官方网站 https://www.lenovo.com,阅览Lenovo的最新消息。



