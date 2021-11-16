中国通海证券荣获Now财经台「企业品牌成就大奖」优越私人财富策划服务品牌大奖

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香港, 2021年11月15日 - (亚太商讯) - 中国通海国际金融集团（简称「中国通海金融」或「集团」）欣然宣布，旗下中国通海证券荣获Now财经台「企业品牌成就大奖」颁发「优越私人财富策划服务品牌大奖」。
「企业品牌成就大奖」旨在表彰各商业、金融、保险、物业、科技及电讯等多个范畴的品牌成就及企业优势，令公众与投资者加深了解得奖企业之品牌形象及其成就。得奖者经由Now财经台之编辑部、研究部团队，以及具代表性及公信力的财经界及学术界知名人士评审选出，足证中国通海证券的成就获得多方肯定。
集团首席营运及风控总监黄伟诚先生代表出席颁奖典礼代表公司领奖，他说：「很高兴集团旗下的业务获得市场认可，这是对集团的莫大肯定，亦成为我们的一大动力。中国通海证券将继续结合多元化的证券、保险和投资产品，及度身定制的专业财务策划方案，满足客户在财富管理及创富方面的各种需要。」
在这个不断变化的环境中追求持续进步是一大挑战，提供全方位专业服务、将客户的目标与利益放在首位，才可以推动客户不断向前，亦是成功应对万变世界的关键所在。中国通海金融今后将继续坚守品牌信念，成为客户迈向成功的伙伴，帮助客户把握机遇，实现理想。
关于中国通海国际金融有限公司
中国通海国际金融有限公司(「本公司」，股份代号: 00952.HK)，为香港联合交易所有限公司的主板上市公司，是一家以香港为基地的金融服务机构。本集团于 1997 年在香港上市，并于 2017 年正式加入泛海控股股份有限公司(股份代号: 000046.SZ)大家庭。中国通海金融致力打造成为全方位，全牌照的综合性金融平台。公司主要业务包括经纪业务、利息收入业务、企业融资业务、资产管理业务和投资及其他业务。本公司致力成为香港及中国企业与个人投资者的理想金融服务伙伴，并为客户提供卓越的一站式财经服务。本公司并透过中国深圳、上海、沈阳、宁波、大连、北京、成都、杭州及厦门的代表处或全资拥有的外资企业，以及透过 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的网络及成员，为客户提供资本市场服务。
如有垂询，请联系：
中国通海国际金融有限公司–公共关系与传讯
陈静妍 (Jane Chan) 电话：(852) 2217-2888 电邮：jane.chan@tonghaifinancial.com
卢秋玲 (Mandy Lo) 电话：(852) 2217-2753 电邮：mandy.lo@tonghaifinancial.com
陈碧虹 (Charlie Chan) 电话：(852) 2217-2504 电邮：charlie.chan@tonghaifinancial.com
话题 Press release summary
部门 金融
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