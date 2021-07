卓悦赞助总值50万元现金券予「油尖旺购物节 重振地区经济」活动

香港, 2021年7月27日 - (亚太商讯) - 港九新界贩商社团联合会携手油尖旺爱心慈善基金联合主办「油尖旺购物节 重振地区经济」 计划,活动配合政府分期发放电子消费券,于8月至10月每月举办抽奖活动,目的为帮助油尖旺区小商家渡过困境、推动电子支付系统并振兴本地特色经济文化。卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」股票编号653.HK)大力支持是项活动,并赞助总值50万元现金券予大会作抽奖活动礼品,为推动本港经济出一分力。

卓悦集团执行董事赵丽娟(图左)及香港特别行政区食物及卫生局局长陈肇始教授(图右)日前出席「油尖旺购物节 重振地区经济」计划启动礼,并任大会嘉宾。

卓悦为是次活动中零售业唯一的赞助机构,发挥助人互助精神,透过丰富的卓悦现金券作抽奖礼品,期望可吸引更多顾客购物,同时鼓励市民以电子消费;而卓悦香港猫HKMALL香港购物平台之KOL直播团队更被大会邀请成为唯一的直播团队,助力小商户以直播带货形式作产品推广宣传,并于8 月份进行。卓悦香港猫HKMALL 与油尖旺区3500 家贩商合作,每店张贴香港猫HKMALL平台二维码,打开贩商合作通道,加速帮助小商户发展「科技+消费」的新零售生态。



卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示﹕「透过参与是次赞助活动,期望能鼓励更多市民以电子方式消费, 商户间发挥互助精神﹐一起合作共度时艰。同时,集团积极响应政府『电子消费券计划』,大力推动『科技+消费』的营运模式,帮助小商家由旧业态转型至新生态,提升用户体验,加速数字化升级,全面开展智慧零售业务。」



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团,现于香港及澳门共设有21间线下零售店,卓悦香港猫(「 HKMALL 」)香港购物平台触达34个国家,共销售往44个中国内地及海外渠道平台,包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间,培育200名销售人员直播销售,现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。





