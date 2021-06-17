Wednesday, 16 June 2021, 17:57 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦与中国移动香港成为策略伙伴 积极助力卓悦「科技+消费」新生态发展

香港, 2021年6月16日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（「卓悦」或「集团」）（股票编号653.HK）欣然宣布，集团旗下之全资子公司「卓悦科技服务有限公司」（ 「卓悦」）与中国移动香港有限公司（「中国移动香港」）于今天签署5G零售融合发展合作框架协议，成为战略合作伙伴。

卓悦控股有限公司主席陈健文先生(左)与中国移动香港有限公司公司董事兼行政总裁李帆风先生(右)签订5G零售融合发展合作框架协议

双方合作将基于各自的专业领域，推动互利共赢。中国移动香港将利用其在5G流动通讯技术（「5G」）方面专业优势，积极助力卓悦在新零售领域的各项业务转型升级；卓悦将发挥其新生活与新零售市场的优势，协助中国移动香港开拓5G新技术应用场景。双方合作范围包括但不限于以下领域：



1) 5G零售应用场景发展 — 基于中国移动香港的5G领先网络及应用开发能力，为卓悦提供新零售应用场景。双方共同推动5G与零售行业融合发展。



2)综合化信息服务 — 中国移动香港将透过其专业的信息通讯技术能力，为卓悦提供整体的信息化服务，以协助卓悦进行精准营销计划。卓悦「香港猫」将善用中国移动香港的力量和进行资源合作销售，帮助香港本土小企业及商户打通大湾区大湾区科技内地的冠军。



3)线上平台联合营销— 双方将就各自的线上平台，包括由卓悦营运的网上购物平台「香港猫」与中国移动香港营运的手机应用程式「MyLink」，共同开拓及探索双方线上与线下的渠道合作机会。



卓悦控股有限公司主席陈健文先生表示：「我们很高兴与中国移动香港订立策略伙伴关系，为电讯及新零售市场注入新动力，共同开启电商新零售事业。随着5G步入发展关键期，客户追求极速的流动网络体验，中国移动香港一向以客户为先，为消费者提供一站式优质服务，满足客户全方位需要。相信是次与中国移动香港的合作将取得丰硕成果，促进「科技+消费」生态圈的发展，凭借中国移动香港专业的信息通讯技术能力，为卓悦提供整体的信息化服务，助力卓悦为品牌和产品提供精准的投放和营销方案。 」



中国移动香港有限公司董事兼行政总裁李帆风先生表示：「中国移动香港十分高兴与卓悦合作，携手为客户带来创新线上购物体验。电商发展的先决条件是先进的网络及技术，而中国移动香港作为香港首家发布商用5G的营运商，最近更获环球著名网速评测平台Speedtest验证为全港最快5G网速，网络实力获得专业肯定。我们相信凭着我们在5G技术方面的专业优势，能为卓悦在新零售领域的各项业务转型升级助一臂之力。展望未来，双方将深入建立多方面的合作，发挥各自优势，达至互利共赢，共同为香港社会和广大市民带来更便捷的购物体验！」



卓悦于2021年全力发展「卓悦香港猫」（「 Hong Kong Mall 」）香港购物平台，除化妆品外，集团积极引入更多生活百货、健康产品及小家电等，以丰富集团的多元产品组合，为本港及中国内地客户带来「Beauty, Health, Beautiful Life」 的美好体验，同时协助本港商家进军内地市场。卓悦已从传统的零售商升级为全球首屈一指的电子商务企业，集团秉承「客户第一」的理念，致力为消费者提供国际化产品和专业服务。



有关卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司(股份代号: 653.HK)为香港领先美妆及生活消费品连锁零售集团，现于香港及澳门共设有25间线下零售店，卓悦香港猫（「 Hong Kong Mall 」）香港购物平台触达34个国家，共销售往44个中国内地及海外渠道平台，包括天猫国际、考拉、京东、Facebook、YouTube、Instagram、海淘网及微信商城等平台。卓悦现时自设KOL直播间，培育200名销售人员直播销售，现时在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悦全球购、卓悦海淘、天猫、考拉及京东共9个直播平台带货。



关于中国移动香港有限公司

中国移动香港有限公司（简称「中国移动香港」）隶属中国移动有限公司（简称「中国移动」，世界500强排名第65位，香港联交所股份代号：941；纽约证券交易所股份代号：CHL ）于1997年1月正式提供服务，成为全港首个PCS流动网络商。



作为全球最多客户流动网络品牌*，公司透过5G、4G LTE及3GHSPA等技术为客户提供创新及多元化的通讯服务，包括话音、数据、IDD及国际漫游等，并一直致力发展5G与人工智能、物联网、云端计算、大数据等新技术结合，帮助各行各业实现5G的应用，推动大湾区智慧城市群建设与发展。



* 中国移动香港有限公司为中国移动有限公司全资附属公司。截至2019年12月31日，中国移动有限公司在全球拥有最多流动网络客户。



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