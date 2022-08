Monday, 8 August 2022, 08:32 HKT/SGT Share:

来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体配售3,000万股新股并宣布协鑫科技创办人朱共山先生认购6,000万股认购股份及6,000万份认股权证 扩大股东基础及增强资本实力

奠定GaN领域发展战略

香港, 2022年8月8日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司(「宏光半导体」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:6908.HK)宣布按配售价每股3.20港元向不少于六名承配人配售3,000万股新股份(「配售股份」)。此外,集团已与由协鑫科技控股有限公司(股份代号:3800.HK)创办人、主席兼执行董事朱共山先生(「朱先生」)间接全资拥有的常盛有限公司(「战略投资者」)订立投资协议(「投资协议」)。据此,集团已有条件同意发行,且战略投资者已有条件同意认购6,000万股认购股份(「股份认购事项」)及6,000万份认股权证(「认股权证认购事项」)。



于2022年8月5日,集团有5.63591亿股已发行股份。根据配售协议,配售股份相当于集团现有已发行股本约5.32%。经扣除配售佣金及其他相关开支后,最高所得款项净额将约为9,360万港元。集团拟将所得款项之约7,800万港元用于加强半导体业务包括发光二极管(「LED」)、迷你LED、快速电池充电、氮化镓(「GaN」)器件及相关产品的研发能力,当中包括设立研发中心、招聘研发人员以及采购设备及物料,冀发展及╱或获取专利和技术,而所得款项净额之余下部分将用作一般营运资金及改善集团的财务状况。



就与战略投资者之投资协议而言,其股份认购价为每股认购股份3.00港元,而于行使认股权证后每股认股权证股份之认购价则为3.68港元。扣除相关成本及开支后,认股权证附带的认购权获悉数行使的股份认购事项之所得款项总额及所得款项净额将分别约为1.8亿港元及2.2亿港元。集团建议将股份认购事项及认股权证认购事项之所得款项用于发展集团的GaN业务。认购股份及认股权证股份于发行日期起计18个月内不得出售或转让。与此同时,战略投资者将对集团的业务、财务及法律等方面进行尽职调查,倘朱先生信纳尽职调查结果,战略投资者将参与股份认购及认股权证认购事项,随后将于股东特别大会上向股东寻求的股份特别授权予以配发及发行。



朱先生为协鑫科技控股有限公司的创办人、主席兼执行董事,他曾担任第十二届中国人民政治协商会议(「政协」)全国委员会委员、现任第十二届江苏省委员会政协常委、全球绿色能源理事会主席、 全球创新中心副主席、亚洲光伏产业协会主席、中国企业联合会企业绿色低碳发展推进委员会副主任、中国电力企业联合会储能与电动汽车分会执行副会长。多年来,朱先生致力参与电力、光伏、天然气、新能源汽车营运及半导体等领域。此外,他高度重视科技创新工作。集团与战略投资者订立的投资协议充分彰显朱先生对集团的信任及支持,为集团进一步巩固GaN业务策略及发展注入强心针。



继早前长江实业集团有限公司(股份代号﹕1113.HK)执行董事赵国雄博士以个人名义入股宏光半导体后,集团管理层很高兴引入更多新投资者。股份认购事项及认股权证认购事项为集团就GaN业务发展筹集额外资金之良机,以加快集团之发展。鉴于全球新能源汽车发展蓬勃,加上全球地缘政治风险等因素,令各国全力支持半导体行业(尤其第三代半导体)之发展,集团GaN业务之发展前景更显广阔。凭借朱先生作为战略性股东的背景,集团预期(i) 战略投资者与集团第三代半导体(尤其是功率芯片)形成战略效应的同时,进一步协调新能源产业资源,从而形成产业资源互补;(ii) 运用战略投资者于金融界的财务资源及业务网络,协助集团实现产能及产品的快速发展;(iii) 协助集团与地方政府密切合作,完善对第三代半导体产业的政策及支持措施;及(iv) 战略投资者将分享其自身的经营管理经验,协助集团加强在人才、营运、技术、研发方面的建设。



展望未来,集团将继续积极寻求技术创新,优化经营策略以把握市场机遇,及加快GaN半导体业务增长,致力为股东创造稳定且持续的长期回报。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司(6908.HK)主要在中国从事半导体产品,包括发光二极管(「LED」)灯珠、新一代半导体氮化镓(「GaN」)芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识,集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用,矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业,并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



