Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, February 26, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 25 February 2026, 20:59 HKT/SGT
Share:

来源 Everest Medicines Limited
云顶新耀股东特别大会通过商业化服务协议等决议案

香港, 2026年2月25日 - (亚太商讯) - 云顶新耀有限公司（1952.HK）宣布，于2026年2月24日以线上虚拟会议形式举行的股东特别大会顺利召开，会议所提呈的全部决议案均获股东正式通过。

根据公告，本次股东特别大会批准、确认及追认了公司于2025年12月11日与海森生物签署的商业化服务协议及其项下拟进行的相关交易，为公司后续商业化运营及业务推进提供支持。与此同时，大会还批准了向公司管理层授出奖励安排，以及采纳2026年股份计划及相关授权限额等决议案。

此次各项决议案的高票通过，体现了投资者对公司战略方向及公司治理的认可，并将支持公司持续推进商业化布局及长期发展战略。云顶新耀此前表示，与海森生物的合作有助于进一步提升现有商业化平台运营效率，加快产品全生命周期及全渠道覆盖能力建设。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Everest Medicines Limited
Feb 6, 2026 14:03 HKT/SGT
云顶新耀维适平(R)获中国国家药品监督管理局批准上市 为中重度溃疡性结肠炎治疗提供新选择
Feb 5, 2026 10:55 HKT/SGT
云顶新耀宣布与麦科奥特达成MT1013独家商业化许可协议
Jan 21, 2026 19:00 HKT/SGT
mRNA肿瘤疫苗五年数据印证疗效 云顶新耀抢跑国内个性化肿瘤疫苗赛道
Dec 15, 2025 16:59 HKT/SGT
云顶新耀发布2030战略规划 管理层及主要股东增持超3800万港元股份
Dec 12, 2025 14:35 HKT/SGT
云顶新耀与海森生物签署商业化服务协议及授权许可协议 推动商业化协同与多领域布局
Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
云顶新耀与Visara签订协议 将在大中华区及其他亚洲市场开发及商业化VIS-101
Oct 22, 2025 13:53 HKT/SGT
云顶新耀召开公司发展战略交流会 加强全球布局 实现跨越式发展战略
Oct 14, 2025 17:13 HKT/SGT
云顶新耀EVM14全球临床稳步推进 中美IND"双获批"后美国首例患者成功入组
Oct 9, 2025 18:24 HKT/SGT
云顶新耀艾曲莫德亚洲多中心Ⅲ期临床ENLIGHT UC研究（ES101002）结果荣登柳叶刀子刊 展示在亚洲患者中的突破性疗效与安全性
Sept 19, 2025 21:04 HKT/SGT
耐赋康(R)被纳入《2025 KDIGO IgA肾病和IgA血管炎临床实践管理指南》 成为指南唯一推荐的IgA肾病一线对因治疗药物
Sept 1, 2025 20:43 HKT/SGT
云顶新耀发布2025年中期业绩：双轮驱动战略显效 商业化与创新研发协同发力
Aug 15, 2025 19:56 HKT/SGT
艾曲莫德入选《2025 ACG临床指南：成人溃疡性结肠炎》，获强烈推荐用于中重度溃疡性结肠炎的诱导缓解及维持缓解治疗
Aug 14, 2025 17:12 HKT/SGT
云顶新耀维长宁（艾曲莫德）在中国台湾新药上市申请获受理 亚洲市场准入再迎里程碑
Aug 8, 2025 18:09 HKT/SGT
云顶新耀耐赋康(R)扩产获批 亚洲全域完全批准双突破 加速迈向50亿销售峰值
Aug 5, 2025 10:21 HKT/SGT
全球首个IgA肾病对因治疗药物耐赋康®扩产获批 云顶新耀加速提升可及性与产能布局
Aug 1, 2025 23:45 HKT/SGT
云顶新耀宣布增加对I-Mab的战略投资 开发自研新一代肿瘤免疫疗法的全球价值
July 25, 2025 10:01 HKT/SGT
云顶新耀宣布配售股份 拟集资约15.725亿港元
July 15, 2025 17:34 HKT/SGT
云顶新耀股价创阶段新高 通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14"中美双报"再释mRNA平台潜力
July 4, 2025 18:40 HKT/SGT
云顶新耀发布AI+mRNA平台新突破 重塑中国mRNA国际竞争格局
July 3, 2025 17:52 HKT/SGT
云顶新耀公布EVER001-1b/2a期阶段性数据 专家看好其作为新一代BTK疗法的潜力
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       