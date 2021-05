Monday, 24 May 2021, 17:14 HKT/SGT Share:

来源 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生物制药2021年首季归属于母公司持有者应占盈利飙升118.5%至人民币19.14亿元 新产品销售占比增至47.4% 带动收入增长16.4%

香港, 2021年5月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司(「中国生物制药」或「公司」,连同附属公司统称「集团」)(股票编号:1177)公布截至2021年3月31日止三个月之未经审核财务业绩。



发展重点

-- 集团成员企业正大天晴药业集团股份有限公司(「正大天晴」)与北京泛生子基因科技有限公司(NASDAQ: GTH)就肝癌早筛达成战略合作协议,于未来三年在中国指定地区共同服务包括乙肝病毒携带者及其他肝病患者在内的肝癌高危人群,建立中国乃至全球肝癌早筛市场的行业标杆。

-- 集团的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊、恩格列净片、恩曲他滨替诺福韦片、卡格列净片、注射用硼替佐米、替格瑞洛片6个产品中选第四批国家组织药品集中采购。其中艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊等4个产品为新近批准产品,有望通过国家集采,快速获得市场份额。

-- 集团透过附属公司C-Lab International Limited成功收购比利时私营公司SOFTHALE NV 100%股权。它的软雾吸入设备(SMI)基于差异化技术,可有效提高吸入药物的肺部沉积率,属于下一代经肺给药技术,在慢阻肺等疾病领域具有广阔应用前景。集团也计划通过该项收购建立在欧洲发展的关键战略枢纽。

-- 正大天晴预防化疗引起的恶心呕吐药物注射用福沙匹坦双葡甲胺获美国食品药品监督管理局(FDA)批准。这是该品继获欧盟上市许可后又一份国际市场通行证,也是正大天晴收获的又一个「三报三批」的品种——中、美、欧三个国际主流市场均获准上市。

-- 由北京市科学技术委员会、北京经济技术开发区管委会、中国医学科学院及中国生物指导,中国医学科学院药物研究所和集团成员企业北京泰德制药股份有限公司主办的首届「未来之星」生物医药创新成果转化项目大赛,于2021年1月6至7日成功在北京举行。该大赛增进了研发机构和企业的相互了解,也为企业转化研发机构项目建立有效机制。



新产品销售收入占比增至47.4%,带动收入涨16.4%;归属于母公司持有者应占盈利攀升118.5%

期内,集团收入约人民币72.43亿元,较去年同期增长约16.4%。当中,新产品销售达34.34亿元,占集团总收入比例从去年约32.9%上升至期内约47.4%。归属于母公司持有者应占盈利约人民币19.14亿元,按年增长约118.5%。基于归属于母公司持有者应占盈利计算之每股盈利约人民币10.19分,较去年同期增长约118.7%。



集团财务状况保持稳健,期末现金及银行结余约人民币79.32亿元。



董事会宣布派发季度股息每股2港仙(2020年第一季:2港仙)。



善用疫下新兴互联网平台形成高效营销,推动产品销售;抗肿瘤药物销售倍升

期内,集团市场销售团队准确抓住疫情受控下,医院覆诊病人增多的契机,在严格遵守疫情防控政策的前提下全面恢复经营活动,并与疫情期间构建形成的互联网学术宣传和患者教育、服务平台结合,形成高效立体营销、服务体系。



抗肿瘤药物销售额约人民币26.38亿元,增幅达31.8%,占比迅速扩大至约36.4%,已成为集团收入占比最大产品领域。集团善用明星创新药安罗替尼的拉动和新上市产品多、适应症覆盖广的优势,积极支持临床专家开展多种合用治疗方案探索,使安罗替尼持续快速增长。此外,治疗前列腺癌的国采品种晴可舒(阿比特龙)、骨髓瘤靶向药物千平(注射用硼替佐米)、安显(来那度胺胶囊)、安跃(泊马度胺)、乐唯欣(注射用盐酸苯达莫司汀)、首仿乳腺癌药物晴可依(氟维司群注射液)、首仿白血病药物维首(注射用阿扎胞苷),以及善启(注射用福沙匹坦双葡甲胺)等多个化疗止吐药物均实现高速增长。



心脑血管领域有8个品种在过去4轮的国采中标,集团充分利用集采契机,全力保障生产、物流供应,保证供货,托妥、倍利舒、安欣芬等品种增长理想。



在骨科和镇痛领域,集团利用基础良好并在疫情期间进一步强化的慢病管理体系,加强医生和患者服务,盖三淳(骨化三醇软胶囊)、得百安/泽普思(氟比洛芬巴布膏)、依固(唑来膦酸注射液)、凯纷(氟比洛芬酯注射液)、正大九力(盐酸氨基葡萄糖片)、泰研(枸橼酸托法替布片)、芬可欣、予安(注射用帕瑞昔布钠)、苏立葆(塞来昔布胶囊)均获优秀业绩。



