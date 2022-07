Monday, 11 July 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass (SoPa) 通过收购总部位于曼谷的 Thoughtful Media Group,标志着首次进军泰国,东南亚领先的数字视频多平台网络和社交商务平台 - SoPa 收购泰国第一家公司,并继续在整个东南亚(“SEA”)扩展其数字生态系统网络

- Thoughtful Media 在泰国、越南、菲律宾和美国的以社交商务为重点的多平台网络 (“MPN”) 扩大了 SoPa 的忠诚度产品

- Thoughtful Media 2021 年收入为 580 万美元,预计 2022 年及以后收入将显着增长

- 自 2010 年以来,Thoughtful Media 的数据丰富的 MPN 已上传超过 675,000 个视频,视频观看次数超过 800 亿次,目前由 263 个 YouTube 频道组成的网络已拥有超过 8500 万订阅者

- SoPa 看到 Thoughtful Media 和 SoPa 生态系统的其他部分之间存在显着的交叉营销和创收协同效应



新加坡 , 2022年7月11日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动忠诚度平台 Society Pass Incorporated(“SoPa”或“社会通行有限公司”)(纳斯达克代码:SOPA)今天宣布收购专注于社交商务的优质服务公司 Thoughtful Media Group(“Thoughtful Media”)。数字视频 MPN 总部位于泰国,在美国、越南和菲律宾开展业务。收购 Thoughtful Media 标志着 SoPa 首次进军泰国,并为 SoPa 位于越南、菲律宾、新加坡和泰国等东南亚国家的技术驱动型公司不断壮大的生态系统添砖加瓦。



Thoughtful Media 最初成立于 2010 年,如今在东南亚和美国的 MPN 中创建和分发数字广告活动。凭借对本地市场的深入了解、数字营销技术工具和社交商务业务重点,广告商利用 Thoughtful Media 在整个东南亚的广泛影响者网络,专门营销和销售具有特定位置和效果的广告库存。因此,Thoughtful Media 的内容创作者合作伙伴从国际消费品牌中获得了更大份额的广告收入。根据埃森哲的数据,到 2025 年,社交商务市场有望以 26% 的复合年增长率增长到 US1.2 万亿美元。



Thoughtful Media 在 2021 年实现了 580 万美元的收入。自成立以来,Thoughtful Media 的数据丰富的 MPN 已上传超过 675,000 个视频,视频浏览量超过 800 亿。目前拥有 263 个 YouTube 频道的网络已拥有超过 8500 万订阅者,平均每月观看次数超过 6 亿次。



Thoughtful Media 的社交商务平台扩大了 SoPa 电子商务生态系统和零售合作伙伴的影响力和参与度。影响购买决策的社交媒体影响者越来越普遍,这促使越来越多的品牌将广告预算转移到这个充满活力的渠道。 SoPa 旨在提高客户参与度,同时通过这种协同收购实现的基于活动的方法关注关系质量。



Thoughtful Media 的数字广告工具和专业知识支持 SoPa 的范式转变忠诚度平台 Society Points。通过数据驱动的营销活动,所有类型的广告商都可以利用 Society Points 专有的第一方数据来提高其数字营销支出的目标、有效性和效率。 SoPa 的产品将Thoughtful Media 定位为国际和地区消费品牌领先的东南亚零售营销和广告中心。



Society Pass 创始人、董事长兼首席执行官 Dennis Nguyen 评论说:“我们很高兴 Thoughtful Media 能够加入不断扩大的 SoPa 生态系统。 Thoughtful Media 以社交商务为重点的商业模式完美地补充了我们对 Society Pass 的未来增长战略,因为我们吸引了消费者的眼球,并为整个东南亚的消费品牌创造了收入。此外,Society Pass 很高兴完成我们在泰国的首次收购,并期待向泰国 6500 万消费者推出我们的 SoPa 忠诚度平台。”



Thoughtful Media 首席执行官 Dan Thorman 解释说:“Thoughtful Media 由一支在东南亚和美国经验丰富的管理团队领导。我们为媒体所有者提供内容创作和技术服务,帮助他们在众多社交平台上建立品牌受众并从中获利。凭借在培养影响者人才、制作社交媒体内容、协调广告活动、聚合影响者数据以及让数百万观众加入我们数据丰富的 MPN 方面的多年实地经验和行业专业知识,我们跟踪了数亿经过身份验证的全球每月在主要社交媒体平台上的视频观看次数。通过与 Society Pass 合作,Thoughtful Media 可以与影响者和广告商释放战略机会,并为 SoPa 生态系统中的公司设计交叉营销协同效应。通过这样做,我们预计将在 2022 年及以后推动收入的巨大增长。”



关于Society Pass



作为新加坡、越南、菲律宾和泰国的忠诚度和数据营销生态系统,SoPa 在新加坡、河内、胡志明市、马尼拉和曼谷设有办事处,是一家专注于收购的电子商务控股公司,经营 7 个相互关联的垂直领域(忠诚度、商家软件、生活方式、餐饮、电信、数字媒体和旅游)无缝连接东南亚多个产品和服务类别的数百万消费者和数千名商家。



其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家,培养有机忠诚度。自上线至今,SoPa已累计注册用户超160万,注册商家和品牌超5,500家。自此,SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构,使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



Society Pass 为商家提供 #HOTTAB Biz 和 #HOTTAB POS —一家位于越南的面向中小企业的 POS、CRM 和分析技术解决方案提供商。此外,SoPa 还运营着越南领先的生活方式电子商务平台 Leflair.com、菲律宾受欢迎的杂货配送公司 Pushkart.ph、位于越南河内的领先在线餐厅配送服务 Handycart.vn和 Gorilla Networks,位于新加坡的支持区块链/web3 的移动虚拟网络运营商。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



媒体联络:

PRecious Communications

sopa@preciouscomms.com



话题 Press release summary



部门 通讯, 消费者, 金融, 业务, Venture Capital & PE, 数字, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network