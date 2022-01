Friday, 28 January 2022, 15:57 HKT/SGT Share:

来源 EuroEyes International Eye Clinic Limited 德视佳收购London Vision Clinic Partners Limited 100%已发行股本 扩大现有欧洲版图 进军伦敦高端市场

产生新协同效应 支持集团的长期增长

香港, 2022年1月28日 - (亚太商讯) - 领先的全球视力矫正服务提供商─德视佳国际眼科有限公司(「德视佳」或「公司」,连同其附属公司为「集团」,股份代号:1846)欣然宣布,德视佳全资附属公司EuroEyes UK与 London Vision Clinic Partners Limited(「LoVC」)的法定及实益拥有人(「卖方」)订立购股协议,收购LoVC的全部已发行股本。



根据购股协议,此次收购的完成现金代价及代价股份合计1,313万英镑;或有代价及盈利支付代价最高1,775万英镑,并可能进行代价调整。最高代价不超过3,087.5万英镑。或有现金代价及盈利支付方面,在第一种盈利目标下,目标公司如能连续四年保持12.5%的利润增长,德视佳将授予价值300万英镑的股份;而在第二种更高速的盈利增长目标下,目标公司如能连续三年实现35%的利润增速,并在第四年实现25%的盈利增速,德视佳将支付975万英镑的现金奖励。



于完成后,卖方(或根据购股协议的条款及条件获提名的合伙人)将持有经配发及发行完成代价股份扩大后德视佳已发行股本约1.20%。完成代价股份将按每股完成代价股份8.323港元的发行价发行,发行价较于截至紧接2022年1月20日前交易日止的五个连续交易日于联交所所报的平均收市价每股8.72港元折让约4.6%。该持股将作为股权激励,激励及留存London Vision Clinic的合伙人及核心医生。



London Vision Clinic Partners Limited 为视力矫正行业的领先品牌之一,主要提供优质的视力矫正服务,包括PRK、LASIK、SMILE、后房型人工晶体(ICL)植入术以及屈旋光性白内障手术。凭借其细致全面的测试及诊断能力、其在向专家外科医生提供培训及处理复杂病例方面的专业知识,及其享誉全球的声誉,LoVC一直为英国市场的领导者及价格领先者。



此外,LoVC是向眼睛老化导致的老花眼患者提供激光视力矫正方案的全球领先者之一,以改善他们的阅读视力。其创办人Dan Zoltan Reinstein教授因在屈光手术领域的发明及重大贡献而在全球享有盛誉,包括发明治疗眼睛老化导致的老花眼患者阅读视力的PRESBYOND®激光融合视觉疗法(PRESBYOND® Laser Blended Vision,已由卡尔蔡司医疗科技商业化),其旨在治疗40岁左右近距离阅读视力下降的老花眼患者。PRESBYOND®提供了一种通过LASIK手术治疗年轻老花眼患者的新方法,无需对眼睛内部进行手术以更换自然晶状体。这与德视佳现有的三焦点人工晶体置换术互为补充,使德视佳在使用现有准分子激光仪器的基础上,拓展40岁左右的老花眼患者群体。



此外,London Vision Clinic拥有丰富的人才储备,合并后,德视佳将继续聘用这些业内的资深专家,增强自身的专业实力。其中,Reinstein教授将担任集团国际医疗顾问委员会的医疗总监,使集团能够接触到更多早期可能患有老花眼的患者,为德视佳的专家团队增添巨大价值。



Reinstein教授是分层角膜测绘和成像及生物测定领域的生物工程先驱、发明者和开创者。其开发了超高频数字超声扫描技术,发明了Arcscan Insight 100 机器人超声成像以及光学相干层析(OCT)设备,使诊断更为精准,从而提高了激光角膜与ICL植入术的安全性及准确性。其专利生物测定技术的应用为LASIK及SMILE的的临床和科学发展做出了重大贡献。



此外,LoVC全资附属公司London Vision Clinic Training将展开收购后业务,主要从事提供屈光手术相关的在线及线下培训。Reinstein教授将为London Vision Clinic Training的主讲人和培训师之一。



此外,在目标公司财务状况方面,London Vision Clinic Partners Limited展现出较强的增长潜力,由2020年全年息税前利润9万4千英镑大幅增至2021年的219万英镑,这一增长主要是由于目标公司于2021年初开始,在经营方式及运营管理方面做出了积极优化及改进。



德视佳的创始人,董事长兼首席执行官约根森博士表示:「集团一直积极扩大现有的欧洲版图, 收购LoVC绝对符合我们的增长战略。我们相信是次收购有助集团迅速进军伦敦高端市场,并提供屈光及老花眼手术,从而产生协同效应,支持集团的长期增长,以及巩固市场领先地位。随着LoVC 及其 PRESBYOND®激光融合视觉疗法并入德视佳,集团能够接触更多早期可能患有老花眼的患者。在完全LoVC 收购后,我们计划于未来一至两年于伦敦开设一家新诊所,以进一步扩大我们的服务网络,为更多患者提供优质的眼科护理服务。」



关于德视佳国际眼科有限公司

德视佳成立于1993年,是视力矫正行业的领先品牌之一,该产品结合了德国眼科学的卓越经验和超过25年的经验以及个性化的客户服务。德视佳是为数不多,具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所之一,业务遍及德国、丹麦和中国。该集团的视力矫正服务包括:(i)屈光激光手术(包括ReLEx Smile和Femto LASIK);(ii)晶体植入手术(ICL);(iii)晶体置换手术(包括单焦点和三焦点晶体置换手术)和(iv)其他(包括PRK / LASEK和ICRS植入术)。



