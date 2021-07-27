Top Page
|
English
|
简体中文
|
繁體中文
|
한국어
|
日本語
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴
|
联系人
Tuesday, July 27, 2021
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 27 July 2021, 15:09 HKT/SGT
Share:
来源
Bonjour Holdings Limited
卓悦赞助总值50万元现金券予「油尖旺购物节 重振地区经济」活动
积极响应香港政府推动电子消费券计划
助力本地小商家推动「科技+消费」的新零售生态
香港, 2021年7月27日 - (亚太商讯) - 港九新界贩商社团联合会携手油尖旺爱心慈善基金联合主办「油尖旺购物节 重振地区经济」 计划，活动配合政府分期发放电子消费券，于8月至10月每月举办抽奖活动，目的为帮助油尖旺区小商家渡过困境、推动电子支付系统并振兴本地特色经济文化。卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」股票编号653.HK)大力支持是项活动，并赞助总值50万元现金券予大会作抽奖活动礼品，为推动本港经济出一分力。
卓悦大力支持「油尖旺购物节 重振地区经济」计划，并赞助总值50万元现金券予大会作抽奖活动礼品，助力本地小商家推动「科技+消费」的新零售生态，为推动本港经济出一分力。
卓悦集团执行董事赵丽娟(图左)及香港特别行政区食物及卫生局局长陈肇始教授(图右)日前出席「油尖旺购物节 重振地区经济」计划启动礼，并任大会嘉宾。
卓悦为是次活动中零售业唯一的赞助机构，发挥助人互助精神，透过丰富的卓悦现金券作抽奖礼品，期望可吸引更多顾客购物，同时鼓励市民以电子消费；而卓悦香港猫HKMALL香港购物平台之KOL直播团队更被大会邀请成为唯一的直播团队，助力小商户以直播带货形式作产品推广宣传，并于8 月份进行。卓悦香港猫HKMALL 与油尖旺区3500 家贩商合作，每店张贴香港猫HKMALL平台二维码，打开贩商合作通道，加速帮助小商户发展「科技+消费」的新零售生态。
卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示﹕「透过参与是次赞助活动，期望能鼓励更多市民以电子方式消费, 商户间发挥互助精神﹐一起合作共度时艰。同时，集团积极响应政府『电子消费券计划』，大力推动『科技+消费』的营运模式，帮助小商家由旧业态转型至新生态，提升用户体验，加速数字化升级，全面开展智慧零售业务。」
有关卓悦控股有限公司
卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团，现于香港及澳门共设有21间线下零售店，卓悦香港猫（「 HKMALL 」）香港购物平台触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。
话题 Press release summary
部门 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Bonjour Holdings Limited
July 23, 2021 15:20 HKT/SGT
卓悦(653.HK)获大股东增持超2000万股 对公司未来发展前景充满信心
June 16, 2021 17:57 HKT/SGT
卓悦与中国移动香港成为策略伙伴 积极助力卓悦「科技+消费」新生态发展
May 4, 2021 19:00 HKT/SGT
卓悦与华为成为策略伙伴
Apr 7, 2021 14:16 HKT/SGT
卓悦控股与有线宽频成为策略伙伴
Mar 15, 2021 15:35 HKT/SGT
卓悦香港猫网店伙拍亚洲领先初创支付平台Atome
Sept 11, 2020 17:29 HKT/SGT
卓悦投资新加坡社交商务软件初创企业
Oct 5, 2010 11:04 HKT/SGT
卓悦控股发表5大策略维系集团盈利高增长
更多新闻 >>
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴 |
联系人
|
隐私权政策
|
使用条款
|
RSS
美国： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 东京： +81 3 6859 8575