朗豪坊商场成香港首个达致EDGE绿色建筑认证的物业

香港, 2021年12月15日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(或「信托」,股份代号:2778)欣然宣布朗豪坊商场获世界银行集团成员国际金融公司推出,并由其全球认证服务供货商Sintali-SGS联盟颁发的EDGE (“Excellence in Design for Greater Efficiencies”(现有建筑))一级认证,为香港首个达致 EDGE评级认证的物业。

作为香港首家获得此殊荣的物业,朗豪坊商场成功达到EDGE绿色建筑认证计划的要求,将能源、用水以及物料中的隐含能源减省至少20%。这项国际认可充分证明商场就减少碳排放及建构可持续发展小区的努力,从而促进信托实现其2030年环境、社会及管治(ESG)的目标。



Sintali董事总经理Thomas Saunders表示:「朗豪坊商场展现了小区绿色建筑的可能性,因此我们十分高兴能为其进行认证。企业在实践可持续发展承诺及就气候变化采取积极的行动愈趋重要,我们期望信托能藉此认证充份发挥牵头作用,鼓励更多企业参与。」



信托多年来致力透过多项政策,应对与气候相关的风险、提高抗御力,以及营造健康环境。有效的建筑资源管理措施以及与持份者持续合作的模式,使旗下物业得到著名可持续建筑认证计划的广泛认可,包括:



-- 花园道三号获得WELL健康建筑标准 — 铂金级(最高级别;既有物业)

-- 朗豪坊商场获得绿建环评 — 铂金级(最高级别;既有物业)

-- 朗豪坊办公楼获得香港建筑环境评估法新办公大楼设计



作为负责任的企业,信托一直以不同行动展现对环境保护的承诺。展望未来,我们将继续投放资源,实现2030年长远ESG目标的步伐。



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约 300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:www.championreit.com





