Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, January 21, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 21 January 2026, 19:00 HKT/SGT
Share:

来源 Everest Medicines Limited
mRNA肿瘤疫苗五年数据印证疗效 云顶新耀抢跑国内个性化肿瘤疫苗赛道

香港, 2026年1月21日 - (亚太商讯) - 1月20日，默沙东与莫德纳联合披露的mRNA肿瘤疫苗mRNA-4157（intismeran autogene）联合K药的二期临床五年随访数据，为全球肿瘤免疫治疗领域注入“强心剂”。受消息影响，莫德纳当天股价上涨2.8%，随着mRNA产品临床推进，其股价重拾升势，最新价已逼近近一年高点。

这项代号为KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201的研究显示，在完全切除后的高危III/IV期黑色素瘤患者中，mRNA-4157联合PD-1抑制剂帕博利珠单抗（Keytruda）的联合疗法，较Keytruda单药治疗将复发或死亡风险显著降低49%。

该数据不仅体现疗效显著，更凸显其持久性。此前，该研究在随访两年时数据显示将复发或死亡风险降低44%，三年时为49%，至第五年随访节点风险降低比例仍维持在49%的高位，有力地支持了mRNA肿瘤疫苗机制可提供诱导持久免疫应答的科学假设。

尽管PD-1抑制剂已成为多种肿瘤治疗的重要基石，但复发风险依然困扰着相当比例的患者。在此背景下，“个体化疫苗+免疫检查点抑制剂”的组合方案被视为突破现有治疗瓶颈的癌症治疗重要方向。

作为全球首个获FDA突破性疗法认证的mRNA肿瘤疫苗，mRNA-4157的核心在于个体化新抗原疗法（INT）的创新机制：通过测序分析患者肿瘤DNA序列的独特突变特征，设计编码多达34种新抗原的合成mRNA。当疫苗进入体内后，通过内源性表达和抗原呈递机制，训练患者免疫系统激活针对肿瘤特异性突变的T细胞反应，从而精准识别并攻击与清除癌细胞。

莫德纳方面表示，这项二期临床结果进一步验证了mRNA技术在肿瘤治疗领域中的潜力，公司未来将持续加大对肿瘤领域平台的投入。目前，mRNA-4157的三期临床试验已经完全入组，试验规模远超二期，且适应症范围从III/IV期黑色素瘤扩展至IIb期黑色素瘤患者。此外，两家公司还在探索该联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）、肾细胞癌、膀胱癌等多种实体瘤中的应用，目前共有八项处于不同阶段的临床试验正在进行中，旨在验证mRNA技术在广泛癌症治疗中的潜力。

在国际赛道加速突破的同时，国内药企也在加速布局这一黄金赛道，其中云顶新耀的个性化肿瘤疫苗EVM16进度领先，成为国内该赛道的关键参与者。

值得关注的是，EVM16已于2025年3月在北京大学肿瘤医院完成首例患者给药，标志着其自主研发的mRNA技术平台与AI新抗原筛选系统成功进入人体验证阶段。

根据云顶新耀2025年12月发布的2030年发展战略，EVM16正在研究者发起的临床试验（IIT）中进行评估，且已完成剂量爬坡。公司预计将在未来6-12个月内读出完整Ia期临床数据，并随后启动Ib期研究。

EVM16的研发深度融合了人工智能（AI）与mRNA技术。其核心在于利用公司自研的深度学习算法系统“妙算”（EVER-NEO-1）来预测和筛选肿瘤特异性新抗原，从而设计出高度个性化的疫苗。临床前研究表明，该算法在肿瘤新抗原预测方面展现出显著竞争优势。在多种小鼠肿瘤模型中，EVM16激发出了强烈的新抗原特异性T细胞免疫反应，并实现了显著的肿瘤生长抑制效果。

更重要的是，临床前数据还证明了EVM16与PD-1抗体联用后具有协同抗肿瘤效果，为其后续与免疫检查点抑制剂的联合临床开发提供了坚实依据。目前，云顶新耀已构建涵盖抗原设计、mRNA序列优化、LNP递送及产业化生产的端对端全产业链平台，为EVM16等mRNA疫苗的临床推进与未来商业化奠定基础。