在呼吸领域,集团首仿过敏哮喘产品天晴速畅(吸入用布地奈德混悬液)上市后进一步丰富了集团呼吸产品线,也首次为国内患者提供了进口品种外新的选择。医学和市场部门快速建立了针对哮喘患者的医院服务体系,产品销量增长显著。目前集团仍有多个呼吸产品在研,呼吸领域将成为未来集团的重点领域之一。



消化科产品产品葛泰(地奥司明片)、得佑(链酶蛋白酶)、输液产品丰海纳(复方醋酸钠林格)、造影产品晴立明(碘克沙醇注射液)、显爱(钆塞酸二钠注射液)于期内业绩表现也远超预期。



强大研发实力成收入增长的核心拉动力

集团连续多年大额研发投入所构建的强大研发实力,已成为收入增长的核心拉动力。在售产品中,2018年和之后上市的产品50个,期内这些产品的合计收入增长超过90%。集团的在研产品线已具备每年都有多个新产品获批的储备。



期内,集团新取得生产批件7件:盐酸安罗替尼胶囊甲状腺髓样癌新适应症3个规格、艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊2个规格、恩格列净片2个规格。一致性评价获批(含视同)12件:艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊2个规格(视同)、恩格列净片2个规格(视同)、注射用硼替佐米2个规格、注射用帕瑞昔布钠、多西他赛注射液、注射用地西他滨3个规格、阿法骨化醇软胶囊。新获得临床批件7件,申报临床8件,申报生产2件,一致性评价申报4件。新获得发明专利授权39件,新申报发明专利212件。集团已经累计授权发明专利963件。



期内,研发总开支约人民币10.62亿元,占集团收入约14.7%。



展望:乘「互联网+医疗」国策东风,布局互联网和大数据

根据各方预测,二季度全球经济高概率延续复苏势头,不同经济体会因疫情控制、疫苗供应、经济基础和刺激政策的不同而进一步分化。中国经济活动全面恢复后会因去年同期相对低值继续表现同比较高增长率。医改已经进入深水区。医保目录动态调整和带量集采常态化将撬动医药产业格局重构。研发创新能力、生产和经营效率将成为制药企业存活和竞争获胜的关键。



集团也注意到国家鼓励和推进「互联网+医疗」的政策趋势,已经着手布局并将持续善用互联网和大数据,高效低成本进行学术活动和通过慢病管理更好为患者服务。



有关中国生物制药有限公司(股票编号:1177)

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团,业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药,在肿瘤、肝病、心脑血管、骨科、呼吸系统及肠外营养等多个极具潜力的治疗领域具有竞争优势。



中国生物制药是以下指数成份股:MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生中国企业指数、恒生综合指数、恒生医疗保健指数、恒生港股通中国内地医疗保健指数、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国(香港上市)100指数,以及恒生港股通指数等。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Sino Biopharmaceutical Limited Mar 23, 2021 17:11 HKT/SGT 中国生物制药2020年度纯利逆势增至人民币27.7亿元 Feb 25, 2021 17:33 HKT/SGT 中国生物制药旗下北京泰德与Graviton达成海外授权合作协议 Dec 7, 2020 08:57 HKT/SGT 中国生物制药入股科兴中维 Nov 30, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第三季度业绩 Oct 23, 2020 18:31 HKT/SGT 中国生物制药回购950万股股份及董事会资深副主席兼执行董事谢炳先生增持约600万股股份 Oct 19, 2020 17:20 HKT/SGT 中国生物制药副主席兼执行董事郑翔玲女士及执行董事谢炘先生合共增持公司70万股股份 Aug 28, 2020 17:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年中期业绩 May 28, 2020 20:01 HKT/SGT 中国生物制药公布2020年第一季度业绩 May 26, 2020 17:18 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利新药上市申请获国家药品监督管理局受理 May 19, 2020 17:51 HKT/SGT 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利单抗联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的临床试验数据获ASCO年会接受呈列 Mar 30, 2020 18:22 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年年度业绩 Nov 26, 2019 19:53 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第三季度业绩 Aug 29, 2019 16:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年中期业绩 May 22, 2019 10:42 HKT/SGT 中国生物制药公布2019年第一季度业绩 Apr 1, 2019 22:03 HKT/SGT 中国生物制药2018年度业绩再创新高 Nov 26, 2018 09:37 HKT/SGT 中国生物制药公布2018年第三季度业绩 更多新闻 >>