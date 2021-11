中国通海金融荣获Marketing Events Awards 2021「最具成本效益营销」大奖

香港, 2021年11月19日 - (亚太商讯) - 中国通海金融集团(「中国通海金融」或「集团」)欣然宣布,公司凭借明确的市场定位及灵活的营销策略,以集团旗下华富财经Quamnet联乘Direct Spot推出的《牛熊双倍赏》优惠推广活动成功勇夺Marketing Events Awards 2021「最具成本效益营销」殊荣。



此奖项旨在表彰在有限预算内构思和执行,同时能够引起关注并提高品牌知名度的营销活动,获奖的项目除了能贯彻具成本效益的财政预算,亦必须有效增加客户参与度。集团推出「牛熊双倍赏」以推广旗下专为牛熊窝轮而设的手机交易平台,活动期间开户数量及用户活跃度显著上升,并获得公众热烈回响,佳绩有目共睹。



能于业界顶尖的颁奖活动脱颖而出,不但彰显了中国通海金融的市场价值,同时亦突显团队的热忱及专业。作为一家以客为本,为客户提供全方位专业服务的金融服务机构,中国通海金融将再接再厉,创造更多具前瞻性的市场推广活动,继续走在市场尖端。



中国通海证劵副行政总裁赵进杰先生、董事总经理甄静敏小姐、中国通海金融财经媒体董事总经理陈耀峻先生,及中国通海金融市场推广及企业传讯部主管陈静妍小姐代表出席假唯港荟举办之颁奖典礼暨晚宴,与一众同业和嘉宾见证殊荣,共证盛事。



The Marketing Events Awards由国际权威市务杂志《Marketing》主办,旨在表扬亚洲区内优秀的市场推广活动、管理及策划,是业界的触目盛事。来自北亚各地区资深业界人士以及《Marketing》杂志的编采团队组成专业评审,以优越创意、市场策略及精准的营运为评选准则,表扬非凡的市场推广活动。



关于中国通海国际金融有限公司

中国通海国际金融有限公司(「本公司」,股份代号: 00952.HK),为香港联合交易所有限公司的主板上市公司,是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市,并于 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代号: 000046.SZ)大家庭。中国通海金融致力打造成为全方位,全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴,并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业,以及透过 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的网络及成员,为客户提供资本市场服务。



如有垂询,请联系:

中国通海国际金融有限公司–公共关系与传讯

陈静妍 (Jane Chan) 电话:(852) 2217-2888 电邮:jane.chan@tonghaifinancial.com

卢秋玲 (Mandy Lo) 电话:(852) 2217-2753 电邮:mandy.lo@tonghaifinancial.com

陈碧虹 (Charlie Chan) 电话:(852) 2217-2504 电邮:charlie.chan@tonghaifinancial.com







