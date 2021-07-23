中国生物制药捐资捐物人民币1,000万元驰援河南抗灾防疫



香港, 2021年7月22日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）宣布捐资捐物人民币1,000万元驰援河南抗灾防疫。



河南连降特大暴雨，灾情牵动人心。一方有难、八方支持，中国生物制药以高度的社会责任感和医药人的使命感，通过香港中联办捐款人民币500万元现金及价值500万元应急救援物资，用于支持当地全力开展紧急医学救援，确保「大灾之后无大疫」，保障河南受灾同胞的生命安全和身心健康。



中国生物制药副主席兼执行董事郑翔玲女士表示：「集团将特别发挥在生物制药领域的专业优势，持续关注大灾之后的卫生防疫工作，还会继续捐赠相关的物资和药品。中国生物制药将守护健康作为使命与担当，风雨同舟，为河南加油！」



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肿瘤、肝病、心脑血管、骨科、呼吸系统及肠外营养等多个极具潜力的治疗领域具有竞争优势。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生中国企业指数、恒生综合指数、恒生医疗保健指数、恒生港股通中国内地医疗保健指数、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数，以及恒生港股通指数等。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。



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