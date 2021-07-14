Tuesday, 13 July 2021, 18:26 HKT/SGT Share: 绿地控股业绩[半年红][一增一降三提升]奠定全年基础 冲刺[全年红]：稳中加固、稳中向好、稳中提质

香港, 2021年7月13日 - (亚太商讯) - 今年以来，绿地紧紧围绕[为未来五年发展开好局、起好步]要求，稳健布局[十四五]，部署早、启动快，抓得紧、抓得实，持续推进转型升级，推动高质量发展，取得了良好成效。7月13日晚，绿地控股（600606.SH）发布2021年半年度业绩快报，公司主要经济指标稳健增长，质量效益持续提升，上半年营业总收入2829亿元，同比增长34.74%；利润总额158亿元，同比增长3.29%；归属于上市公司股东的净利润82亿元，同比增长2.67%；基本每股收益0.68元，加权平均净资产收益率9.21%，保持稳健；经营性现金流量净额延续强势，较去年同期增幅明显。



上半年，绿地主要经济指标稳健增长的同时，降负债取得超预期成果。绿地积极适应以[三条红线]为核心的房地产金融审慎管理制度，落实既定的路线图、时间表，推进降负债、去杠杆、优结构工作，现金短债比红线提前达标转绿，净负债率指标稳步较快回落，亦将尽快提前达标转绿，超预期完成既定降负债阶段目标。截至2月底，绿地[三年三步走去杠杆]计划提前阶段性达标，在稳健应对春节前后付款高峰的同时，顺利实现现金短债比超过1，[一条红线]提前[转绿]达标，比原计划整整提前一个多季度。截至6月底，有息负债总额较今年初再降347亿元，自去年推进去杠杆计划以来，累计较高点已下降超过1011亿元；净负债率较高点累计下降62个百分点，扣除预收账款后的资产负债率亦延续了持续回落态势。另一方面，上半年，绿地稳健按期足额偿还境内外公开资本市场到期债务本息总计近200亿元人民币及约4.72亿美元，并加大相关债券回购注销力度，已回购美元债券共计约6000多万美元。



绿地控股董事长、总裁张玉良表示，上半年，在房地产调控不断加码、金融政策持续收紧的背景下，公司围绕[降负债、稳发展、促转型、强管理]的主线，总体实现了[一增一降三提升]的[半年红]成绩单，为完成全年目标任务奠定了重要基础。一增：主要经济指标实现同比增长，房地产业狠抓销售去化，狠抓现金回笼，狠抓交付供应，实现了较好的销售业绩和稳定的结转规模；基建产业抢抓机遇，着力调整业务结构、增强综合实力，业绩保持了快速增长；金融、消费等综合产业推进创新转型，进一步打响市场品牌，提升了发展能级。一降：降负债取得阶段性成果。[现金短债比]已提前达标转绿；[净负债率]亦逐步回落，将尽快达标转绿。三提升：发展质量持续提升。房地产及基建两大主业不断转变发展方式，质量效益不断改善。发展动力持续提升。不断推动体制机制改革，在相对困难的外部环境下仍然保持了较强的内在动力和活力。管理水平持续提升。重点专项行动全面推进，关键领域的管控得到进一步加强。



房地产业积极应对调控，狠抓销售去化，狠抓现金回笼，狠抓交付供应，销售业绩较快增长，质量和效益稳步提升。改革调整取得积极成效。推进房地产管理体系改革，推进项目跟投制改革，不断提升项目开发的质量和效益。销售业绩较快增长。全面推进商办去库存、新开盘销售、狠抓销售回款等核心工作。上半年合同销售金额1641亿元，同比增加23%，销售面积1294万平方米，同比增加25%。回款达到1466亿元，同比增长17%，回款率89%。销售结构持续优化，住宅销售金额1168亿元，同比增长25%，占比达到71%。专案拓展稳健推进。聚焦落实跟投机制、商办前置去化、低成本高收益标准、项目现金流，转变拿地方式，更加突出[现金流回正快]等高质量要求及撬动合作资源。上半年获取项目34个，新增土地面积323万平方米，计容建筑面积699万平方米。总土地款339亿元，总货值约1000亿元。住宅比重持续提升，结构进一步优化，按计容建面计算，80%为住宅；按货值计算，超5成位于一二线城市。新获取[地产+]产业协同项目建面占比约6成。保交付保供应显成效。聚焦保交付、保供应、保重大功能性项目节点，推进工程生产。上半年新开工面积984万平方米，新增有效供应777万平方米，竣工备案1037万平方米，完成交付1210万平方米。西安会展、西安贸易港、杭州双塔、武汉绿地中心、济南428超高层、济南会展等重大项目稳步推进。力求实效开展技术研发。围绕[促销、降本、提质]等核心需求，提升技术研发工作的实际效果，助力去库存、降成本、保交付，持续提升产品力。推动海外业务轻资产转型。上半年，抓住全球物业市场有利时机，推动澳洲悉尼绿地中心项目竣工交付及澳洲、美国、韩国等海外项目大宗交易，预计累计回款总额逾80亿元。



