Monday, 6 September 2021, 08:40 HKT/SGT Share: 海通恒信上半年规模营收双增长 科技赋能助力质效齐升

香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯) - 中国境内首家上市的券商背景融资租赁公司——海通恒信（1905.HK）于8月26日发布中期业绩，公司规模及营收双双实现增长。作为海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块，海通恒信已形成了独具券商特色的资源与资产协调配置、规模与收益均衡增长的发展优势。



2021年上半年，海通恒信审时度势，把握机遇，适应形势，一方面切实回归租赁本源、深入服务实体经济；另一方面则及时调整投放策略，布局金融科技，实现了公司高质量、可持续发展。



多举共施提升规模效益 优化布局实现有质增长



2021年上半年，中国经济持续稳定恢复，呈现稳中向好态势。同时，随着各地方融资租赁行业监管规定的发布及具体监管措施的落地，行业也迎来了新的发展阶段。



海通恒信充分结合市场方向，把握行业监管的趋势，于上半年成立了先进制造事业部、金融科技部、资产交易及结构化融资部，整合组建小微子公司，不但保证了集团稳健、合规展业，而且进一步丰富业务模式、扩充产品条线，实现了规模与收入稳定增长，资产质量总体稳定。



截至2021年6月30日，海通恒信资产总额达到人民币1,109.00亿元，较去年年末增长2.6%；权益总额达到人民币167.09亿元，较去年年末增长5.4%。



收益层面，海通恒信上半年实现收入总额人民币40.50亿元，实现期间溢利人民币6.85亿元，同比增长10.3%，生息资产平均收益率为6.90%，加权平均净资产回报率为8.64%。



在实现规模稳健增长，收益率稳步提升的同时，海通恒信调整策略，优化布局，夯实资产质量。上半年，面对信息技术、先进制造、节能环保等新兴行业，海通恒信重点支持项目导入；对于基础设施、工程建设等抗风险能力较强行业，海通恒信则保持了强有力的支持力度。



截至报告期末，海通恒信不良资产率为1.08%，不良资产拨备覆盖率为273.35%。整体而言，海通恒信不良资产率处于安全可控水平，拥有较强的风险抵御能力，资产质量总体保持稳定。



在收获上半年成绩之时，为回馈支持海通恒信的投资者，海通恒信董事会建议派发每10股人民币0.48元（含税）的中期现金股息，派息总额约人民币3.95亿元。



响应号召服务实体经济 有的放矢强化重点行业



海通恒信的业务分布十分广泛，覆盖交通物流、工业、基础设施、工程建设、医疗等多个行业。秉持服务实体经济的宗旨，海通恒信持续推进“一体两翼”、“一大一小”战略，深耕属地化细分产业，不断优化资产投放结构，强化对基础设施、医疗、工业、工程建设等重点行业的投放。2021年上半年，集团实现业务投放人民币291.7亿元。



在“十四五”规划、国内大循环等发展战略推动下，基础设施投资、消费内需提升、制造业产业升级将为融资租赁行业带来更多机遇期。海通恒信将进一步挖掘基础设施、医疗、工业、工程建设等行业的企业融资需求，并积极储备信息科技、先进制造、新能源汽车、节能环保、高端与普惠医疗健康服务项目，保持公司发展与时代同频，确保公司收益与质量双增。



在工业板块方面，海通恒信坚持服务实体经济，加大了在先进制造业、小微制造业等工业领域的业务拓展。上半年，公司大力发展IDC数据中心、5G产业链、电子信息、高端装备、新能源汽车产业链等新兴产业的租赁业务，逐步打造产业生态圈体系，增进资源共享，拓展业务规模，提升竞争优势。同时，海通恒信还整合组建了小微子公司，继续大力发展小微企业设备租赁业务，储备具有核心竞争力的优质小微企业。公司以普惠金融扶持实体经济发展，助力小微企业健康成长。上半年，工业板块实现收入10.43亿元，整体较上年同期增长4.1%。



在基础设施方面，海通恒信为从事交通、市政、水务、环保及能源基础设施建设与运营的企业提提供融资服务。2021年上半年，宏观经济持续稳健复苏，各地重大基础设施项目逐步恢复运行，公司稳步推进基础设施板块的业务发展，充分把握住机遇期。上半年，公司基础设施行业实现收入人民币5.38亿元，同比大增83.2%。



此外，海通恒信还积极响应国家政策指引，加大对工程建设、医疗行业的投入。报告期内，订立的融资租赁项目有所增加，集团收入也进一步增长。2021年上半年，海通恒信工程建设行业实现收入人民币3.98亿元，同比增长10.9%；医疗行业实现收入人民币2.18亿元，同比增长24.5%；



技术驱动提升服务质量 深化布局强化科技赋能



在人工智能、云计算、大数据、区块链等底层技术驱动之下，融资租赁行业也在积极拥抱金融科技，实现更多场景下的应用。报告期内，海通恒信在金融科技领域持续发力，对内提升运营效率，对外提高服务质量。



上半年，海通恒信积极响应政府号召，运用金融科技手段提升对中小微企业和零售客户的服务水平，进一步支持优质客户健康发展。



报告期内，海通恒信正式成立了金融科技部，并继续加大在系统研发、平台研发、数据驱动以及智能物联等方面的投入及建设。借助金融科技手段，集团在业务导入、信用审核、风险评定、合同签约、资金投放、资产管理等环节不断提升管理效能和处理效率，降低运营成本，提升专业化水平，有效提高了客户满意度及服务质量。



在金融科技领域，海通恒信还将不断推进建设。集团将不断扩大金融科技在公司经营各环节的渗透，提升公司信息化水平；推动信息技术系统迭代优化，提升管理效率和经营质效；运用物联网技术提升对租赁物管理的精细化程度；通过大数据分析促进风险控制的系统辅助决策能力，不断提高公司经营管理的数字化和智能化水平；以金融科技赋能普惠金融，形成新的业务增长点；推动电子签约上线和流程系统化，使金融服务更为快捷高效。



短期来看，受制于疫情及复杂的国际形势，中国融资租赁行业仍面临一定的挑战。但从中长期来看，伴随着中国经济增长、产业结构升级、新型基础设施建设发力，传统租赁市场稳中有进；同时，“十四五”新时期新兴行业大力发展，租赁新市场、新领域潜力巨大，租赁行业仍将稳步增长，行业活力将依然旺盛。



下半年，海通恒信将秉持金融服务实体经济的宗旨，坚持贯彻“一大一小”客户发展战略及“一体两翼”营销网络布局，强化业务布局，整合与优化资源配置，加强风险防控与资产管理，落实金融科技应用，把握中国经济发展及政策带来的新机遇，在满足客户需求的同时，推动公司走向专业化、高质量、可持续的发展道路，圆满实现全年目标。





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