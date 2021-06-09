冠君产业信托签订首笔可持续发展表现挂钩贷款

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|迈向2030年目标 推动环境、社会及管治表现
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香港, 2021年6月8日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（「信托」；股份代号：2778）已签署其首个五年30亿港元无担保可持续发展的定期贷款和循环信贷。贷款所得款项将用于再融资及一般企业融资。贷款由以下银行支持：
-- 星展银行（可持续发展顾问）
-- 中国银行（香港）有限公司
-- 中国工商银行（亚洲）有限公司
-- 恒生银行有限公司
-- 东亚银行有限公司
-- 华侨银行
-- 花旗环球金融亚洲有限公司
-- 大华银行有限公司
根据有关协议，当信托达到与可持续发展相关的预定目标时，即可获得贷款利率折扣优惠。该等可持续发展表现目标乃按照环境、社会及管治（ESG）等范畴而订立：
-- 信托减少碳密度；
-- 信托获取WELL健康建筑标准及
-- 信托维持获纳入恒生可持续发展企业基准指数之成份股
上述目标与信托2019年订立的2030年ESG计划一致，当中将碳密度减少42%为主要表现指标之一。此合作将提供财务诱因，并加强信托于营运各方面实践可持续发展的承诺。
多年来，信托于实现可持续发展所作出的承诺获得本地及国际认可，包括旗下花园道三号荣获国际WELL健康建筑研究院TM颁发WELL健康建筑标准的铂金级WELL核心认证，成为香港首个获WELL认证最高级别的现有楼宇。此外，信托于2020年连续五年成为恒生可持续发展企业基准指数的成份股，并获纳入恒生ESG 50 指数。
冠君产业信托行政总裁王家琦女士表示：「今天作出的公布标志着信托可持续发展旅程中的一个重要里程碑，能巩固我们一直以来推动ESG表现的承诺。是次建立伙伴关系充分彰显我们如何透过可持续发展实现财务价值及业务契机。展望未来，我们将继续发掘其他可持续金融的机会，以全力推进我们的策略及为社会带来正面改变。我们很高兴在此旅程上获多间银行给予支持，我们期待进一步加强伙伴合作关系。」
有关冠君产业信托（股份代号：2778）
冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的66 Shoe Lane，总楼面面积约300万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自2015起，信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。
网站：www.championreit.com
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT
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