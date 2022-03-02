Wednesday, 2 March 2022, 09:15 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass 美新集团启动Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)研究工作 - SoPa在东南亚快速增长的电商生态系统提供生活方式、餐饮、商户支付软件及忠诚度计划。

- 2021年12月，该公司被加入罗素 2000指数。

- 增长因素包括在越南重启奢侈品电商平台Leflair(150多万注册用户)、不断壮大的餐饮商户平台、忠诚度积分计划以及未来并购计划。

- SoPa现存现金3300万美元，毫无负债，足以为未来3年的并购和有机增长计划提供资金支持。

- 美新集团预计，截至2023年，该公司营业收入将由2021年的100万美元增长至3800万美元。

新加坡 , 2022年3月2日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”)于今日宣布：美新集团已正式启动SoPa股权研究并在2022年2月24日发布首份股权研究报告。



美新在其报告中着重强调了SoPa的下列主要增长因素：

- 正在经历数字化变革且增势迅猛的南亚和东南亚市场；

- 2022年下半年启动Society Points，收益可观，可提高客户保留率；

- 数据和忠诚度计划技术推动电子商务发展；

- 2021年下半年重启作为越南五大奢侈品电商平台之一的Leflair。2019年，Leflair创收约900万美元。

- 合伙计划、POS机、软件和商户融资计划拉升商户类费用；

- 通过与战略合作伙伴举办营销活动、数字化/社交媒体并与商户共同营销吸引新客户；

- 整合收购小型电商类企业。鉴于目标公司可选资本形式不多，所以机会相对较少。作为Society Pass生态系统的组成部分，收购对象能够创造收益与支出协同效应。



另外，美新还强调了SoPa董事会主席兼首席执行官Dennis Nguyen为公司进军中国和东南亚市场作出的卓越贡献。



Society Pass首席执行官Dennis Nguyen说：“发布报告是我们首次公开发行之后又一个令人兴奋的里程碑事件。投资者依旧对东南亚投资机会持乐观态度，而报告的发布能够让市场参与者深入了解我们建设东南亚发展最快的电子商务和忠诚度生态系统的计划。”



关于Society Pass



SoPa属于忠诚度和数据营销生态系统，在其主要市场运营多个电子商务和生活方式平台。其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家，培养有机忠诚度。自上线至今，SoPa已累计注册用户超160万，注册商家和品牌超3,500家。自此，SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构，使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。



Society Pass为商户提供了便利订单管理程序 #HOTTAB Biz (专为SoPa.asia商业合作伙伴提供)以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。上述所有工具可通过基于数据分析的个性化互动帮助各企业吸引和保留客户且盈利丰厚。



此外，越南顶级生活方式电商平台Leflair.com，菲律宾备受亲睐的杂货店送货公司Pushkart.ph，以及越南河内领先的线上餐厅送餐服务平台Handycart.vn均属SoPa旗下产业。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



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