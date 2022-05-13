Thursday, 12 May 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)报告 2022 年第一季度财务业绩，收入同比增长 4,582%，存留现金自 2021 年起增长 33% - 2022 年第一季度的收入同比增长 4,582%（从截至 2021 年 3 月 31 日的第一季度的 9,506 美元增加到截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度的 445,090 美元）。

- 存留现金从 2021 年 12 月 31 日的 2330 万美元增长到 2022 年 3 月 31 日的 3100 万美元，增长了 33% 以上。

- 随着对 Pushkart 和 Handycart 业务部门的完成收购，SoPa 现在已经在其不断扩大的生态系统中积累了超过 160 万注册消费者和 5,500 个注册商家/品牌。

- SoPa 资本充足，计划于 2022 年第二季度在东南亚 (SEA) 的 VIP+T（越南、印度尼西亚、菲律宾和泰国）国家/地区收购食品和饮料配送、旅游、数字广告和电信垂直行业。

- SoPa 预计将在 2022 年第二季度推出其 Society Pass 忠诚度积分平台的测试版，SoPa 认为这将有助于大幅增加整个东南亚的在线用户和商家。

新加坡 , 2022年5月12日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”)今天宣布，2022 年第一季度收入同比增长 4,582%（截至 2021 年 3 月 31 日的第一季度为 9,506 美元）截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度为 445,090 美元）。该公司还报告说，存留现金从 2021 年 12 月 31 日的 2330 万美元增长到 2022 年 3 月 31 日的 3100 万美元，增长了 33% 以上。



随着对 Pushkart 和 Handycart 业务部门的完成收购，SoPa 在其不断扩大的生态系统中积累了超过 160 万注册消费者和 5,500 个注册商家/品牌。



Society Pass 预计将在本月晚些时候向美国证券交易委员会提交其 2022 年第一季度的 10-Q 表格。在 2022 年第一季度，公司完成了将其子公司 Leflair 的越南业务重组为 Leflair Group，这是一个综合生活方式零售生态系统，以占领东南亚快速增长的 100B+ 美元零售市场，并整合其最近的食品和饮料配送收购 Pushkart 和 Handycart 进入 SoPa 生态系统。



Society Pass 创始人、董事长兼首席执行官 Dennis Nguyen 在评论 Society Pass 强劲的业务增长和未来计划时表示：“我们强劲的收入增长验证了我们以收购为重点的运营模式。 Leflair 继续成为我们的主要收入贡献者，因为我们加快了对 Pushkart 和 Handycart 的最新收购，以成为各自市场的领导者。由于我们的企业重组过程，Leflair Group 现在将成为东南亚下一个生活方式零售超级分销商的纽带，从单一的折扣平台演变为生活方式零售生态系统。我们准备在 2022 年创造新的高点，因为我们建立了我们的下一代忠诚度平台，并有机会收购食品和饮料配送、旅游、数字广告和电信垂直领域的市场领先公司。”



公司计划在 2022 年第二季度推出 Society Pass 忠诚度平台，预计该平台将提高商家的客户保留率。此外，SoPa 计划在 2022 年第二季度进行额外收购，作为不断扩大的 SoPa 生态系统的一部分，这将增加收入并优化成本效率。



Society Pass 利用技术为客户在购买过程中定制更个性化的体验，并改变东南亚的整个零售价值链。通过收购市场领先的公司并与有远见的企业家在六个不同的 B2C 电子商务垂直领域建立合作伙伴关系：生活方式、食品和饮料配送、旅游、数字营销、电信和食品和饮料订购，公司满足了 SEA 对更好和更便捷的在线服务。



关于Society Pass



SoPa属于忠诚度和数据营销生态系统，在其东南亚的主要市场运营多个电子商务平台。其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家，培养有机忠诚度。自上线至今，SoPa已累计注册用户超160万，注册商家和品牌超5,500家。自此，SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构，使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



Society Pass为商户提供了#HOTTAB Biz以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。



此外，越南顶级生活方式电商平台Leflair.com，菲律宾备受亲睐的杂货店送货公司Pushkart.ph，以及越南河内领先的线上餐厅送餐服务平台Handycart.vn均属SoPa旗下产业。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



前瞻性声明



本新闻稿多包含的信息可能包括“前瞻性声明”。前瞻性声明反映了目前对未来事件的看法。本新闻稿使用的“预期”、“相信”、“预计”、“期望”、"未来"、“打算”、“计划”等词语或这些词语的否定形式以及类似表达方式确定了前瞻性声明的内容，因为这些词语与我们或我们的管理层相关。这类声明包括但不限于本新闻稿中包括的有关公司管理层对业务战略、未来经营结果，以及流动性及资本资源前景看法的声明。前瞻性声明基于公司目前对其业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性声明与未来有关，它们受到固有的不确定性、风险以及难以预测的情况变化的影响。公司的实际结果可能与前瞻性声明设想的业绩有重大差异。前瞻性声明既不是历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证。因此，我们提请各位不要依赖任何此类前瞻性声明。可能导致公司实际结果有所不同的因素或事件会不时出现，而公司不可能预测所有这些因素或事件。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。公司不打算更新任何前瞻性声明，使之符合实际结果，除非适用法律，包括美国证券法有此要求。



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