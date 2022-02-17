Wednesday, 16 February 2022, 10:01 HKT/SGT Share:

来源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)完成对Pushkart.ph的收购，扩大其东南亚业务布局 - Society Pass（SoPa）试图通过这一战略收购来彻底改变菲律宾在线食品购物市场

- 菲律宾电子商务产业正呈指数增长，预计2025年将达到400亿美元

- SoPa正准备通过Pushkart.ph为消费者带来更大价值，为其带来可随时随地尽情享受的购物体验

- 公司的目标是让菲律宾更多新老商户通过数字化实现商店改造并进入在线市场

马尼拉, 2022年2月16日 - (亚太商讯) - 东南亚领先的数据驱动型忠诚度平台Society Pass 社會通行有限公司(纳斯达克代码：SOPA，以下简称“SoPa”或“公司”)今天宣布，其已收购菲律宾领先的在线杂货送货服务商Pushkart.ph。收购之后，Pushkart.ph成为SOPA的全资子公司。此举开启了SOPA向菲律宾市场的扩张进程。Pushkart.ph将利用SOPA的资本，自大马尼拉开始，逐渐覆盖整个菲律宾，向更多消费者和零售商大幅增加杂货购物按需服务，同时赋能杂货店和餐馆转变商业模式，进一步开拓在线市场。



这一声明发布之际，菲律宾快递服务正处于加速增长阶段，菲律宾互联网经济预计将从2021年的170亿美元增长到2025年的400亿美元，增幅达到24%。Pushkart.ph是菲律宾发展最快的电子商务平台之一，拥有超过12.5万注册用户的客户群，超过3.5万社交媒体粉丝，超过2万次移动应用程序下载量。



对于这一战略举措，Society Pass创始人、董事长兼首席执行官Dennis Nguyen表示：“我们很高兴能将Pushkart.PH这样高性能品牌的强大技术、零售和运营能力与我们的品牌建设经验结合起来。由于交通/公共交通等待时间过长等过多障碍，菲律宾消费者面临传统实体购物的巨大挑战，Sopa旨在通过为菲律宾不断增长的电子商务行业提供动力来提供可行的解决方案。鉴于菲律宾市场的巨大潜力，我们非常期待此次收购将在未来几个月带来的机遇。此外，菲律宾是SoPa的VIP（越南、印度尼西亚和菲律宾）收购战略基石，我希望能在接下来的几个月内再收购部分领跑菲律宾市场的公司。”



“我们很高兴地宣布我们被Society Pass收购，这次合作为我们提供了机会，不仅扩大我们在菲律宾的业务，而且还进一步加强了我们在食品杂货配送业务中的领先地位。我们很高兴加入更大的SoPa生态系统，这将使我们能够利用其整合的营销和技术主张，同时也强化了我们集体的高级管理资源。我们预计，这将在成本优化和增加收入方面带来即时回报。有了SoPa提供的资金，现在的Pushkart.ph经授权能为我们的客户提供增强版的端到端解决方案，同时确保扩大市场份额，”Pushkart.ph首席执行官Michael Lim表示。



Society Pass正利用科技为顾客在购物过程中提供更个性化的体验，帮助转变SEA的整个零售价值链。通过收购领跑市场的公司，并在忠诚度、生活方式、旅游、食品饮料和商户软件这五大不同垂直领域与有远见的企业家合作，公司期望满足该地区对更好、更便捷服务日益增长的需求。此次收购符合SoPa的核心垂直焦点要求，促进了SoPa在菲律宾的发展，同时增加了消费者机会，并提供了更高价值。此举还将有助于利用菲律宾市场在线杂货购物空间日益增长的数字渗透。



SoPa为Pushkart.Ph制定了积极的新计划，内容包括在主要城市和地区增加更多中心并增加人力，由此看来，此次收购对最终用户具有巨大影响。SoPa的目标是扩大Pushkart.ph'stechnology的服务，到2022年实现注册用户翻一番以上，用户基数超过30万，应用基数下载量超过15万。一旦落实，菲律宾消费者将能够在大马尼拉19个城市使用Pushkart.ph应用程序，并提供有保障的次日达服务。



关于Society Pass



Society Pass客户忠诚度和分析平台已吸纳数以万计的消费者。Society Pass为商户提供了线上商务平台 SoPa.asia (专为用户提供)、便利订单管理程序 #HOTTAB Biz (专为SoPa.asia商业合作伙伴提供)以及综合性支付、忠实客户管理、用户资料分析系统POS技术方案 #HOTTAB POS和面向中小型企业制定的金融支持计划。上述所有工具可通过基于数据分析的个性化互动帮助各企业吸引和保留客户且盈利丰厚。Society Pass同时经营Leflair.com，这是越南领先的生活方式电子商务平台。



SoPa属于忠诚度和数据营销生态系统，在其主要市场运营多个电子商务和生活方式平台。其商业模式侧重于通过普遍忠诚点的预期流通来收集用户数据。该系统跨多种产品服务类别无缝对接消费者和商家，培养有机忠诚度。自2019年上线至今，SoPa已累计注册用户超150万，注册商家和品牌超3500家。自此，SoPa投入了2年多的时间来构建专有IT架构，使用尖端组件来有效地扩展并支持其平台消费者、商家和收购业务。请登陆 http://thesocietypass.com/ 了解详情。



媒体联络

PRecious Communications for SoPa

sopa@preciouscomms.com



话题 Press release summary



部门 通讯, 消费者, 金融, Venture Capital & PE, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

