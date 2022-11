威讯控股推出企业设备设施综合运营管理解决方案—威思客MetaFM

Friday, 11 November 2022, 15:55 HKT/SGT Share:

香港, 2022年11月11日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合智能信息科技解决方案供货商威讯控股有限公司(「威讯控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1087.HK)欣然宣布,集团旗下拥有智能办公软件解决方案旗舰产品威思客的子公司威发系统有限公司(「威发系统」)近日推出面向商业地产智慧楼宇管理的企业设备设施综合运营管理解决方案—威思客MetaFM(「MetaFM」),此方案突破了传统的管理模式,赋能楼宇运营运维管理数字化转型。



MetaFM是威发系统自主研发的一套基于建筑物设备设施运维管理的智能化运营管理系统,通过与众多客户的业务交互及使用交互进行了产品的不断升级和迭代,发展至今功能已覆盖安全保卫、环境保洁、客户服务等业务,能够实现建筑物全生命周期的设施运维管理。MetaFM包含全面的功能,包括设备资产、服务中心、工单管理、预防性维护管理、巡检管理、库存管理、供货商管理、合同管理、能源数据管理、安全生产、应急预案等功能模块。作为全新的智慧化设施管理平台,MetaFM具备众多亮点,包括拥有完整的功能模块和灵活的流程,并且配备了强大的报表和易用的界面,以及卓越的系统架构,是设施管理的最佳实践。



作为面向建筑楼宇物业运维的解决方案,MetaFM兼顾了威发系统原有的平台架构,拓展了楼宇空间管理的新方向,通过强大的后台自配置功能,帮助建筑运营者对于项目运维管理做出精准的决策。同时大幅减少设施运维成本,降低潜在设备运行风险,提高设施管理透明度,最大化设施运维工作效率。此外,MetaFM的应用场景十分多元化,可为商业地产、大楼园区及企业办公室提供全方位、全层次、全元素的整体智能空间管理解决方案。当中,MetaSpace主要面向信息技术/运营技术(IT/OT),是一个由空间数字孪生赋能的平台;MetaWork主要面向企业员工、访客及行政办公管理,是一个关于企业数字化行政业务的应用平台;MetaView则主要面向企业管理驾驶舱及互动屏幕,是一个关于企业数字洞察数据的可视化及分析平台。MetaSpace、MetaWork和MetaView三者在功能上相互配合,形成完整死循环,为企业提供高质量的一站式服务。



威讯控股董事会主席陈锡强先生表示:「设备设施在企业生产运营中扮演着非常重要的角色,因此设备设施管理可谓企业管理的重中之重。深耕智能办公领域多年,亦凭借成功赋能众多世界500强客户的经验,我们深谙不少企业正面对资产管理、运营成本、管理流程等多方面的问题。因此,我们希望透过全新推出的MetaFM帮助企业解决设备设施管理运维中的不同挑战,利用最领先的方案打造设备设施管理行业标准,为更多客户提供便捷的智慧办公空间,从而提升整体运营管理水平和工作效率。」



「目前,集团已成功打造一系列智能楼宇管理Meta方案,围绕各种不同应用场景,分别在员工健康、用户体验、协同效率、低碳节能,以及企业的可持续发展和环境、社会和管治(ESG)等不同层面的实践上,为企业提供强大的整体支撑解决方案。另外,集团已与微软、飞书、华为、思科等领先云服务及网络供货商等业内生态伙伴形成紧密战略合作。展望未来,凭借强大的产品生态系统和集成开发实力,我们将继续研发和优化解决方案,为客户提供一站式完整智慧空间解决方案,全方位赋能企业数字化升级。」陈先生总结。



