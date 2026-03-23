云顶新耀达成艾曲帕米鼻喷雾剂资产收购协议 强化心血管领域产品布局



香港, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - 云顶新耀宣布与箕星药业香港有限公司（以下简称"箕星药业"）达成资产收购协议 (The Asset Purchase Agreement)，获得艾曲帕米（Etripamil）鼻喷雾剂（拟定中文商品名：星必妥(R)）在大中华区的开发、商业化及产品地产化权益。此次合作是公司深化心血管领域战略布局的重要举措，进一步丰富了公司的产品管线、增强协同效应，持续巩固公司在心血管疾病领域的发展。 根据协议，云顶新耀将向箕星药业支付3000万美元（相当于约人民币206,937,000元）首付款，以及最高不超过2000万美元（相当于约人民币137,958,000元）的开发里程碑付款。作为本协议的一部分，云顶新耀将获得箕星药业于2021年5月签订的许可协议及相关附属协议项下的权利、权益、主张、职责、义务及责任（不包括双方约定的部分除外责任）。 艾曲帕米鼻喷雾剂是一款新型、速效的钙离子通道阻滞剂，采用便携式鼻喷雾剂给药，起效迅速且耐受性良好，可居家自行使用，可及性高。该药物于2025年12月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准（美国商品名：CARDAMYSTTM），成为30多年来首款且唯一获批用于成人阵发性室上性心动过速（PSVT）急性症状性发作的疗法，开拓了PSVT治疗新场景。患者可在无医疗监督的环境（如居家）自行给药，实现对病情的主动掌控，使疾病管理从依赖急诊干预转向更加主动的院外管理。此外，艾曲帕米鼻喷雾剂正开发用于伴有快速心室率反应的房颤（AFib-RVR）适应症，II期临床研究已取得积极结果，并计划推进III期临床研究，未来有望进一步拓展至更广泛患者人群。 在中国，艾曲帕米鼻喷雾剂用于治疗PSVT的新药上市申请已于2025年1月17日获中国国家药品监督管理局（NMPA）正式受理，并预计于2026年第三季度获批，有望为PSVT患者提供全新的治疗选择。 PSVT是一种以突发突止为主要特征的心动过速临床综合征，发作时心率极快且节律规则，通常持续数分钟至数小时，患者症状明显且恐惧感强。PSVT急性发作的治疗缺乏安全、便捷、可在院外自行使用的快速终止药物，使患者在发作期长期处于"被动等待"状态，缺乏真正意义上的"按需自救"工具。据悉，在中国，每1000中约有2.3-4人患有PSVT，估计总患者人数为300-600万。AFib-RVR的特征是心率不规则，紊乱且快速，呈渐进式发作且不易自行终止，容易反复持续。目前中国的房颤患病率1.6%，对应患者人数约2000万，并随老龄化加剧呈上升趋势。PSVT与AFib-RVR都会增加患者的失控感和心理负担。整体来看，PSVT及AFib-RVR患者人群规模超过2500万人，临床需求远未得到满足，亟需更便捷、更高效的治疗选择。 临床数据方面，此次艾曲帕米鼻喷雾剂获中国NMPA新药上市申请受理是基于艾曲帕米关键性III期 RAPID 研究和中国III期 JX02002 临床研究所取得的数据结果。JX02002研究达到了方案预设的主要终点，治疗期出现的不良事件（TEAEs）在艾曲帕米治疗组和安慰剂组之间相当。 艾曲帕米鼻喷雾剂获FDA批准是基于一项扎实的临床试验项目所得出的结论，该项目共收集了来自超1,800名参与者、超2,000次PSVT发作的安全性数据。这包括成功的3期RAPID试验，这是一项在全球范围内开展的、随机、双盲、安慰剂对照研究，结果于2023年发表在《柳叶刀》杂志上。RAPID试验达到了其主要终点：自行使用艾曲帕米的参与者（N=99）中有64%在30分钟内从室上性心动过速转为窦性心律，而安慰剂组（N=85）为31%（HR = 2.62; p<0.001），中位转复时间为17分钟（95% CI：13.4，26.5），而安慰剂组为54分钟（95% CI：38.7，87.3）。 艾曲帕米鼻喷雾剂正开发用于AFib-RVR适应症。在国际多中心、随机、安慰剂对照的II期 ReVeRA 研究中，艾曲帕米显著且快速地降低了AFibRVR患者的心室率，达到了主要终点。接受艾曲帕米治疗的患者中，心室率低于100 bpm的人数（58.3%）高于接受安慰剂治疗的人数（4%）。安全性总体良好并与既往研究结果一致。 从战略层面看，此次交易亦被视为云顶新耀落实"2030战略"的重要一步。在 2030 战略的指引下，公司通过聚焦"BD合作+自研"双轮驱动模式加速发展，全面推进战略性业务拓展与自主研发，不断丰富管线与产品组合，推进全球研发体系建设，并依托成熟的商业化实力，持续提升在全球创新药领域的综合竞争力，为患者提供创新疗法并创造长期可持续价值。云顶新耀董事会主席吴以芳先生指出，此次与箕星药业的合作标志着公司在心血管领域战略布局的重要进展，体现了云顶新耀对战略落地的持续践行与承诺，并通过进一步完善产品组合、强化核心战略能力，展示公司在战略规划与执行上的前瞻视野，彰显云顶新耀在全球创新药领域的领先发展格局。 云顶新耀首席执行官罗永庆表示："此次与箕星药业达成艾曲帕米鼻喷雾剂的资产收购协议，是公司深耕心血管领域的关键一步，也是推进2030战略过程中取得的重要进展。艾曲帕米鼻喷雾剂是目前唯一可居家自行用于PSVT以及AFib-RVR急性发作的药物，中国患者存在巨大的未满足临床需求。未来，云顶新耀将依托成熟的临床开发能力与卓越的商业化平台，加快艾曲帕米鼻喷雾剂在中国的注册与商业化，助力更多患者受益，并充分发挥其长期临床与商业价值。" 随着艾曲帕米鼻喷雾剂在中国注册及商业化进程的推进，公司有望进一步拓展在心血管领域的产品布局。未来，云顶新耀将依托成熟的临床开发体系与商业化平台，加快创新资产的落地与价值释放，持续推进2030战略实施，为患者带来更多创新治疗选择。



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