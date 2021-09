Wednesday, 8 September 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Tanaka Holdings Co., Ltd. 田中贵金属工业:对美国的医疗器械风险基金“Ambix Life Science Fund”进行出资 推进对医疗类风险企业的投资,强化在医疗领域内的海外拓展

东京, 2021年9月8日 - (亚太商讯) - 田中控股株式会社旗下从事田中贵金属集团制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)宣布,对美国风险投资公司Ambix Venture Management, LLC(“Ambix Ventures”)管理的医疗器械风险基金“Ambix Life Science Fund I, L.P.,”进行了出资。



田中贵金属工业通过此次的出资,不仅对日本国内,也进一步加强了在海外的拓展,并将对安全放心的医疗行业的发展作出贡献。



出资的背景和目的



田中贵金属工业正面向医疗器械厂商供应贵金属部件材料及参与开发项目,为医疗领域的发展提供协助并作出贡献。而且除此以外,还对多个医疗器械风险基金进行了出资,此次为了比以往对医疗行业的发展作出更大贡献,决定对以医疗器械创新中心地区之一的硅谷为网点开展活动的风险基金Ambix Ventures进行出资。我们希望通过对医疗行业较为著名的创业者Aaron Berez医学博士和Peter N. Townshend先生管理的该基金进行出资,以进一步加强与美国医疗行业的联系,并在医疗领域内有效利用贵金属部件材料,为先端医疗的进步作出贡献。



Ambix Ventures的Berez博士对于此次股权出资发表了以下讲话,“随着COVID-19冠状病毒大流行的出现,世界发生了巨大的变化。然而,它也让我们深刻地认识到全球医疗基础设施及挑战的重要性。我们Ambix很高兴能成为面对这个持续性挑战的一份子,对我们而言让医疗更加高效将是我们永远的使命。我们欢迎田中贵金属工业加入到我们团队中来。”



对于目前田中贵金属工业在医疗领域内的计划举措



田中贵金属工业集团是贵金属专家,拥有的多个产品,例如用于半导体的bonding wire及燃料电池用催化剂等,占全球市场份额都比较大。通过从采购到产品开发、回收的循环型事业,稳定供应作为宝贵资源的贵金属。田中贵金属工业将医疗领域作为在充分发挥贵金属特性的同时,能为社会作出贡献的领域进行持续关注,并开展使用金胶体的体外诊断套组的受托制造,以及面向日本国内外医疗器械厂商提供贵金属部件材料。



使用白金及金等的贵金属部件材料多用于球囊导管及导丝栓塞线圈、支架等血管内治疗用装置。白金及金等贵金属除了具有生物相容性之外,与其他金属相比具有比重较大,X射线可透过性较低的特点。因此,利用其具有的优势,可在将球囊导管等医疗器械插入血管内时,通过识别貴金属部分,确认在血管内的位置,同时进行手术。



关于Ambix Life Science Fund和Aaron Berez医学博士



Ambix Life Science Fund I, L.P.是美国的风险投资公司Ambix Venture Management, LLC管理的医疗器械风险基金。从2020年5月开始运营。



Ambix Venture Management的两位经营者之一的Aaron Berez医学博士是Alembic LLC的创始人兼CEO,是脑血管内治疗领域的具有代表性的连续创业者。他以开发PiPeline栓塞器械 (PED) 而闻名,这是 Chestnut Medical Technologies, Inc.首个获得 FDA 批准的血流导向装置。他合作过的其他医疗器械公司还包括 Cathera、SMaRT Therapeutics, Inc.、Endovasix、C2 Therapeutics和Sapheon。



Ambix Venture Management的另一位经营者Peter Townshend是一名律师、商业顾问,也是风险企业、天使投资及风险投资、商业交易及并购方面的权威。自1996年以来,Peter一直为生命科学风险企业提供咨询服务。他于2017年创立了Townshend Venture Advisors, LLP,此前曾长期担任硅谷和圣地亚哥的多家技术律师事务所的高级合伙人(最近是 Perkins Coie LLP)。Peter在职业生涯中曾与多家生命科学公司合作,包括Atrionix(已被强生公司收购)、Apriva Medical(已被ev3公司收购)、Adeza Biomedical(IPO)、Abunda Nutrition(已被 Evolva公司收购)、MitraLife(已被ev3公司收购)、Chestnut Medical(已被ev3公司收购)、ConforMIS(IPO)、Cathera(已被美敦力公司收购)、Companion Medical(已被美敦力公司收购)和现有的风险企业Avails、ThrombX Medical、Alembic 以及包括Palmera在内的所有Alembic的投资组合公司,并担任Alembic Syndicate对ABK投资的首席投资者法律顾问。Peter已协助其客户筹集了超过20亿美元的私人及公共融资。



Ambix Life Science Fund I, L.P.概要

基金名:Ambix Life Science Fund I, L.P.(特拉华州有限合伙企业)

设立时间:2020年5月

该基金是一个基于长期存在的医疗器械投资者财团创建的相对较新的基金。 该基金旨在通过投资医疗保健类风险企业,为全球尖端医疗保健的发展做出贡献。



田中控股株式会社(统筹田中贵金属集团之控股公司)



总公司:东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

代表:执行总裁 田中 浩一朗

创业:1885年

设立:1918年※

资本额:5亿日元

集团连结员工数:5,193名(2020年度)

集团连结营业额:1兆4,256亿1,700万日元(2020年度)

主要事业内容:作为田中金属集团的核心持股公司,从事战略性及效率性的集团运营及集团各企业的经营指导

网址: https://www.tanaka.co.jp

※2010年4月1日转换到以田中控股株式会社为控股公司的体制。



田中贵金属工业株式会社



总公司:东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

代表:执行总裁 田中 浩一朗

创业:1885年

设立:1918年

注册资金:5亿日元

员工人数:2,453名(2021年3月31日)

销售额:1兆2,510亿6,689万7,000日元(2020年度)

经营内容:制造、销售、进口及出口贵金属 (白金、金、银及其他)和各种产业用贵金属产品

网址: https://tanaka-preciousmetals.com



关于田中贵金属集团



田中贵金属集团自1885 年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。在日本国内,以最高水准的贵金属交易量为傲,长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。此外,为了不断地推进全球化,在2016年还将Metalor Technologies International SA纳入了集团企业当中。



田中贵金属集团今后也将作为贵金属的专家,通过事业的发展,为宽裕丰富的生活贡献一己之力。



田中贵金属集团核心5家公司如下所示 :

- 田中控股株式会社,纯粹控股公司

- 田中贵金属工业株式会社

- 田中电子工业株式会社

- 日本电镀工程株式会社

- 田中贵金属珠宝株式会社



报导相关咨询处

田中控股株式会社

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