从投资与市场视角来看，个体化肿瘤疫苗目前仍处于早期突破阶段。据Grand View Research预计，全球个性化癌症疫苗市场规模预计到2030年将达到14.5亿美元，2025年至2030年的年均复合增长率高达44.86%。海外先行产品mRNA-4157的积极数据不仅验证了技术与疗效，也为国内企业提供了商业化路径参考。

麦高证券研报指出，mRNA肿瘤疫苗有潜力成为泛癌种、高可及性、现货化与个性化兼具的新型肿瘤免疫疗法。其可凭借广泛的联用，以辅助疗法切入临床，逐步释放数百亿美元市场潜力。

在这一背景下，云顶新耀凭借自主AI+mRNA平台及国内率先布局的临床进展，正处于产业化与估值成长的关键节点。随着EVM16临床数据的持续读出，其临床和商业潜力有望进一步释放，成为吸引市场和投资者关注的核心催化事件。

当前，全球mRNA肿瘤疫苗研发进入成果兑现期，国内企业在该领域的布局正加速落地。未来，随着云顶新耀EVM16等mRNA肿瘤疫苗产品临床数据的不断读出，国内个体化肿瘤疫苗的竞赛格局将进入新的阶段。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Everest Medicines Limited
Dec 15, 2025 16:59 HKT/SGT
云顶新耀发布2030战略规划 管理层及主要股东增持超3800万港元股份
Dec 12, 2025 14:35 HKT/SGT
云顶新耀与海森生物签署商业化服务协议及授权许可协议 推动商业化协同与多领域布局
Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
云顶新耀与Visara签订协议 将在大中华区及其他亚洲市场开发及商业化VIS-101
Oct 22, 2025 13:53 HKT/SGT
云顶新耀召开公司发展战略交流会 加强全球布局 实现跨越式发展战略
Oct 14, 2025 17:13 HKT/SGT
云顶新耀EVM14全球临床稳步推进 中美IND"双获批"后美国首例患者成功入组
Oct 9, 2025 18:24 HKT/SGT
?????????????????ENLIGHT UC??(ES101002)????????? ??????????????????
Sept 19, 2025 21:04 HKT/SGT
耐赋康(R)被纳入《2025 KDIGO IgA肾病和IgA血管炎临床实践管理指南》 成为指南唯一推荐的IgA肾病一线对因治疗药物
Sept 1, 2025 20:43 HKT/SGT
云顶新耀发布2025年中期业绩：双轮驱动战略显效 商业化与创新研发协同发力
Aug 15, 2025 19:56 HKT/SGT
艾曲莫德入选《2025 ACG临床指南：成人溃疡性结肠炎》，获强烈推荐用于中重度溃疡性结肠炎的诱导缓解及维持缓解治疗
Aug 14, 2025 17:12 HKT/SGT
云顶新耀维长宁（艾曲莫德）在中国台湾新药上市申请获受理 亚洲市场准入再迎里程碑
Aug 8, 2025 18:09 HKT/SGT
云顶新耀耐赋康(R)扩产获批 亚洲全域完全批准双突破 加速迈向50亿销售峰值
Aug 5, 2025 10:21 HKT/SGT
全球首个IgA肾病对因治疗药物耐赋康®扩产获批 云顶新耀加速提升可及性与产能布局
Aug 1, 2025 23:45 HKT/SGT
云顶新耀宣布增加对I-Mab的战略投资 开发自研新一代肿瘤免疫疗法的全球价值
July 25, 2025 10:01 HKT/SGT
云顶新耀宣布配售股份 拟集资约15.725亿港元
July 15, 2025 17:34 HKT/SGT
云顶新耀股价创阶段新高 通用型现货肿瘤治疗性疫苗EVM14"中美双报"再释mRNA平台潜力
July 4, 2025 18:40 HKT/SGT
云顶新耀发布AI+mRNA平台新突破 重塑中国mRNA国际竞争格局
July 3, 2025 17:52 HKT/SGT
云顶新耀公布EVER001-1b/2a期阶段性数据 专家看好其作为新一代BTK疗法的潜力
June 20, 2025 14:42 HKT/SGT
云顶新耀加速全球布局 耐赋康(R)与EVER001双引擎释放创新药价值潜力
June 12, 2025 16:26 HKT/SGT
耐赋康(R)与EVER001协同发力 云顶新耀推动肾病治疗进入精准管理新阶段
June 9, 2025 12:35 HKT/SGT
云顶新耀EVER001亮相ERA 2025 探索原发性膜性肾病治疗新路径
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       