|
|
|
|
香港, 2021年12月15日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（或「信托」，股份代号：2778）欣然宣布朗豪坊商场获世界银行集团成员国际金融公司推出，并由其全球认证服务供货商Sintali-SGS联盟颁发的EDGE （“Excellence in Design for Greater Efficiencies”（现有建筑））一级认证，为香港首个达致 EDGE评级认证的物业。
|朗豪坊商场成香港首个达致EDGE绿色建筑认证的物业
作为香港首家获得此殊荣的物业，朗豪坊商场成功达到EDGE绿色建筑认证计划的要求，将能源、用水以及物料中的隐含能源减省至少20%。这项国际认可充分证明商场就减少碳排放及建构可持续发展小区的努力，从而促进信托实现其2030年环境、社会及管治（ESG）的目标。
Sintali董事总经理Thomas Saunders表示：「朗豪坊商场展现了小区绿色建筑的可能性，因此我们十分高兴能为其进行认证。企业在实践可持续发展承诺及就气候变化采取积极的行动愈趋重要，我们期望信托能藉此认证充份发挥牵头作用，鼓励更多企业参与。」
信托多年来致力透过多项政策，应对与气候相关的风险、提高抗御力，以及营造健康环境。有效的建筑资源管理措施以及与持份者持续合作的模式，使旗下物业得到著名可持续建筑认证计划的广泛认可，包括：
-- 花园道三号获得WELL健康建筑标准 — 铂金级（最高级别；既有物业）
-- 朗豪坊商场获得绿建环评 — 铂金级（最高级别；既有物业）
-- 朗豪坊办公楼获得香港建筑环境评估法新办公大楼设计
作为负责任的企业，信托一直以不同行动展现对环境保护的承诺。展望未来，我们将继续投放资源，实现2030年长远ESG目标的步伐。
有关冠君产业信托（股份代号：2778）
冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约 300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。
网站：www.championreit.com
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Champion REIT
|Nov 22, 2021 17:20 HKT/SGT
|
冠君产业信托 LANGHAM BEAUTY 开幕
|Oct 18, 2021 17:09 HKT/SGT
|
冠君产业信托 「旺．角自各精彩」学生短片创作比赛圆满结束
|Oct 6, 2021 15:38 HKT/SGT
|
冠君产业信托与星展香港订立可持续发展表现挂钩掉期交易
|Aug 10, 2021 14:00 HKT/SGT
|
冠君产业信托公布2021年中期业绩
|July 12, 2021 17:07 HKT/SGT
|
冠君产业信托推出「旺 · 角自各精彩」学生短片创作比赛
|June 8, 2021 17:03 HKT/SGT
|
冠君产业信托签订首笔可持续发展表现挂钩贷款
|Feb 18, 2021 14:07 HKT/SGT
|
冠君产业信托公布2020年度全年业绩
|Dec 22, 2020 17:32 HKT/SGT
|
冠君产业信托2020年乘风破浪 于多个范畴屡夺殊荣
|Aug 20, 2020 20:31 HKT/SGT
|
冠君产业信托公布2020年中期业绩
|July 8, 2020 18:32 HKT/SGT
|
「冠君创业营商实战计划」反应踊跃 商界领袖齐分享成功之道
|June 22, 2020 18:51 HKT/SGT
|
冠君产业信托推出「冠君创业营商实战计划」
|Mar 19, 2020 18:50 HKT/SGT
|
冠君产业信托获《亚洲金融》颁发五项大奖 包括「最佳投资者关系」及「最佳行政总裁」最高荣誉
|Feb 18, 2020 14:02 HKT/SGT
|
冠君产业信托公布2019年度全年业绩
|Feb 10, 2020 18:38 HKT/SGT
|
花园道三号成为香港首个现有楼宇荣获WELL铂金级认证
|Dec 20, 2019 17:03 HKT/SGT
|
冠君产业信托着力可持续发展 2019年荣膺最高殊荣
|Aug 14, 2019 20:30 HKT/SGT
|
冠君产业信托公布2019年中期业绩
|May 30, 2019 20:12 HKT/SGT
|
冠君产业信托夺得「整体最佳投资者关系公司大奖」最高荣誉 囊括九大奖项
|Apr 1, 2019 12:42 HKT/SGT
|
冠君产业信托签订无抵押贷款融资
|Feb 21, 2019 19:29 HKT/SGT
|
冠君产业信托公布2018年度全年业绩
|Dec 6, 2018 17:33 HKT/SGT
|
冠君产业信托2018年荣膺多个奖项
|更多新闻 >>