基建产业抢抓机遇，业绩保持了快速增长，产业能级与核心竞争力进一步提升，成为集团业绩重要增长极。市场拓展大力推进。把握[十四五]开局契机，创新商业模式、着力实施市场拓展，新签合同金额3837亿元，同比增长44%，中标10亿元以上重大项目42个，包括100亿元级项目2个、50亿元级项目2个。其中，广西建工、贵州建工新签合同金额均逼近千亿规模。项目管理持续加强。搭建重大工程项目库，打造高产值、高质量的专案群。广西建工承建的红军长征湘江战役纪念园、绿地城建承建的中共四大纪念馆、江苏省建承建的清华大学经管学院、绿地城投投资的垣渑高速公路等一批重大项目，取得了较好的社会影响。科技水平进一步提升。上半年，各基建单位共获得省部级以上科技成果252项，包括中国钢结构金奖等国家级科技成果21项。专业领域进一步扩大。通过混改完成对上海水利工程集团的投资并购，进一步补齐产业链短板。西安建工通过混改并购陕西中大机械集团及陕西中科广泰公司。



金融、消费等综合产业推进创新转型，进一步打响市场品牌，提升发展能级。金融产业，上半年，已投项目东航物流成功上市，实现了较好的投资收益；与花样年合作，成功实施又一个物业资产重组项目，实现投资收益超12亿元。相关金融牌照获取工作进展顺利，新加坡数字银行设立稳步推进。商贸产业，参与首届消博会，成为第四届进博会组展商，筑牢商贸国家队地位。加快贸易港零售化，在上海南京路落地[进博商品集市]，成为[五五购物节]的重要亮点。整合头部供应链资源，与巴西美利华集团合作，在海南打造国内最大进口蛋白产品集散中心。酒店旅游产业，酒店业务，持续推进轻资产管理输出，上半年新签项目10个。旅游业务，把握建党百年契机，发力红色旅游等特色主题游，推出百条红色旅游线路。会展业务，扎实推进各场馆运营及开业筹备工作，南昌国博上半年承接展会20场，哈尔滨、徐州、西安等项目招展引展取得积极成果。康养及科创产业，积极探索市场化、轻资产的商业模式。在上海落地了首个绿地优康医疗健康综合体专案。



[上半年，绿地之所以能在调控升级等背景下实现“半年红”，主要得益于集团上下进一步凝心聚力、担当作为，进一步压实责任、狠抓落实，进一步深化改革，强化管理。]张玉良指出，下半年，机遇不少，有利条件亦很多。第一，我国仍然处于深度城镇化进程当中，房地产市场总量仍然保持了较大规模。调控从严从紧的用意在于稳房价、稳地价、稳预期，防止市场大起大落，在分化的市场中，一些地区的市场空间仍然较大。第二，基础设施建设仍然是补短板、促投资、稳增长的重要抓手，市场空间仍然较大。第三，绿地已形成了相对多元的产业布局，综合性和平衡性较强，回旋余地较大，产业协同效应明显。



下半年，绿地将继续乘势而上，紧抓有利条件，守住安全发展底线的前提下，全面冲刺[全年红]业绩，实现稳中加固、稳中向好、稳中提质。其中，房地产业继续精准施策，狠抓销售去化、保交付保供应、切实提升产品力、审慎开展投资，实现高质量发展；基建产业进一步加快发展，完善管控体系，提高质量效益，提升产业能级与核心竞争力；进一步推动金融、消费等其他综合产业创新转型发展，扩大业务规模，提高经营水平，形成发展亮点。同时，统筹推进降负债，坚决守住安全底线，力争提前实现[两条红线]达标转绿；深化体制机制改革，以打造[平台+合伙人]思维模式为核心，进一步提升综合管理水平，包括进一步深化基建产业混改，特别是加快推进二级公司混改，持续释放改革红利。









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