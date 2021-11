冠君产业信托 LANGHAM BEAUTY 开幕

Monday, 22 November 2021, 17:20 HKT/SGT Share:

香港, 2021年11月22日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」) (股份代号:2778)宣布朗豪坊的崭新大型化妆美容概念店 - LANGHAM BEAUTY现已开幕。LANGHAM BEAUTY位于商场一楼,以大自然及树木作为室内设计灵感。加上多个国际知名美容品牌包括ARMANI BEAUTY、DIOR BEAUTY、ESTÉE LAUDER、LANCÔME及SHISEIDO等率先进驻,带来极具格调的一站式购物体验,LANGHAM BEAUTY势必成为城中美容零售新地标。



朗豪坊商场 LANGHAM BEAUTY

秉持「真‧生活 自然‧美」(”Be True in Life, Be Kind to Earth, Be a Beautiful You”)的理念,LANGHAM BEAUTY将人、自然和科技巧妙地结合,重新定义内在美及外在美。全新概念店匠心设计自然之美,旨在善用科技的力量,萃取天然精髓,在平衡美容消费的同时回馈自然。



朗豪坊商场与一众顶级化妆及美容品牌建立更紧密的直接合作关系,为顾客规划更多元及个性化的不一样购物体验。此外,商场亦可优化租户组织者,灵活的租赁策略得以加强,从而为信托带来新商机及价值。更多国际美容品牌的进驻为朗豪坊办公大楼从事美容和保健行业的租户带来协同效应,同时进一步巩固朗豪坊商场作为时尚购物热点的定位。信托预期,香港恢复通关后,将可带动LANGHAM BEAUTY的销售总额增长。LANGHAM BEAUTY全新概念店关注环境的可持续性,为信托的可持续发展奠下重要里程碑的同时,亦促进其实现2030年环境、社会及管治的目标。



为庆祝LANGHAM BEAUTY于朗豪坊商场正式开幕,于2021年11月21日至2021年12月19日期间,LANGHAM BEAUTY特别联同20个品牌提供超过100套低至28折的美妆护肤套装礼遇,当中10款指定限定套装更于门市及「朗豪坊 x LANGHAM BEAUTY eSTORE」同步送上。详情可于以下查阅:



- LANGHAM BEAUTY 期间限定网站(https://popup.langhambeauty.com/ANewPresenceOfBeauty/tc/)

- Instagram(https://instagram.com/langhambeauty?utm_medium=copy_link)

- Facebook(https://www.facebook.com/langhambeauty/?ti=as)



有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约 300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:www.championreit.com







