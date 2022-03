Wednesday, 30 March 2022, 13:55 HKT/SGT Share: 海通恒信发布2021年度业绩 资产规模持续扩大盈利能力大幅提升

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 3月29日,中国领先的融资租赁公司——海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称「海通恒信」或「公司」,01905.HK)发布2021年年度业绩公告。



公告显示,海通恒信盈利能力进一步提升,2021年年度溢利达人民币1,413百万元,较上年大幅增长了26.6%。截至2021年12月31日,资产总额达到人民币114,741百万元,较上年末增长6.1%;权益总额达到人民币17,620百万元,权益总额较上年末增长11.1%,资产规模及综合实力进一步增强。



面对复杂多变的国内外环境,2021年,海通恒信紧跟国家战略和监管政策,立足租赁本源,充分发挥自身优势,深耕产业,服务实体经济,核心指针稳步提升,在收益提升、规模增长、风险管控、融资优化等方面均取得了较好成绩。



一方面,坚持服务实体经济,加大业务投放,优化负债结构,加强资产管理力度;另一方面,丰富金融产品体系,积极探索新的业务增长点,业务规模继续扩大,业绩确定性和成长性凸显。2021年,海通恒信的加权平均净资产回报率为8.91%,较2020年同比上升1.46个百分点。



在盈利能力获得增强的同时,海通恒信紧跟国家政策,有力支持中小微企业发展,保持城市公用、工程建设等行业业务稳定,鼓励发展高端装备制造、数字经济等新兴战略行业,加速构建产业生态圈,资产布局持续优化,资产规模稳步增长。2021年,实现业务投放人民币66,777百万元,同比增长10.5%。



此外,为进一步改善资产质量,海通恒信亦不断提升全流程风险管控能力和主动风险管理水平。公告数据显示,于2021年12月31日,该公司的不良资产率1.07%,不良资产拨备覆盖率为258.80%。



海通恒信保持敏锐的市场嗅觉,把握产业结构调整方向,已基本形成以民生相关类稳健资产为基础,以高端装备制造、数字经济、绿色租赁等符合国家政策导向、具有广阔发展前景的战略新兴行业资产为潜在驱动力的资产配置结构。



展望未来,海通恒信将紧跟国家战略及政策导向,坚持立足租赁本源,拥抱实体经济,优化资产布局,推动资产交易业务增量发展,加速金融科技应用,提升经营管理效能。同时,加大在小微企业、科技创新、绿色租赁等领域的业务布局,保持创新驱动能力,推动公司专业化、高质量、可持续发展,向中国标杆式融资租赁公司的奋斗目标笃定前行。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network