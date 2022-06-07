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来源 HG Semiconductor Limited 宏光半导体公布股东之禁售承诺 第三代半导体业务发展稳健 赢得股东的长期信任及支持

香港, 2022年6月7日 - (亚太商讯) - 宏光半导体有限公司（「宏光半导体」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：6908.HK）欣然宣布集团之两位股东，包括主要股东GSR Capital Special Opportunity Fund L.P.（「GSR」）以及策略性股东Great Ocean Prime Holding Limited（「Great Ocean」），自愿决定于2024年5月前将不会出售所持集团的股份。此外，Great Ocean自愿决定于2022年及2023年每年将目前所持有的24,000,000股份之其中8,000,000股拨作奖励及激励集团核心管理人员。此等举措均足证股东对集团之长远价值及业务发展充满信心。



集团主要股东之一的GSR为获豁免有限合伙企业，持有集团56,000,000股股份；而GSR的注资总额分别由Golden Sand Capital Ltd（由伍伸俊先生全资拥有的公司，并为GSR的普通合伙人）及伍伸俊先生（为GSR的有限合伙人，同时亦为集团全球战略咨询委员会主席兼核心管理人员）各持有50%。



鉴于第三代半导体氮化镓（「GaN」）的发展潜力及其应用场面庞大，宏光半导体凭借其在发光二极管（「LED」）灯珠业务之丰富经验，近年致力把握机遇并加快扩展业务至GaN相关产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。集团积极与多家企业达成战略合作，且投资多家世界龙头企业以加快突破GaN核心关键技术，同时亦成功聘请多位半导体专家加入其团队，从而加强及推进GaN业务发展。集团早前与中国泰坦能源拟就中国及香港之快速充电桩技术推广及产品销售进行合作，开发新能源生态圈之快速充电领域。



集团管理层衷心感谢GSR以及Great Ocean对其的大力信任。两家公司的决定展现了彼等对集团的稳健业务策略及发展投下信心的一票。凭借半导体行业庞大的机遇和市场需求，加上国家政策的支持，集团锐意发展成为集研发、制造、封测及销售为一体的GaN全产业链企业。宏光半导体将持续推行既定的业务策略以把握市场机遇，提升持份者价值的同时实现长期可持续增长，并予以股东最佳的回报。



关于宏光半导体有限公司

宏光半导体有限公司（6908.HK）主要在中国从事半导体产品，包括发光二极管（「LED」）灯珠、新一代半导体氮化镓（「GaN」）芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识，集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用，矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业，并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。



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