Wednesday, 5 January 2022, 21:31 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 粤港澳青年创业孵化器成为数码港认可的加速器计划

香港, 2022年1月5日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」）（股票编号：653.HK）欣然宣布，集团与广州番禺产业投资有限公司、力合科创集团合力打造的「粤港澳青年创业孵化器」日前获批准纳入「数码港加速器支援计划」(Cyberport Accelerator Support Programme , CASP )，成为数码港CASP加速器支援计划认可的加速器，而获「粤港澳青年创业孵化器」取录的受培育公司，可望得到最高达30万港币的资助。



「数码港加速器支援计划」为准备开拓海外巿场及投资的数码港培育公司或已毕业的培育公司，提供最高达30万港元的资助额，资助范围包括：75%的加速器计划费用津贴；75%的办公室租金津贴；50%的薪金津贴予习实生；75%的旅费及住宿津贴；75%的市场及推广费用津贴（最多港币$50,000）；75%的专业服务津贴。



「粤港澳青年创业孵化器」（以下简称「孵化器」）于2019年1月18日正式启动运营。孵化器包括广州大学城和香港产业创新中心两个站点，运营面积分别为1万平方米和2.3万平方米。孵化器与包括香港恒生大学、以色列耶路撒冷希伯来大学、暨南大学等36个国际及港澳产业平台、高校 / 研究机构、国内产业机构及金融服务机构建立合作，构建了完备的产学研资体系；同时与卓悦控股集团等多家香港实力企业及内地权威媒体机构推进「多平台+多基地」建设，助力粤港澳大湾区创新创业可持续发展。



孵化器为进驻的初创企业提供多元化服务，包括：企业秘书服务、创新创业服务、产业政策服务、工商服务等。刚过去的2021年服务企业总数突破250家，入驻企业逹126家，组织开展创业创新主题活动167场，企业累计融资2亿元人民币。



孵化器充分利用香港在教育、科技、产业、金融、政策等方面的优势，尤其是加强与香港的几所国际一流大学、数码港、香港科技园、生产力促进局等多个机构的合作，坚持「产业+ 科技+资本」的战略，加上卓悦集团及其附属公司与远东发展、华为云、中国移动、华润资本等建立了战略合作关系，充分运用工业4.0时代的各项新兴技术，赋能各行业在新赛道上转型升级，从旧业态转变为新业态。而这些产业资源，应用科技能力，以及资本助力，都能够被视为粤港澳青年创业孵化器的基础设施，为进驻的企业提供全方位的优质服务和持续的动能。



关于卓悦控股有限公司



卓悦控股有限公司（股份代号：653.HK）建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年开始积极推动「科技+消费」的新业务模式，领航5G数字化新经济，从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业，致力为消费者提供国际化产品和专业服务，并为香港中小企商户提供最优质的电子商务服务。



卓悦现于香港及澳门共设有11间线下零售店，并致力推动零售业态创新。卓悦香港猫（「 HKMALL 」）香港购物平台触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦亦自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



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