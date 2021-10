冠君产业信托 「旺．角自各精彩」学生短片创作比赛圆满结束

Monday, 18 October 2021, 17:09 HKT/SGT Share:

香港, 2021年10月18日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)为今年暑假期间举行的「旺.角自各精彩」学生短片创作比赛举行颁奖典礼。随着多媒体技能在日常生活以至工作中日益重要,是次比赛旨在为学生提供一个短片创作的平台,鼓励他们发挥创意潜能。

信托举办学生短片创作比赛颁奖典礼,评审寄语学生坚持对短片创作的热情

短片创作比赛反应热烈,信托收到不少学生的精彩作品,当中不乏原创短剧、音乐影片、动画等。经过专业评审团的细心评审后,一共选出前五名优胜者。冠军队伍获得总值港币10,000元的现金奖及朗豪坊现金礼券,以及由信托提供的工作机会。得奖短片的精华片段安排于朗豪坊商场的LED大银幕上向广大观众播放,体现信托一直以来支持青年发展的方针。



评审团表示很高兴看到学生创作的优秀作品,短片的视觉表达、创意、构思概念及诉说故事技巧均十分出色。通过短片的故事创作,评审加深了对年轻一代的了解,认为是次交流非常具意义。另外,他们亦寄语学生坚持对短片创作的热情,继续追求梦想。



优胜者在颁奖典礼上表示,他们很高兴有机会在旺角的著名地标进行拍摄,捕捉不同的故事,形容这是一次难能可贵的经验。有赖队员之间的共同努力,他们能够展示并与更多人分享自己的原创作品。优胜者为自己的创作意念在比赛中得到高度认可而深感高兴。



得奖短片的精华片段:https://youtu.be/c_kGwAvHNts。



