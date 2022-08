Wednesday, 31 August 2022, 23:09 HKT/SGT Share:

来源 InvesTech Holdings Limited 威讯控股公布2022年中期业绩 与科技巨头建立战略联盟和优化研发能力

致力提升核心竞争力及巩固市场地位

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合智能信息科技解决方案供货商威讯控股有限公司(「威讯控股」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1087.HK)宣布其截至2022年6月30日止六个月(「期内」)的未经审核之中期业绩。期内,集团与科技巨头建立战略联盟,连手为企业提供数字化转型方案,旨在推动集团业务的可持续发展及提升集团的核心竞争力。



期内,经济不确定因素加剧,削弱信息科技行业的整体营商环境。与此同时,因项目进度受中国城市封锁影响,导致集团收入减少至约人民币197.1百万元(2021年上半年:约人民币230.4百万元)。尽管如此,受惠于集团有效的成本控制措施及毛利率相对较高的智能办公软件解决方案及相关服务销售的比例增加,毛利仍同比增加约32.4%至约人民币27.0百万元(2021年上半年:约人民币20.4百万元)。期内毛利率约为13.7%,同比大增约4.9个百分点(2021年上半年:约8.8%)。主要由于所得税开支增加,集团于期内录得亏损约人民币14.1百万元(2021年上半年:期内亏损约人民币12.2百万元)。



业务回顾

信息科技基础设施系统整合业务

凭借在业内的坚实基础及稳健的客户关系,集团于期内继续推进传统信息科技基础设施系统整合业务的发展。通过深化与科技巨头的业务合作,集团持续发挥核心竞争力,为金融、制造和零售等行业的客户提供先进的定制化信息科技基础设施解决方案。



智能办公软件解决方案业务

期内,集团自主研发的应用程序包括MetaVisitor、MetaWorkspace及MetaMeeting登陆多个平台,另外集团亦着力升级其智能办公软件解决方案旗舰产品—威思客。集团致力扩充其专业智能办公解决方案及房地产技术解决方案的客户群,为不同行业的客户提供智能楼宇控制系统及智能访客管理系统等专业工具。



加大力度扩展香港业务

继去年赢得为香港政府康乐及文化事务署提供智能图书馆系统的政府合约后,集团已开始进行前期工作,包括设计核心图书馆系统。于2022年上半年开展的工作于期内确认收入约人民币12.4百万元。集团预期该项目完成后将为集团提供庞大而稳定的收入来源。此外,集团于期内亦致力争取更多与香港政府及公营部门相关的合约,重点聚焦智能城市及智能信息科技相关项目,务求提高收入。



展望

展望未来,集团将保持信息科技基础设施系统整合业务的稳定发展外,亦会专注于推进其智能办公软件业务,预计该业务将成为集团的收入增长引擎。为开拓客源及提供顶尖解决方案,集团将继续与科技巨头建立战略联盟。除了扩展其在中国的客户群外,集团亦将继续就香港的公营及私营项目进行策略性投标,致力提高市场份额。为拓展海外市场,集团计划于东南亚地区及「一带一路」沿线国家发掘商机,加快业务发展并把握市场机遇。



近年来,科技巨头纷纷投入巨资以加快企业元宇宙的发展,为此崭新技术取得突破。由于新型冠状病毒病疫情反复爆发,许多雇员已转为在家办公,带动企业元宇宙解决方案成为信息科技行业的最新趋势之一。凭借威讯控股先进的数字孪生技术及在混合智能办公解决方案方面的丰富经验,集团拟透过内置兼容最新的技术以改进和优化软件产品。集团亦将与科技巨头携手,为客户提供高度真实、虚拟化的智能办公解决方案,以支持企业元宇宙的发展为终极目标。



威讯控股董事会主席陈锡强先生表示:「鉴于全球对信息科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案的需求不断上升,我们对集团前景感到乐观。为了抓住市场机遇和巩固集团在综合智能信息科技解决方案行业的领先地位,我们必须提升核心竞争力,从而保持集团的可持续发展。因此,我们将持续加大投资,扩充中国西安市研发中心的专业团队,以优化我们的研发能力。展望未来,我们将发掘机遇,积极为业务发展注入新动力和提升收入,从而为股东及投资者带来更丰厚回报。」



关于威讯控股有限公司

威讯控股有限公司(股份代号:1087.HK) 于2010年在香港联合交易所有限公司主板上市。作为在信息科技行业拥有超过30年经验的领先综合智能信息科技解决方案供货商,集团主要从事信息科技基础设施系统整合和智能办公软件解决方案业务。集团在中国根基雄厚,设有逾10个办公室,并在西安设有研发中心。



有关更多资料,请浏览:http://www.investech-holdings.com/





