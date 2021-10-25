Monday, 25 October 2021, 17:51 HKT/SGT Share: 前三季度绿地集团在复杂环境中实现三稳局面

香港, 2021年10月25日 - (亚太商讯) - 10月25日晚，绿地集团如期发布2021年第三季度报告。报告显示，绿地集团围绕“降负债、稳增长、调结构、提质量”的工作主线，总体保持了“三稳”的发展局面。



第一“稳”是：公司降负债工作稳步推进，取得了阶段性成果，总体进度快于央行窗口指导的节点要求。



今年初，绿地负责人曾对外表示，按照央行的窗口指导，公司制定了“三步走”的降负债路线图和时间表，即：从2020年6月30日起，一年降一档，到2023年6月30日前全面完成“三条红线”转绿目标。早在今年2月，公司现金短债比就已达到央行监管要求，“第一条红线”比原计划提前一个季度转绿。三季度公司继续压降有息负债296亿元，前三季度共压降有息负债645亿元。至三季度末，公司有息负债余额2573亿元，较去年8月央行提出“三条红线”监管政策时已累计下降约1309亿元，净负债率已累计下降约80个百分点，接近央行基准线，“第二条红线”转绿在即。此外，公司扣除预收账款后的资产负债率也较年初稳步回落，创下新低。



第二“稳”是：在持续降负债去杠杆的背景下，公司总体仍然实现了平稳发展，主要经济指标稳中有增，房地产及基建等主要产业稳中有进。



报告显示，前三季度，公司累计营业收入4268亿元，同比增长33%；利润总额216亿元，归属于上市公司股东的净利润112亿元，每股收益0.87元，净资产收益率12.42%；经营性现金流量净额491亿元，同比增长880%。



房地产业。积极应对行业调控，以现金流管理为核心，狠抓销售去化、资金回笼、竣工交付“三大攻坚战”，取得较好成效。销售去化方面，三季度单季完成合同销售金额661亿元，回款670亿元，回款率达到101%；前三季度累计完成合同销售金额2302亿元，同比增长6%，销售面积1817万平方米，同比增长3%，回款2136亿元，同比增长8%。交付结算方面，前三季度累计完成竣工备案面积1460万平方米，交付面积1621万平米，结转营业收入1496亿元。



基建产业。采取有力措施，取得较好业绩增长，实现了稳中有进、稳中提质的良好局面。前三季度，完成营业收入2114亿元，同比增长44%；新签合同5457亿元，同比增长37%，其中新签10亿元以上重大项目65个（包括100亿元级项目2个、50亿元级项目2个）。与此同时，项目管理及科技水平不断提升。年内已获得鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项45项，以及中国钢结构金奖等多项国家级科技成果。今年8月，绿地大基建集团成功位列“ENR全球承包商250强”第9名，跻身全球行业第一梯队。



金融、消费等综合产业。持续推进转型发展，核心竞争力进一步增强。成功引入外部战略投资者，股权、债权、资本运作等基础业务经营有序推进，数字化转型取得预期成果。积极参与第四届进博会招展，完成招展面积近2000平方米，涉及51个国家和地区品牌资源。持续提升贸易港发展能级，加快贸易港零售业态输出，打造进博集市2.0版。克服疫情冲击，提升酒店业务经营效益，并积极布局旅游目的地资源。正式发布医疗健康品牌“绿地优康”，首发项目“静安柒彩里绿地优康医疗健康综合体”在上海市中心城区成功开业。



第三“稳”是：经过调结构、提质量，公司资产结构、业务结构、经营结构持续优化，质量和效益改善，未来发展的预期稳定，确定性增强。



报告显示，经过持续降负债去杠杆，绿地的资产结构不断优化。截至三季度末，公司总资产13943亿元，净资产948亿元，在总资产保持稳定的同时，净资产较年初增长了12%。公司负债中，有息负债占比下降至21%，因房地产预售而形成的合同负债及预收款项占比提升至39%。与此同时，有息负债本身的结构也进一步优化：从产业看，受到重点监管的房地产业有息负债占比下降至60%左右，基建、消费等非房地产业有息负债占比约40%；从周期看，短期借款降至225亿元，较年初下降30%，一年内到期的非流动负债降至274亿元，较年初下降63%；从来源看，债券占比低于20%，信托等融资不足5%。



今年以来，绿地围绕战略主线，着力调整业务结构及经营结构，达到了适度“瘦身”和强基固本的效果，质量和效益进一步提升，为未来发展奠定了基础。核心是做到了“三个聚焦”：第一，聚焦重点行业。集中资源、集中精力把房地产、基建、金融、消费等业绩贡献大的产业发展好。第二，聚焦重点区域。有进有退，把重心放在有空间、有潜力的成长性地区上。第三，聚焦重点环节。精简优化组织架构，推动资源向一线倾斜，提高资源使用效率。



绿地控股董事长、总裁张玉良表示，当前，从严从紧的调控仍然在持续之中，外部环境的压力对全行业都是客观存在的。下一步，绿地将把稳发展、防风险放在更加重要的位置，持续练内功、提质量，夯实加固企业高质量发展的基础，不断提升企业发展能级与核心竞争力。一方面，公司将落实好已经制定的路线图、时间表，继续推进降负债、去杠杆工作。公司将确保现金短债比及净负债率指标均达到央行监管要求，尽早实现“两条红线”达标转绿，并推动扣除预收账款后的资产负债率进一步回落，为全面完成“三条红线”转绿降档目标创造条件。着力加强现金流管理，在风险可控的前提下冲刺年度各项目标任务，确保全年工作平稳收官。另一方面，公司将贯彻新发展理念，全面转变发展方式，进一步调整优化产业结构和商业模式，使企业发展从依靠杠杆红利，切实转变到依靠精准把握市场、创新产品供给、打造精良品质、加强运营管理、提升服务水平、增进产业协同上来。









话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

